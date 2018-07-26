Табуле: готовим восточный салат из кускуса, зелени и свежих овощей

Табуле заправляется лимонным соком с оливковым маслом

Табуле в овощами Фото: depositphotos.com

Табуле рекомендуется подавать уже после основных закусок, так как салат прекрасно "осаживает" уже съеденную пищу и устраняет последствия "ленивого" желудка.

Табуле по-израильски

Ингредиенты:

Крупа кускус – 0,5 стакана

Вода – 2/3 стакана

Огурец – 1 шт.

Помидор – 1 шт.

Болгарский перец, красный, зеленый и желтый – по 0,5 шт.

Свежие травы: петрушка, кинза, базилик, укроп, мята – по 5 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Лимон – 0,5 шт.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Заливаем кускус горячей водой и оставляем запариваться на 5 минут. Либо же заливаем крупу водой и готовим на сковороде в течение 5 минут, помешивая. В кашу для цвета можно добавить куркуму. Зелень нарезаем очень мелко, добавляем к ней сок из половинки лимона и оливковое масло, выдавливаем чеснок, солим – получается заправка для салата. Овощи нарезаем очень мелко, добавляем к ним готовый кускус, перемешиваем, поливаем заправкой, еще раз перемешиваем, украшаем веточкой петрушки. Подаем салат холодным.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить табуле из булгура. Сайт "Сегодня" также рассказывал, как приготовить ленивые голубцы с кускусом в духовке. Кроме этого, мы делились рецептом фаршированных помидоров с кускусом.