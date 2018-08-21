Тайны суперфуда: как правильно есть кокос, чтобы он принес максимум пользы

Масло кокоса — идеальный источник жирных кислот и витаминов

В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы.

Кокос — один из самых полезных и питательных орехов на земле. Одни любят его мякоть, другие с удовольствием пьют молоко, третьи используют в косметических целях. Но мало кто знает, что не менее ценным является пищевое кокосовое масло. Оно практически единственное среди растительных масел, которое не разрушается под действием высоких температур и не образует канцерогенные вещества. На нем абсолютно безопасно жарить блины, мясо, картошку и любые другие продукты! Помимо этого, масло кокоса содержит насыщенные жиры и множество ценнейших компонентов, которые делают его суперфудом. Мы выяснили, как его принимать, почему нельзя превышать дозировку и какой эффект можно получить

Похудеть не поможет

Кокосовое масло почти на 99% состоит из полезных жиров. Оно — лучший источник жирных кислот: масляной, капроновой, каприлиновой, лауриновой и других. Эти вещества являются структурными компонентами не только оболочек клеток, но и гормонов, поэтому суперфуд особенно рекомендуют включить в меню при проблемах с гормональным фоном (например, когда наблюдаются нарушения репродуктивной функции).

Еще в масле присутствуют омега-3 и омега-6 кислоты, которые жизненно необходимы организму. Оно содержит два растительных жирорастворимых витамина — А и Е — они питают и увлажняют кожу изнутри. Также суперфуд повышает иммунитет, оказывает легкий антибактериальный и противогрибковый эффект, способствует лучшему усвоению кальция, магния и других микроэлементов, витаминов, аминокислот.

Кокос нормализует работу эндокринной системы, поэтому его нужно есть людям с сахарным диабетом. При регулярном употреблении выравнивается холестерин в организме: повышается уровень "хорошего", и снижается уровень "плохого" — отчего масло является хорошей профилактикой гипертонии и болезней сердечно-сосудистой системы.

В интернете кокосовое масло советуют принимать людям, которые хотят сбросить лишние килограммы. Но Татьяна Фиалкова уверяет, что суперфуд никак не способствует похудению: он не ускоряет метаболизм и не обладает никакими веществами, которые бы сжигали излишний жир в организме. Более того: энергетическая ценность масла почти такая же, как у подсолнечного или оливкового (около 900 ккал на 100 г). Поэтому прописывать продукт как диетическое средство нет смысла — само по себе оно "работать" не будет.

Тем не менее, если вы хотите похудеть и почистить организм, отдайте предпочтение именно кокосовому маслу (в частности, для жарки) и откажитесь от других — тогда не будет токсической нагрузки на организм.

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Выбор: органическое и твердое

Очень важно выбрать качественное пищевое кокосовое масло. Его можно приобрести в эколавках, магазинах здорового питания, интернет-магазинах и даже некоторых супермаркетах. На баночке обязательно должен быть знак органического продукта — зеленый листочек со звездочками. Это гарантия, что в масле нет примесей, добавок и консервантов.

На прилавках можно встретить масло, добытое методом горячего прессования и холодного отжима. Второй способ является более щадящим, так продукт сохраняет максимум ценных компонентов. Следующий важный момент — консистенция суперфуда. В отличие от других масел, кокосовое при комнатной температуре становится твердым, а цвет может колебаться от белого до слегка кремового и даже желтоватого. При нагревании до 30—35 °С масло плавится и приобретает жидкую прозрачную консистенцию. Запомните: качественный продукт может быть только таким! Жидкое масло в бутылочках, которое ни при каких условиях не затвердевает, — подделка! Цена хорошего суперфуда — от 150 гривен за 150 г. А использовать пищевое масло можно и в косметических целях — для ухода за волосами и кожей.

Готовим масло дома

Масло можно "добыть" и самостоятельно. Купите спелый кокос, вылейте молоко, очистите от скорлупы. Нарежьте кусочками, сложите в блендер и залейте горячей водой (500 мл). Взбивайте до тех пор, пока не образуется однородная кокосовая смесь. Через сито отожмите жмых, а "кокосовую воду" перелейте в другую емкость и поставьте в темный шкафчик. Спустя некоторое время вы увидите, что сверху образовывается масло, которое со временем будет уплотняться. Его нужно аккуратно переложить в отдельную посуду.

Хранить масло лучше в холодильнике или в темном прохладном месте. Не допускайте частых переходов состояния масла из твердого в жидкое — это сокращает срок годности. При правильном хранении суперфуд остается свежим пару месяцев.

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Есть на завтрак и не превышать дозу

Суточная доза для взрослого здорового человека — 1 ст. л. Этого достаточно, чтобы насытить организм ценными веществами. Если есть дефицит жиров, очень сухая кожа или выпадают волосы, дозу можно увеличить до 2 ст. л. Но Татьяна Фиалкова настоятельно рекомендует все же обратиться к диетологу, чтобы грамотно скорректировать рацион. Превышать дозировку ни в коем случае нельзя: масло содержит много насыщенных жиров, которые при употреблении в больших количествах могут повысить уровень "плохого" холестерина, нагрузить поджелудочную железу, желчный пузырь и ЖКТ. Среди противопоказаний к приему суперфуда — все болезни ЖКТ в стадии обострения.

Масло кокоса идеально для приготовления самых разных блюд, но лучше употреблять его на завтрак или обед и не сочетать с молочными продуктами. Его можно добавлять в каши и пюре, овощные рагу и салаты, использовать для запекания, жарки и тушения. Чтобы увидеть эффект от приема масла, нужно употреблять его ежедневно минимум месяц.

Тропический тост: питательный завтрак

Понадобится (на 1 порцию):

цельнозерновой хлеб — 3 ломтика

кокосовое масло — 1 ст. л.

банан — 1/4

ананас — несколько ломтиков

Приготовление (5 минут):

Ломтики хлеба равномерно намажьте кокосовым маслом, как обычным сливочным. Сверху положите небольшой кусочек банана и ананаса.

Кокосовый коктейль

Понадобится (на 2 порции):

семена льна — 2 ч. л.

любые ягоды — 50 грамм

кокос — 1 штука

Приготовление (1,5 часа):

Очистите кокос, порежьте кусками и сбейте блендером в однородную массу. Переложите ее в банку и поставьте в прохладное темное место отстаиваться. Через время соберите масло, а воду используйте для коктейля, добавив семена льна и ягоды.