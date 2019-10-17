Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком: рецепт дня

Это блюдо не отнимет много времени и сил, зато приятно удивит вашу семью

Салат из пасты с рыбой и горошком Фото: Depositphotos

Любите салаты, но еще больше пасту и рыбу? Тогда приготовьте все вместе и в одном блюде. А именно – теплый салат с семгой, зеленым горошком и мини-грином по рецепту Даши Малаховой.

Смотрите видео, как приготовить теплый салат по рецепту Григория Германа:

Такое блюдо очень сытное, поэтому вполне может стать полноценным обедом или ужином.

Теплый салат из пасты с красной рыбой и горошком

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

150 г филе семги

150 г отваренных макарон фарфалле

100 г свежемороженого зеленого горошка

50 мл сметаны

Мини-грин зеленого горошка

Лавровый лист

Соль

Перец

Способ приготовления:

Филе семги отварите на медленном огне, добавив в воду лавровый лист и соль. Всыпьте в кастрюлю замороженный зеленый горошек и проварите его вместе с рыбой. В большую миску выложите отваренные фарфалле, заправьте сметаной, солью и перцем. Добавьте проваренный зеленый горошек и семгу, разобрав ее руками на небольшие кусочки. Мини-грин разорвите руками пополам и добавьте в теплый салат. Перемешайте и подавайте к столу, по желанию посыпав тертым пармезаном.

Полезные советы по приготовлению салата

Для салатов лучше всего подходит паста среднего размера: фарфалле, фузилли, пенне;

Сметану в рецепте можно заменить натуральным йогуртом без добавок;

В салат можно добавить другие зеленые овощи: брокколи, стручковую фасоль, шпинат.

Напомним, ранее мы делились секретами приготовления теплых салатов от Джейми Оливера. "Сегодня" также рассказывали, как сделать теплый салат из печени и яблок.

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