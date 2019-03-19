Теплый салат из куриной печени: три простых рецепта

Вкусные и оригинальные салаты из куриной печени и овощей

Зеленый салат с печенью Фото: freepik.com

Теплые салаты – отличная закуска в любое время года. Зимой они помогают согреться, а летом сытно пообедать без лишних усилий. Мы поделимся рецептами вкусных теплых салатов из куриной печени, которые можно легко повторить на собственной кухне.

Теплый салат с куриной печенью и яблоками

Салат из печени и яблок Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 г листового салата

200 г салата "Айсберг"

50 г сыра "Дор Блю"

350 г куриной печени

350 г яблок

50 г меда

20 г дижонской горчицы

75 г растительного масла

75 г сливочного масла

соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем. Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу. Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе. На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится. Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.

Теплый салат из куриной печени и помидоров черри

Салат из печени с помидорами Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150-200 г куриной печени

6-7 помидоров черри

Пучок салата + пучок рукколы

Горсть кедровых орешков

1 небольшое яблоко

1/2 ст.л. соевого соуса

1/2 ст.л. жидкого меда

1 ст.л оливкового масла

Соль, перец

Рецепт приготовления:

Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать. Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать 3-4 минуты (помешивая). Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.

Теплый салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из печени с авокадо и свеклой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

2 небольшие свеклы

1 ст. л. растительного масла

400 г куриной печени

1 авокадо

немного лимонного сока

1 пакет салатного микса

Для заправки:

Cок одного небольшого лимона

1 ст. л. бальзамического уксуса

1 ст. л. оливкового масла

1 ч. л. зернистой горчицы

1 ч. л. жидкого меда

Cоль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вкусных блюд из куриной печени.

Смотрите видео, как готовят паштет:

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