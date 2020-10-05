Сытный и согревающий: каким должен быть идеальный осенний завтрак

Осеннее утро стоит начать с горячего завтрака, например, каши или запеканки

Здоровый рацион невозможен без полноценного завтрака. У людей, которые пропускают утренный прием пищи, обменные процессы в организме протекают медленнее. Осенью завтраку следует уделять особое внимание, ведь организму с приходом холодов требуется больше энергии.

Употребляйте теплую пищу

Каша из тыквы Фото: Depositphotos

Как правило, осенью температура значительно снижается, в том числе и в доме. Поэтому холодные смузи, чиа-пудинги и боулы по утрам только добавят дискомфорта. Чтобы вкусно согреться, готовьте на завтрак омлеты, горячие бутерброды, каши, оладьи и сырники. А привычную творожную запеканку подогревайте в микроволновке. Не забывайте и о горячих напитках: кофе, травяном чае или какао.

Используйте сезонные продукты

Яблоки в тесте Фото: Depositphotos

Диетологи не устают повторять, что сезонные продукты – самые полезные. Они созревают без добавления нитратов, пестицидов и лишних удобрений. Поэтому обязательно обратите внимание на яблоки, груши и тыкву. Яблоки можно запечь с творогом или изюмом и орешками, грушу добавить в запеканку, а с тыквой сварить вкусную кашу.

Нелишним будет сделать запас из замороженных осенних ягод (облепихи, клюквы, брусники, калины), которые обеспечат организм энергией в особенно холодные дни.

Делайте ставку на сытные блюда

Яйцо пашот с гренками Фото: Depositphotos

Осенью наш организм тратит больше энергии на то, чтобы согреться. Если летом было привычно завтракать гранолой с йогуртом и фруктовым салатом, то сейчас, возможно, лучше сменить курс на тосты с яйцом пашот, авокадо и лососем. Порция останется прежней, а питательность увеличится, что позволит продлить чувство сытости надолго.

Смотрите видео, чем завтракают украинцы:

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных и красивых завтраков, а также писали, что можно приготовить на завтрак из яблок.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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