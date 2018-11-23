Таглит рекомендует: кошерная еда в Украине

В разных городах Украины есть заведения с кошерной кухней, куда вы можете пригласить своих знакомых и друзей

Кошерная еда

Отношение к еде в еврейской культуре особенное, и это очень мудрый подход. Его как нельзя лучше характеризует выражение: "Мы то, что мы едим" – главный принцип всех, кто хочет быть здоровым и полным энергии. Ведь продукты, которые мы употребляем в пищу, влияют не только на наше физическое самочувствие, но и на настроение.

Национальная еврейская кухня относится к числу древнейших кухонь мира. Она славится не только своими потрясающими рецептами, но и строгими правилами приготовления пищи. Все блюда готовятся по законам "кашрута", что в переводе с иврита значит "пригодный". Это касается не только праздничной, но и повседневной еды. Например, запрещено смешивать молочную и мясную пищу, использовать мясо хищных животных и птиц. Но даже разрешенное мясо перед употреблением нужно сделать кошерным – удалить кровь и особым образом разделать.

Блюда еврейской кухни

Поэтому нет ничего удивительного в том, что средняя продолжительность жизни в Израиле – одна из самых высоких в мире, как и процент тех, кто ей доволен.

В Украине есть заведения, которые могут похвастаться кошерной кухней и куда вы можете пригласить своих знакомых евреев.

"Mendi’s" (Киев)

Ресторан "Mendi’s"

"Mendi’s" – кошерный мясной ресторан, который считается культовым не только среди киевских евреев, но и среди представителей этой нации из стран ближнего и дальнего зарубежья. Он расположен в центре, рядом с метро "Дворец Спорта", и примыкает к синагоге Бродского. Раньше здесь находилось не менее знаковое заведение – "Кинг Давид".

В ресторане собраны лучшие традиции и рецепты фирменных еврейских блюд. Акцент в меню сделан на угощения из рыбы, включая традиционную "гефилте фиш". Наравне с кухней, особое внимание уделяется атмосфере ресторана. Здесь вы сможете почувствовать себя как дома или как в гостях у старых друзей.

"Розмарин" (Одесса)

Ресторан "Розмарин"

Кошерный ресторан "Розмарин" расположен в старинном здании исторического центра Одессы. Здесь вы можете вкусно поесть, провести время и заказать любимые блюда с собой. На кухне постоянно работают представители синагоги, "машгехи", которые следят за тем, чтобы соблюдались принципы кашрута.

В меню ресторана представлены традиционные блюда еврейской кухни, приготовленные по старинным рецептам: золотистые бульоны, фаршированная рыба и соусы, которые подчеркивают вкус каждого продукта.

Простота интерьера и мебели компенсируется прекрасной кухней и колоритными посетителями. Кошерная еда, к которой подают набор бейглов, привлекает множество одесских евреев и людей самых разных национальностей. Если вы захотите заглянуть сюда в выходные, лучше забронировать столик заранее, так как заведение очень популярно в Одессе.

"7:40" (Днепр)

Ресторан "7:40"

Ресторанчик "7:40" расположен в центральной части Днепра, на пересечении улиц Патрожинского и Исполкомовской. Здесь вам предложат разнообразное, но полезное меню, которое не нанесет вреда желудку. Евреи любят поесть вкусно и сытно, при этом большинство блюд отличается простотой приготовления. Неудивительно, что еврейские блюда пришлись по вкусу представителям других народов.

Слоган заведения говорит сам за себя: "Время кушать рыбу!". Закономерно, что фирменные блюда здесь – фаршированная щука и карп. В меню вы также найдете мясо птицы, кошерную телятину, форшмак и отличные сладости.

"Kosher Organic" (Черновцы)

Сегодня еврейская община Черновцов насчитывает около 5 тысяч человек, поэтому наличие здесь кошерного ресторана – жизненная необходимость. Так что открытие "Kosher Organic" было лишь вопросом времени. Заведение находится при Главной синагоге Буковины имени Исраэля и Зельды Майберг.

Акцент в меню сделан на традиционные еврейские блюда и здоровую пищу. Маина, хумус, фалафель, форшмак, яблочный штрудель – это далеко не полный список позиций "Kosher Organic".

О кошерности пищи в ресторане можно не беспокоиться, так как за соблюдением кашрута здесь следит главный раввин Черновицкой области Менахем Мендл Глицштейн.

Участники программы Таглит

Как видите, в Украине есть заведения с кошерной кухней. Но согласитесь, самый цимес – это продегустировать блюда еврейской кухни непосредственно в Израиле.

И у вас может появиться такая возможность уже этим летом, причем совершенно бесплатно. Образовательный проект Таглит дарит десятидневную поездку в Израиль. Для участия в программе есть лишь два условия: возраст от 18 до 26 лет и наличие хотя бы четверти еврейских корней. Стать участником поездки можно зарегистрировавшись по ссылке. Поверьте, в Израиле вас очарует не только кухня.