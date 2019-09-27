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Теплый салат из брокколи и лосося: рецепт дня

Вкусный и полезный осенний салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:29
Салат из брокколи и лосося
Салат из брокколи и лосося
Фото: Depositphotos

Вы считаете, что не любите брокколи? Мы знаем, как решить эту проблему. Приготовьте теплый салат с брокколи и лососем по нашему рецепту, и, поверьте, вам обязательно понравится.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат из пасты:

Чтобы сделать блюдо более сытным, добавьте в него орехи: фундук, кедровые, миндаль.

Теплый салат из лосося и брокколи с горчичной заправкой

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 300 г филе лосося
  • 300 г брокколи
  • Небольшой пучок салата
  • 1 синяя луковица
  • 1 ст. л. соевого соуса
  • 2 ст. л. лимонного сока
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • 2 ч. л. зернистой горчицы
  • Соль и перец – по вкусу

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Способ приготовления:

  1. Филе лосося натереть солью и перцем по вкусу, сложить в миску и добавить столовую ложку лимонного сока, столовую ложку масла и соевый соус, перемешать и оставить мариноваться на 15 минут.
  2. Затем завернуть рыбу в фольгу и отправить в разогретую до 180 С духовку на 20 минут.
  3. Пока запекается лосось, брокколи разобрать на соцветия и проварить в подсоленной воде в течение 5 минут от момента закипания.
  4. Смешать в чашке оливковое масло с оставшимся лимонным соком, горчицей и солью и перцем.
  5. В подходящий салатник порвать руками листья салата, добавить брокколи и тонко нарезанный лук.
  6. Готовое филе лосося поломать на кусочки и добавь в салат. Перемешать и полить заправкой.

Чем полезна брокколи для здоровья

  • Брокколи помогает уменьшить риск возникновения сердечных заболеваний и предотвратить повреждение тканей сердца.
  • В ее состав входят витамины Е, РР, B6, B1, K, B2, A, C, минеральные вещества, например, кальций, калий, натрий, железо, фосфор, магний, марганец, медь, йод, бор, хром, а также питательные вещества: белки, углеводы и каротин.
  • Брокколи является отличным источником витамина С, поддерживающего иммунную систему и замедляющего процессы старения.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить киш с брокколи и лососем. "Сегодня" также делились рецептом кролика с брокколи в сметане.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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