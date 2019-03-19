Теплый салат из куриной печени: три простых рецепта
Вкусные и оригинальные салаты из куриной печени и овощей
Теплые салаты – отличная закуска в любое время года. Зимой они помогают согреться, а летом сытно пообедать без лишних усилий. Мы поделимся рецептами вкусных теплых салатов из куриной печени, которые можно легко повторить на собственной кухне.
Теплый салат с куриной печенью и яблоками
Ингредиенты:
- 150 г листового салата
- 200 г салата "Айсберг"
- 50 г сыра "Дор Блю"
- 350 г куриной печени
- 350 г яблок
- 50 г меда
- 20 г дижонской горчицы
- 75 г растительного масла
- 75 г сливочного масла
- соль, перец – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем.
- Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу.
- Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе.
- На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится.
- Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.
Теплый салат из куриной печени и помидоров черри
Ингредиенты:
- 150-200 г куриной печени
- 6-7 помидоров черри
- Пучок салата + пучок рукколы
- Горсть кедровых орешков
- 1 небольшое яблоко
- 1/2 ст.л. соевого соуса
- 1/2 ст.л. жидкого меда
- 1 ст.л оливкового масла
- Соль, перец
Рецепт приготовления:
- Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками.
- Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать.
- Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать 3-4 минуты (помешивая).
- Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.
Теплый салат из куриной печени, авокадо и свеклы
Ингредиенты:
- 2 небольшие свеклы
- 1 ст. л. растительного масла
- 400 г куриной печени
- 1 авокадо
- немного лимонного сока
- 1 пакет салатного микса
Для заправки:
- Cок одного небольшого лимона
- 1 ст. л. бальзамического уксуса
- 1 ст. л. оливкового масла
- 1 ч. л. зернистой горчицы
- 1 ч. л. жидкого меда
- Cоль, свежемолотый черный перец
Рецепт приготовления:
- Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
- Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
- Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
- Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
- Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вкусных блюд из куриной печени.
Смотрите видео, как готовят паштет:
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