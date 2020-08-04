Тальятелле с лисичками и пармезаном: рецепт приготовления
Простой рецепт итальянской пасты с жареными грибами, чесноком и сыром
Паста с лисичками, чесноком и сыром – прекрасная идея для вегетарианского летнего обеда. Такое блюдо готовится очень просто, но непременно порадует вас своим ярким и насыщенным вкусом.
Тальятелле с грибами и пармезаном можно дополнить бокалом легкого белого вина.
Тальятелле с грибами и сыром
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 133 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г пасты тальятелле (фетучини)
- 500 г лисичек
- 100 г пармезана
- 2 зубчика чеснока
- 4-6 ст. ложек оливкового масла
- 1 ст. ложка сливочного масла
- Несколько веточек базилика или петрушки
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Способ приготовления:
- Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности.
- Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло.
- Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок.
- Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца.
- Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут.
- Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.
Как подавать пасту с лисичками
Присыпать сыром и украсить базиликом или петрушкой.
Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:
Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как сделать фриттату с лисичками.
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