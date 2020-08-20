Табуле: готовим восточный салат из кускуса и овощей

Этот ароматный и сытный салат станет полноценным обедом или ужином летом

Салат табуле можно назвать самым модным и распространенным блюдом восточной кухни. Он готовится из кускуса, булгура или киноа, измельченной зелени, помидоров, огурцов и сладкого перца. Заправляется табуле оливковым маслом с лимонным соком.

Табуле из кускуса

Салат из кускуса и овощей Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Калорийность:

150 ккал на 100 г

Ингредиенты на 2 порции:

0,5 стакана кускуса

2/3 стакана воды

1 огурец

1 помидор

По 0,5 шт. красного, зеленого и желтого болгарского перца

По 5 г свежей петрушки, кинзы, базилика, укропа, мяты

2-3 зубчика чеснока

0,5 шт. лимона

2 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

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Способ приготовления:

Залить кускус горячей водой и оставить запариваться на 5 минут. Либо же залить водой и готовить на сковороде в течение 5 минут, помешивая. Зелень нарезать очень мелко, добавить к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавить чеснок, посолить – получится заправка для салата. По желанию вместо оливкового масла можно добавить белый бальзамический уксус. Овощи нарезать очень мелко, добавить к ним готовый кускус, перемешать, полить заправкой, еще раз перемешать, украсить веточкой петрушки. Подавать салат холодным.

Полезный совет

Чтобы кускус был красивого цвета, в него можно добавить немного куркумы.

Смотрите видео, как приготовить турецкий салат из булгура и овощей:

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами, а также делились рецептом летнего салата из винограда, инжира и сыра.

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