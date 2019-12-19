Теплый салат из курицы с жареными овощами: рецепт дня
Вкусный и полезный сезонный салат
Теплый салат из куриного филе, тыквы, перца и лука может стать полноценным обедом или ужином. Он вкусный и быстро готовится из доступных ингредиентов.
Смотрите видео, как сделать из хурмы и курицы:
Для приготовления этого блюда желательно использовать сковороду гриль, но можно обжарить курицу и тыкву и на обычной сковороде. Также вы можете добавить в салат различные специи и сухие травы по своему вкусу и дополнить заправку лимонным соком.
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Теплый салат из курицы и овощей
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 74 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г куриного филе
- 300 г тыквы
- 1 синяя луковица
- 1-2 болгарских перца
- Соль и перец – по вкусу
- Оливковое масло
- Петрушка – несколько веточек
- Базилик – несколько веточек
Способ приготовления:
- Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало.
- В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку.
- Обжарить нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки.
- Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.
Полезный совет
Если вы возьмите филе куриных бедер, а не грудки, салат получится вкуснее.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.
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