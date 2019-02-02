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Тайны суперфуда: действительно ли так полезны ягоды асаи, или это маркетинговый ход

Ягоды асаи способны продлить молодость и помогут глазам

Сюзанна Кирина
Вчера, 12:10
Фото: Pixabay

Ягоды асаи появились в Украине относительно недавно, но сразу попали в категорию суперфудов. Их активно рекламируют как эффективное средство для похудения, называют эликсиром вечной молодости и советуют употреблять спортсменам в качестве энергетика. Но далеко не все специалисты согласны с тем, что этот продукт обладает суперуникальными свойствами. Например, доктор-диетолог, фуд-терапевт Екатерина Толстикова уверяет: на наших просторах есть много аналогов: черника, голубика, смородина. Однако это совсем не значит, что асаи стоит избегать: они могут разнообразить ваш рацион. Газета "Сегодня" разбиралась, что полезного они содержат и в каком виде их лучше употреблять.

Наш эксперт:

  • Екатерина Толстикова, доктор-диетолог, фуд-терапевт

Эликсир молодости

Родина асаи — Америка, а если быть более точным — тропические леса Амазонки. Именно поэтому их часто называют "молоком Амазонки". Плоды произрастают на пальмах и внешне напоминают нашу чернику. Некоторые источники утверждают, что эта ягода — самая полезная на планете. Но не стоит этому безоговорочно верить. 

Во-первых, ученые до сих пор не исследовали асаи до конца. Причем большинство из проведенных исследований были на крысах, а не людях.

Во-вторых, супербольшим набором полезных свойств обладают только свежие ягоды: они действительно выделяются среди других ягод своим составом. Но в Украине их не найти из-за территориальной отдаленности. На прилавках наших магазинов можно найти только замороженные ягоды, концентрированные соки, порошок и асаи в таблетках. Конечно, польза в них есть, но не настолько большая, как обещает реклама. Ждать суперэффекта уж точно не стоит. 

Кому антиоксидантов? 

Но главные полезности в этих продуктах все же остаются. И основная ценность асаи — огромное количество антиоксидантов. Эти ягоды по индексу ORAC (антиоксидантная способность) в 4 раза превосходят голубику! Именно поэтому они прекрасно защищают организм от различных воспалительных процессов. По этой причине асаи прозвали эликсиром вечной молодости: они препятствуют разрушению клеток, организм дольше сохраняет свою функциональность, и мы дольше остаемся молодыми.

Кроме того, суперфуд снижает уровень плохого холестерина, улучшает метаболизм. Регулярное употребление ягод является хорошей профилактикой сердечно-сосудистых болезней. Асаи содержат витамины А, С, К, Е, а также витамины группы В. Они богаты клетчаткой и микроэлементами (медь, селен, железо, цинк, калий). Содержатся в ягодах и антоцианы — они придают темно-фиолетовый цвет и благотворно влияют на наше зрение. 

Часто производители рекламируют асаи как лучшее средство для похудения. Но асаи не помогут избавиться от лишних килограммов. По крайней мере, ничего в составе не указывает на то, что они могут влиять на человека подобным образом.

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Аналог черники

В каких случаях асаи стоит включить в свой рацион? Прежде всего, если хотите разнообразить меню, а привычные черника, голубика и черная смородина (эти ягоды являются отечественными аналогами асаи) уже надоели. Суперфуд считается обычным продуктом питания, поэтому можете "прописать" его себе самостоятельно. Среди главных противопоказаний — детский возраст и беременность. Это объясняется тем, что ягоды не исследованы, и неизвестно, как они повлияют на растущий организм. Возможна индивидуальная непереносимость: в этом случае могут развиться аллергические реакции. Поэтому суперфуд нужно включать в рацион постепенно.

Делаем выбор

В эколавках и интернет-магазинах здорового питания можно найти замороженные ягоды, порошок, концентрированный сок и асаи в капсулах (таблетках). Что же лучше выбрать? Екатерина Толстикова рекомендует отдать предпочтение замороженному продукту: при правильной технологии сохраняется больше полезных веществ, нежели при других видах обработки. Обязательно ищите на упаковке знаки качества и покупайте только сертифицированные суперфуды, идеально — у больших компаний с хорошей репутацией. Стоят асаи недешево: за 400 г замороженных ягод придется заплатить от 300 грн, 100 г порошка обойдутся в 400 грн, а 1 л концентрированного сока — 700  грн. Дешевле всего капсулы: 120 таблеток можно найти за 360 грн. Но таблетированный препарат стоит брать в том случае, если на 100% уверены в производителе, иначе вместо пользы получите химические добавки. Кстати, если вы каким-то чудом найдете свежие ягоды, не спешите радоваться: асаи очень быстро теряют свои свойства. В идеале съедать их нужно сразу или на следующий день после сбора.

Доза

Если взяли замороженные ягоды, достаточно съесть в день 100 г. В случае с порошком, таблетками и соком читайте инструкцию и ни в коем случае не превышайте дозу. В случае передозировки может нарушиться кислотно-щелочной баланс организма и даже возникнуть проблемы с сердцем, печенью и почками.

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Рецепты полезных блюд

Как лучше всего употреблять асаи? Если выбрали порошок, добавляйте его во фреши, смузи или же просто разводите с водой. А вот замороженные ягодки прекрасно дополнят фруктовые салаты, каши, любые десерты и даже мороженое.

Шоколадный смузи

Понадобится (на 1 порцию):

  • Замороженные ягоды асаи — 100 г
  • Банан — 1/2 шт.
  • Миндальное молоко — 60 мл
  • Какао-порошок — 1 ч. л.

Приготовление (5 минут):

Замороженные ягоды асаи засыпаем в блендер, заливаем миндальным молоком и немного взбиваем. Добавляем банан и какао-порошок. Снова взбиваем до образования однородной массы.

Асаи боул

Понадобится (на 2 порции):

  • Порошок ягод асаи — 15 г
  • Банан — 2 шт.
  • Фруктовый йогурт — 400 мл
  • Гранола — 30 г
  • Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Приготовление (10 минут):

Фруктовый йогурт (можно взять обычный диетический) выливаем в блендер, добавляем порезанные бананы и измельчаем до образования однородной массы. Всыпаем порошок асаи и снова тщательно взбиваем. Выкладываем блюдо в тарелку. Сверху украшаем гранолой и кокосовой стружкой. 

Ранее мы писали о главных фуд-трендах 2019 года: домашний джем и обеды в фольге.

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Источник: Сегодня
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