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Теплый салат из куриной печени: три простых рецепта

Вкусные и оригинальные салаты из куриной печени и овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:05
Зеленый салат с печенью
Зеленый салат с печенью
Фото: freepik.com

Теплые салаты – отличная закуска в любое время года. Зимой они помогают согреться, а летом сытно пообедать без лишних усилий. Мы поделимся рецептами вкусных теплых салатов из куриной печени, которые можно легко повторить на собственной кухне. 

Теплый салат с куриной печенью и яблоками

Салат из печени и яблок
Салат из печени и яблок
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150 г листового салата
  • 200 г салата "Айсберг"
  • 50 г сыра "Дор Блю"
  • 350 г куриной печени
  • 350 г яблок
  • 50 г меда
  • 20 г дижонской горчицы
  • 75 г растительного масла
  • 75 г сливочного масла
  • соль, перец – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Листья салата рвем, сыр нарезаем произвольно, смешиваем.
  2. Делаем заправку: смешиваем растительное масло, половину порции меда и горчицу.
  3. Поджариваем на растительном масле куриную печень до готовности, солим в процессе.
  4. На сливочном масле обжариваем дольки яблок, в конце добавляем остальной мед. Томим на маленьком огне, пока мед наполовину не выпарится.
  5. Выкладываем на тарелку салат, на него по кругу, чередуя, раскладываем печень и яблоки.

Теплый салат из куриной печени и помидоров черри

Салат из печени с помидорами
Салат из печени с помидорами
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 150-200 г куриной печени
  • 6-7 помидоров черри
  • Пучок салата + пучок рукколы
  • Горсть кедровых орешков
  • 1 небольшое яблоко
  • 1/2 ст.л. соевого соуса
  • 1/2 ст.л. жидкого меда
  • 1 ст.л оливкового масла
  • Соль, перец

Рецепт приготовления:

  1. Орешки обжарить на сковороде до подрумянивания. Черри разрезать пополам. Яблоко нарезать тонкими ломтиками. 
  2. Для соуса соединить в чашке соевый соус, сироп и масло, перемешать. 
  3. Печень нарезать средними кусочками. На сковороде разогреть немного растительного масла, выложить печень, посолить и поперчить, обжаривать 3-4 минуты (помешивая). 
  4. Салат и рукколу порвать руками и выложить на блюдо. Сверху выложить печень, черри, яблоко и орешки. По вкусу досолить и поперчить. Заправить соусом.

Теплый салат из куриной печени, авокадо и свеклы

Салат из печени с авокадо и свеклой
Салат из печени с авокадо и свеклой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 2 небольшие свеклы
  • 1 ст. л. растительного масла
  • 400 г куриной печени
  • 1 авокадо
  • немного лимонного сока
  • 1 пакет салатного микса

Для заправки:

  • Cок одного небольшого лимона
  • 1 ст. л. бальзамического уксуса
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • 1 ч. л. зернистой горчицы
  • 1 ч. л. жидкого меда
  • Cоль, свежемолотый черный перец

Рецепт приготовления:

  1. Свеклу помыть и отварить в кожуре до мягкости. Остудить, почистить и нарезать ломтиками.
  2. Куриную печень помыть, зачистить от пленок и лишнего жира. Крупные кусочки разрезать на две-три части. Нагреть растительное масло в сковороде и обжарить печень с двух сторон до готовности.
  3. Авокадо очистить, удалить косточку и нарезать ломтиками. Сбрызнуть мякоть лимонным соком, чтобы она не потемнела.
  4. Приготовить заправку, тщательно перемешав все ингредиенты.
  5. Перед подачей выложить на большое блюдо салатные листья. Сверху разложить куриную печень, ломтики авокадо и свеклы, полить заправкой.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить парфе из куриной печени от Юлии Высоцкой. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вкусных блюд из куриной печени.

Смотрите видео, как готовят паштет:

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Источник: Сегодня
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