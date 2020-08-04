Тальятелле с лисичками и пармезаном: рецепт приготовления

Простой рецепт итальянской пасты с жареными грибами, чесноком и сыром

Паста с лисичками, чесноком и сыром – прекрасная идея для вегетарианского летнего обеда. Такое блюдо готовится очень просто, но непременно порадует вас своим ярким и насыщенным вкусом.

Тальятелле с грибами и пармезаном можно дополнить бокалом легкого белого вина.

Тальятелле с грибами и сыром

Макароны с лисичками и сыром Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г пасты тальятелле (фетучини)

500 г лисичек

100 г пармезана

2 зубчика чеснока

4-6 ст. ложек оливкового масла

1 ст. ложка сливочного масла

Несколько веточек базилика или петрушки

Способ приготовления:

Отварить тальятелле в подсоленной воде до полуготовности. Разогреть на сковороде оливковое и сливочное масло. Затем 2 минуты обжаривать в этой смеси чеснок. Лисички хорошо промыть и обсушить с помощью бумажного полотенца. Добавить грибы в сотейник и как следует их посолить и поперчить (обязательно это делать в самом начале, тогда они, как губка, впитают все запахи). Тушить, не закрывая крышкой, 15 минут. Готовые макароны откинуть на дуршлаг и смешать с грибами.

Как подавать пасту с лисичками

Присыпать сыром и украсить базиликом или петрушкой.

Смотрите видео, как собирать и готовить лисички:

Напомним, ранее мы делились рецептами выпечки с лисичками, а также писали, как сделать фриттату с лисичками.

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