Теплый салат из креветок и кабачков от Джейми Оливера

Вкусный и полезный салат, который готовится за 15 минут

Салат из креветок и кабачков Фото: depositphotos.com

Теплый салат из жареных креветок и кабачков вполне может заменить полноценный обед. Имбирно-лаймовая заправка придает ему пикантный вкус.

Салат из креветок и кабачков от "Голого шефа"

Ингредиенты:

20 средних креветок

10 кабачков-беби

6 столовых ложек подсолнечного или орехового масла

цедра и сок 2 лаймов

1 столовая ложка свежего имбиря, натертого

2 свежих красных перца чили без семян, измельченных

1 небольшая горсть кинзы и мяты

2 столовые ложки соевого соуса с низким содержанием соли

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Рецепт приготовления:

Почистите креветки и удалите кишечную вену. Разогрейте сковороду на среднем огне. Кабачки помойте и нарежьте очень тонкими ломтиками. Поместите их в миску. В горячую сковороду добавьте масло, затем креветки, цедру лайма и имбирь. Обжарьте, постоянно помешивая, в течение 2 минут, пока креветки не приобретут золотистый оттенок. Снимите с огня и дайте постоять 30 секунд. Добавьте кабачки, сок лайма, чили и рубленую зелень. Вы можете увеличить или уменьшить количество перца на свой вкус. Полейте салат соевым соусом и хорошо перемешайте, а затем переложите на тарелки и сразу же подавайте.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить легкий салат из рукколы, моцареллы, яблок и орехов.

Смотрите видео, как приготовить полезную заправку для салата: