Теплый салат из брокколи и лосося: рецепт дня

Вкусный и полезный осенний салат

Салат из брокколи и лосося Фото: Depositphotos

Вы считаете, что не любите брокколи? Мы знаем, как решить эту проблему. Приготовьте теплый салат с брокколи и лососем по нашему рецепту, и, поверьте, вам обязательно понравится.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:

Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте в него орехи: фундук, кедровые, миндаль.

Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

300 г филе лосося

300 г брокколи

Небольшой пучок салата

1 синяя луковица

1 ст. л. соевого соуса

2 ст. л. лимонного сока

3 ст. л. оливкового масла

2 ч. л. зернистой горчицы

Соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут. Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 С духовку на 20 минут. Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение 5 минут от момента закипания. Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей и солью и перцем. В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавь в салат. Перемешать и полить заправкой.

Чем полезна брокколи для здоровья

Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.

В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.

Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.

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