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Теплый салат из курицы с жареными овощами: рецепт дня

Вкусный и полезный сезонный салат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:40
Салат из курицы и овощей
Салат из курицы и овощей
Фото: Depositphotos

Теплый салат из куриного филе, тыквы, перца и лука может стать полноценным обедом или ужином. Он вкусный и быстро готовится из доступных ингредиентов.

Смотрите видео, как сделать из хурмы и курицы:

Для приготовления этого блюда желательно использовать сковороду гриль, но можно обжарить курицу и тыкву и на обычной сковороде. Также вы можете добавить в салат различные специи и сухие травы по своему вкусу и дополнить заправку лимонным соком.

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Теплый салат из курицы и овощей

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 74 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г куриного филе
  • 300 г тыквы
  • 1 синяя луковица
  • 1-2 болгарских перца
  • Соль и перец – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Петрушка – несколько веточек
  • Базилик – несколько веточек

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками и обжарьте до готовности на сковороде гриль с оливковым маслом, посолив и поперчив по вкусу. Переложите на тарелку и прикройте фольгой, чтобы мясо не остывало.
  2. В той же сковороде обжарьте нарезанный клиньями лук. Добавьте нарезанный полосками перец и жарьте еще 2-3 минуты. Переложите на тарелку.
  3. Обжарить нарезанную кубиками тыкву до румяной корочки.
  4. Сложите все ингредиенты в салатник. Посолите и поперчите по вкусу, добавьте рубленую зелень, заправьте оливковым маслом и перемешайте. Украсьте листиками базилика и подавайте.

Полезный совет

Если вы возьмите филе куриных бедер, а не грудки, салат получится вкуснее.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить салат с курицей от Джейми Оливера. "Сегодня" также делились рецептом салата из свеклы с курицей и орехами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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