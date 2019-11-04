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Тарт с ягодами и заварным кремом: рецепт от Татьяны Литвиновой

Рецепт вкусного десерта с начинкой из свежих ягод

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:30
Татьяна Литвинова
Татьяна Литвинова
Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Тарт с заварным кремом и свежими ягодами – это очень вкусно! Кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась своим фирменным рецептом этого замечательного десерта.

Смотрите видео о трендах на десерты и выпечку:

"Последняя сезонная малина и голубика были использованы самым вкусным способом! Ловите рецепт", – написала Татьяна Литвинова в своем Instagram.

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Количество ингредиентов указано на один большой тарт диаметром 28 см или на два тарта диаметром 23 см.

Тарт с ягодами и заварным кремом

Фото: instagram.com/tanita_litvinova

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Для теста:

  • 500 г сливочного масла, нарезанного кубиками
  • 260 г сахарной пудры, просеянной
  • 2 ч.л соли
  • 80 г (5 шт.) желтков
  • 665 г пшеничной муки

Для крема:

  • 900 мл сливок 35% жирности
  • 150 мл молока
  • 100 г мелкого сахара
  • 15 желтков
  • 2 стручка ванили (семена выскрести)
  • 100 г фисташковой пасты (по желанию)

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для теста должны быть охлажденными.
  2. Перемешайте в миске холодные масло, пудру и соль деревянной ложкой. По одному добавьте желтки, каждый раз перемешивая до однородности. Затем всыпьте муку и перемешайте, не вымешивая слишком сильно.
  3. Выложите тесто на чистую поверхность и соберите в ком. Затем разделите на три части, каждую расплющите в круг толщиной 2 см, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2 часа или на ночь.
  4. Достаньте за 20 минут до раскатывания. Раскатайте каждую порцию между листами пергамента в пласт толщиной 3-4 мм, уложите в форму на пергамент, чтобы свисали края в четырех местах, сформируйте руками равномерный корж и остатки снимите, надавливая скалкой по краю борта (остатки можно хранить в морозилке).
  5. Затем отправьте в холодильник на 2 часа.
  6. Разогрейте духовку на 200 ºС, застелите основу пергаментом или фольгой (бортики в том числе) и насыпьте груз (сухой горох, фасоль, специальные керамические шарики). Выпекайте в течение 35-40 минут.
  7. Достаньте основу для тарта и убавьте температуру до 110 ºС без конвекции. Дайте коржу остыть, достаньте из формы и переложите на противень.
  8. Пока основа остывает, соедините в миске сливки, молоко, сахар, желтки и ваниль, перемешайте. Осторожно, чтобы не было пузырьков воздуха. Затем еще раз и еще раз, чтобы растворился сахар.
  9. Наполните форму через сито. Выпекайте 1,5-2 часа, пока крем не схватится полностью. Остывает он около часа, после чего можно украшать ягодами и присыпать сахарной пудрой.

Напомним, ранее мы делились рецептом глинтвейна от Татьяны Литвиновой. Кроме этого, мы писали, как приготовить тыквенный штрудель по ее рецепту.

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Источник: Сегодня
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