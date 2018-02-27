Тайны суперфуда: все, что нужно знать о спирулине, и ТОП-3 способа приема

В новом проекте мы каждый месяц будем рассказывать о "суперфудах" — продуктах, которые называют съедобными лекарствами. Как они "работают", как правильно их употреблять и кому противопоказаны — читайте ответы на эти и другие вопросы

Спирулина — микроводоросль, которая появилась на Земле около 3,5 млрд лет назад. Она имеет сине-зеленый цвет и спиралевидную форму, благодаря которой и получила свое название. Многие ошибочно считают спирулину морской водорослью, но она пресноводная. Правда, растет далеко не везде: для нее нужна щелочная среда и особый микроклимат.

Сегодня во всем мире существует всего три озера, в которых спирулина произрастает в природных условиях без какой-либо помощи человека, т. е. ее не подкармливают и не удобряют. Находятся они в Китае. Но после того как о пользе спирулины заговорили, во многих странах начали выращивать ее на фермах, искусственно создавая необходимую среду. Подобная фабрика есть и в Харькове.

Уникальный состав

Спирулина считается не просто водорослью, а наполовину бактерией. Это значит, что в этом продукте много легкоусвояемого белка, незаменимых аминокислот, которые не вырабатываются в организме, и животных витаминов (В2, В6, В12 и др.). Потому ее советуют употреблять вегетарианцам. Также спирулину рекомендуют включать в рацион беременным и детям с пониженным гемоглобином, ведь она — один из наилучших источников железа! По этой причине суперфуд помогает при лечении анемии.

Спирулина — спасение для сладкоежек: насыщая организм железом и другими микроэлементами, она помогает побороть тягу к сладкому и мучному. Фантастический эффект водоросль дает при выпадении волос: всего через месяц приема локоны становятся более густыми, а их рост ускоряется. При регулярном употреблении она также улучшает память и зрение, нормализует давление и уровень холестерина в крови. А еще суперфуд повышает иммунитет и помогает пережить осенне-весенний гиповитаминоз не хуже витаминных комплексов.

Кому противопоказана

Прежде всего тем, у кого есть любые заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии обострения: гастрит, холецистит, панкреатит и т. д. Если употреблять суперфуд при болезни, могут возникать сильные боли в желудке. Не рекомендуется включать его в рацион, если страдаете от хронических заболеваний почек и гипертонией. Также встречается индивидуальная непереносимость: тогда от вкуса и запаха спирулины начинает тошнить.

Таблетки или порошок?

Лучше выбрать порошок, ведь неизвестно, как изготавливали таблетированный препарат. Но учтите: он имеет специфический рыбный запах и вкус. Если вы его не переносите, придется остановить свой выбор на таблетках или же попытаться "замаскировать" порошок в других продуктах питания — например, во фреше или салате.

Покупая порошковый суперфуд, особенное внимание обратите на органичность: на упаковке должны быть стандартные обозначения сертифицированного продукта — значок органики (зеленый листик) и евро (звездочки). Это невероятно важно! Ведь некоторые водоросли могут подкармливаться птичьим пометом и различными вредными добавками, и такая спирулина становиться токсичной. Цена качественного порошка — около 200 грн за упаковку.

Нюансы употребления

Спирулина не является лекарственным препаратом, поэтому вы можете "назначить" ее себе самостоятельно. Безопасная суточная доза порошка — 4 г (1 ч. л.) в профилактических целях, 8 г (2 ч. л.) в лечебных целях. Превышать дозировку нельзя: могут возникнуть боли в желудке и кишечнике, тошнота, тахикардия и повышенная возбудимость. Чтобы увидеть результат, суперфуд необходимо принимать хотя бы месяц. Затем необходимо сделать перерыв на 2—3 недели и можно снова включать спирулину в меню. Такими циклами водоросль можно принимать на постоянной основе. Но если вдруг в один день почувствовали отвращение, которого раньше не было, сделайте паузу: организм подсказывает, что уже насытился.

Чтобы она приносила пользу, важно придерживаться нескольких правил. Во-первых, не надо поддавать ее термической обработке: это убивает все лечебные свойства. Во-вторых, не сочетайте водоросль с молочными продуктами: они блокируют усвоение полезных веществ. Потому, если вы принимаете этот суперфуд с утра, молочку оставьте на вторую половину дня. Лучше всего употреблять спирулину со свежими овощами или фруктами, соком или смузи коктейлем.

Три варианта приема

Натощак

Эффективнее всего употреблять спирулину натощак. Тогда кровь "голодная", и все полезные вещества хорошо усвоятся. Смешайте порошок с теплой водой (40°), дайте настояться 7—10 минут. За это время произойдет ферментация и водоросль "оживет". Выпиваете "напиток" — и через полчаса можете завтракать. Принимать суперфуд с утра хорошо еще и потому, что спирулина имеет прекрасное свойство тонизировать организм, слегка бодрить и заряжать энергией на весь день. С ней утро точно будет бодрым.

Коктейль

Если не переносите запах и вкус спирулины, приготовьте смузи-коктейль.

Понадобятся (на 1 порцию):

— листья шпината — 50 г

— банан — 1 шт.

— яблоко — 1 шт.

— семена льна — 2 ст. л.

— мед — 1 ч. л.

— вода — 200 мл

— спирулина — 1 ч. л.

Приготовление (15 минут):

Помойте листья шпината и очистите фрукты. Сложите все в блендер, залейте водой, взбейте до образования однородной массы. Такой смузи-коктейль может заменит завтрак или стать полезным дополнением к нему.

Мороженное

Понадобится (на 1 порцию):

— банан — 2 шт.

— авокадо — 1 шт.

— манго — половина

— какао — 1 ст. л.

— спирулина — 1 ч. л.

Приготовление (30 минут):

Банан положите на полчаса в морозилку. Затем очистите его от кожуры и нарежьте небольшими кружочками. Почистите манго и авокадо, нарежьте кусочками. Все фрукты сложите в блендер, добавьте какао, спирулину. Взбейте. Переложите массу в формочку и положите в морозилку на 20 минут. Благодаря какао вкус спирулины не будет чувствоваться.