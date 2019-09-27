Теплый салат из брокколи и лосося: рецепт дня
Вкусный и полезный осенний салат
Вы считаете, что не любите брокколи? Мы знаем, как решить эту проблему. Приготовьте теплый салат с брокколи и лососем по нашему рецепту, и, поверьте, вам обязательно понравится.
Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:
Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте в него орехи: фундук, кедровые, миндаль.
Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- 300 г филе лосося
- 300 г брокколи
- Небольшой пучок салата
- 1 синяя луковица
- 1 ст. л. соевого соуса
- 2 ст. л. лимонного сока
- 3 ст. л. оливкового масла
- 2 ч. л. зернистой горчицы
- Соль и перец – по вкусу
Читайте также:Как сварить вкусный крем-суп из брокколи
Способ приготовления:
- Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
- Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 С духовку на 20 минут.
- Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение 5 минут от момента закипания.
- Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей и солью и перцем.
- В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
- Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавь в салат. Перемешать и полить заправкой.
Чем полезна брокколи для здоровья
- Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
- В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
- Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить киш с брокколи и лососем. "Сегодня" также делились рецептом кролика с брокколи в сметане.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить салат из свеклы с черносливом и орехами Как приготовить пиццу с лисичками и козьим сыром Как приготовить тыкву с мясом и картофелем в мультиварке Рецепт согревающего горохового супа с копченостями
Источник: Сегодня