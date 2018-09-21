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Теплый салат из креветок и кабачков от Джейми Оливера

Вкусный и полезный салат, который готовится за 15 минут

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:20
Салат из креветок и кабачков Фото: depositphotos.com
Салат из креветок и кабачков Фото: depositphotos.com

Теплый салат из жареных креветок и кабачков вполне может заменить полноценный обед. Имбирно-лаймовая заправка придает ему пикантный вкус.

Салат из креветок и кабачков от "Голого шефа"

Ингредиенты:

  • 20 средних креветок
  • 10 кабачков-беби
  • 6 столовых ложек подсолнечного или орехового масла
  • цедра и сок 2 лаймов
  • 1 столовая ложка свежего имбиря, натертого
  • 2 свежих красных перца чили без семян, измельченных
  • 1 небольшая горсть кинзы и мяты
  • 2 столовые ложки соевого соуса с низким содержанием соли
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Рецепт приготовления:

  1. Почистите креветки и удалите кишечную вену. 
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне. 
  3. Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску. 
  4. В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не приобретут золотистый оттенок.
  5. Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус. 
  6. Полейте  салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте. 

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата:

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Источник: "Сегодня"
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