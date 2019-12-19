Теплый салат из курицы с жареными овощами: рецепт дня

Вкусный и полезный сезонный салат

Салат из курицы и овощей Фото: Depositphotos

Теплый салат из куриного филе, тыквы, перца и лука может стать полноценным обедом или ужином. Он вкусный и быстро готовится из доступных ингредиентов.

Смотрите видео, как сделать из хурмы и курицы:

Для приготовления этого блюда желательно использовать сковороду гриль, но можно обжарить курицу и тыкву и на обычной сковороде. Также вы можете добавить в салат различные специи и сухие травы по своему вкусу и дополнить заправку лимонным соком.

Теплый салат из курицы и овощей

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г куриного филе

300 г тыквы

1 синяя луковица

1-2 болгарских перца

Соль и перец – по вкусу

Оливковое масло

Петрушка – несколько веточек

Базилик – несколько веточек

Способ приготовления:

Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало. В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку. Обжарить нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки. Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.

Полезный совет

Если вы возьмите филе куриных бедер, а не грудки, салат получится вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

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