Теплый салат из креветок и кабачков от Джейми Оливера
Вкусный и полезный салат, который готовится за 15 минут
Теплый салат из жареных креветок и кабачков вполне может заменить полноценный обед. Имбирно-лаймовая заправка придает ему пикантный вкус.
Салат из креветок и кабачков от "Голого шефа"
Ингредиенты:
- 20 средних креветок
- 10 кабачков-беби
- 6 столовых ложек подсолнечного или орехового масла
- цедра и сок 2 лаймов
- 1 столовая ложка свежего имбиря, натертого
- 2 свежих красных перца чили без семян, измельченных
- 1 небольшая горсть кинзы и мяты
- 2 столовые ложки соевого соуса с низким содержанием соли
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Рецепт приготовления:
- Почистите креветки и удалите кишечную вену.
- Разогрейте сковороду на среднем огне.
- Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску.
- В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не приобретут золотистый оттенок.
- Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус.
- Полейте салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.
Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:
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Источник: "Сегодня"