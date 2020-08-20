Табуле: готовим восточный салат из кускуса и овощей
Этот ароматный и сытный салат станет полноценным обедом или ужином летом
Салат табуле можно назвать самым модным и распространенным блюдом восточной кухни. Он готовится из кускуса, булгура или киноа, измельченной зелени, помидоров, огурцов и сладкого перца. Заправляется табуле оливковым маслом с лимонным соком.
Табуле из кускуса
Время приготовления:
- 15 минут
Калорийность:
- 150 ккал на 100 г
Ингредиенты на 2 порции:
- 0,5 стакана кускуса
- 2/3 стакана воды
- 1 огурец
- 1 помидор
- По 0,5 шт. красного, зеленого и желтого болгарского перца
- По 5 г свежей петрушки, кинзы, базилика, укропа, мяты
- 2-3 зубчика чеснока
- 0,5 шт. лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
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Способ приготовления:
- Залить кускус горячей водой и оставить запариваться на 5 минут. Либо же залить водой и готовить на сковороде в течение 5 минут, помешивая.
- Зелень нарезать очень мелко, добавить к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавить чеснок, посолить – получится заправка для салата. По желанию вместо оливкового масла можно добавить белый бальзамический уксус.
- Овощи нарезать очень мелко, добавить к ним готовый кускус, перемешать, полить заправкой, еще раз перемешать, украсить веточкой петрушки. Подавать салат холодным.
Полезный совет
Чтобы кускус был красивого цвета, в него можно добавить немного куркумы.
Смотрите видео, как приготовить турецкий салат из булгура и овощей:
Напомним, ранее мы писали, как приготовить сладкий кускус с орехами и сухофруктами, а также делились рецептом летнего салата из винограда, инжира и сыра.
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