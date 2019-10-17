Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком: рецепт дня
Это блюдо не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью
Любите салаты, но еще больше пасту и рыбу? Тогда приготовьте все вместе и в одном блюде. А именно – теплый салат с семгой, зеленым горошком и мини-грином по рецепту Даши Малаховой.
Смотрите видео, как приготовить теплый салат по рецепту Григория Германа:
Такое блюдо очень сытное, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.
Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 150 г филе семги
- 150 г отваренных макарон фарфалле
- 100 г свежемороженого зеленого горошка
- 50 мл сметаны
- Мини-грин зеленого горошка
- Лавровый лист
- Соль
- Перец
Читайте также:Теплый салат из брокколи и лосося: рецепт дня
Способ приготовления:
- Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой.
- В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем.
- Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки.
- Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат.
- Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.
Полезные советы по приготовлению салата
- Для салатов лучше всего подходит паста среднего размера: фарфалле, фузилли, пенне;
- Сметану в рецепте можно заменить натуральным йогуртом без добавок;
- В салат можно добавить другие зеленые овощи: брокколи, стручковую фасоль, шпинат.
Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, как сделать теплый салат из печени и яблок.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Как приготовить салат с ананасами и грибами Как приготовить вкусный салат из авокадо: ТОП-5 рецептов Как приготовить свеклу по-корейски в домашних условиях Рецепт салата с пекинской капустой, курицей и сухариками
Источник: Сегодня