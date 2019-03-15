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Теплый салат из пасты с помидорами, фетой и соусом песто

Аппетитный вегетарианский ужин, который будет готов за считанные минуты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Салат из макарон
Салат из макарон
Фото: Pixabay

Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно

Салат из пасты с помидорами и сыром

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Итальянская паста средней длины – 100 г 
  • Фета – 50 г
  • Помидоры черри – 6-8 шт. 
  • Оливковое масло – 1 ст.л. 
  • Соус песто – 1-2 ч.л.
  • Итальянские травы – 1/4 ч.л. 
  • Лимонный сок – 1/4 ч.л. 
  • Соль, молотый перец – по вкусу 

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Рецепт приготовления:

  1. Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость. 
  2. Помидоры черри помыть, разрезать пополам. 
  3. Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету.
  4. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто. 
  5. По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как приготовить весенний суп из картофеля и черемши. Мы также делились лучшими рецептами приготовления хумуса. Кроме этого, мы рассказывали, как приготовить суп из редиса.

Смотрите видео, как приготовить постные булочки с розмарином:

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Источник: Сегодня
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