Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способа приема
Эту водоросль нельзя смешивать с молочными продуктами
В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы
Спирулина — микроводоросль, которая появилась на Земле около 3,5 млрд лет назад. Она имеет сине-зеленый цвет и спиралевидную форму, благодаря которой и получила свое название. Многие ошибочно считают спирулину морской водорослью, но она пресноводная. Правда, растет далеко не везде: для нее нужна щелочная среда и особый микроклимат.
Сегодня во всем мире существует всего три озера, в которых спирулина произрастает в природных условиях без какой-либо помощи человека, т. е. ее не подкармливают и не удобряют. Находятся они в Китае. Но после того как о пользе спирулины заговорили, во многих странах начали выращивать ее на фермах, искусственно создавая необходимую среду. Подобная фабрика есть и в Харькове.
Уникальный состав
Спирулина считается не просто водорослью, а наполовину бактерией. Это значит, что в этом продукте много легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются в организме, и животных витаминов (В2, В6, В12 и др.). Потому ее советуют употреблять вегетарианцам. Также спирулину рекомендуют включать в рацион беременным и детям с пониженным гемоглобином, ведь она — один из наилучших источников железа! По этой причине суперфуд помогает при лечении анемии.
Спирулина — спасение для сладкоежек: насыщая организм железом и другими микроэлементами, она помогает побороть тягу к сладкому и мучному. Фантастический эффект водоросль дает при выпадении волос: всего через месяц приема локоны становятся более густыми, а их рост ускоряется. При регулярном употреблении она также улучшает память и зрение, нормализует давление и уровень холестерина в крови. А еще суперфуд повышает иммунитет и помогает пережить осенне-весенний гиповитаминоз не хуже витаминных комплексов.
Кому противопоказана
Прежде всего тем, у кого есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения: гастрит, холецистит, панкреатит и т. д. Если употреблять суперфуд при болезни, могут возникать сильные боли в желудке. Не рекомендуется включать его в рацион, если страдаете от хронических заболеваний почек и гипертонией. Также встречается индивидуальная непереносимость: тогда от вкуса и запаха спирулины начинает тошнить.
Таблетки или порошок?
Лучше выбрать порошок, ведь неизвестно, как изготавливали таблетированный препарат. Но учтите: он имеет специфический рыбный запах и вкус. Если вы его не переносите, придется остановить свой выбор на таблетках или же попытаться "замаскировать" порошок в других продуктах питания — например, во фреше или салате.
Покупая порошковый суперфуд, особенное внимание обратите на органичность: на упаковке должны быть стандартные обозначения сертифицированного продукта — значок органики (зеленый листик) и евро (звездочки). Это невероятно важно! Ведь некоторые водоросли могут подкармливаться птичьим пометом и различными вредными добавками, и такая спирулина становиться токсичной. Цена качественного порошка — около 200 грн за упаковку.
Нюансы употребления
Спирулина не является лекарственным препаратом, поэтому вы можете "назначить" ее себе самостоятельно. Безопасная суточная доза порошка — 4 г (1 ч. л.) в профилактических целях, 8 г (2 ч. л.) в лечебных целях. Превышать дозировку нельзя: могут возникнуть боли в желудке и кишечнике, тошнота, тахикардия и повышенная возбудимость. Чтобы увидеть результат, суперфуд необходимо принимать хотя бы месяц. Затем необходимо сделать перерыв на 2—3 недели и можно снова включать спирулину в меню. Такими циклами водоросль можно принимать на постоянной основе. Но если вдруг в один день почувствовали отвращение, которого раньше не было, сделайте паузу: организм подсказывает, что уже насытился.
Чтобы она приносила пользу, важно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не надо поддавать ее термической обработке: это убивает все лечебные свойства. Во-вторых, не сочетайте водоросль с молочными продуктами: они блокируют усвоение полезных веществ. Потому, если вы принимаете этот суперфуд с утра, молочку оставьте на вторую половину дня. Лучше всего употреблять спирулину со свежими овощами или фруктами, соком или смузи коктейлем.
Три варианта приема
- Натощак
Эффективнее всего употреблять спирулину натощак. Тогда кровь "голодная", и все полезные вещества хорошо усвоятся. Смешайте порошок с теплой водой (40°), дайте настояться 7—10 минут. За это время произойдет ферментация и водоросль "оживет". Выпиваете "напиток" — и через полчаса можете завтракать. Принимать суперфуд с утра хорошо еще и потому, что спирулина имеет прекрасное свойство тонизировать организм, слегка бодрить и заряжать энергией на весь день. С ней утро точно будет бодрым.
- Коктейль
Если не переносите запах и вкус спирулины, приготовьте смузи-коктейль.
Понадобятся (на 1 порцию):
— листья шпината — 50 г
— банан — 1 шт.
— яблоко — 1 шт.
— семена льна — 2 ст. л.
— мед — 1 ч. л.
— вода — 200 мл
— спирулина — 1 ч. л.
Приготовление (15 минут):
Помойте листья шпината и очистите фрукты. Сложите все в блендер, залейте водой, взбейте до образования однородной массы. Такой смузи-коктейль может заменит завтрак или стать полезным дополнением к нему.
- Мороженное
Понадобится (на 1 порцию):
— банан — 2 шт.
— авокадо — 1 шт.
— манго — половина
— какао — 1 ст. л.
— спирулина — 1 ч. л.
Приготовление (30 минут):
Банан положите на полчаса в морозилку. Затем очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кружочками. Почистите манго и авокадо, нарежьте кусочками. Все фрукты сложите в блендер, добавьте какао, спирулину. Взбейте. Переложите массу в формочку и положите в морозилку на 20 минут. Благодаря какао вкус спирулины не будет чувствоваться.