Теплый салат из пасты с помидорами, фетой и соусом песто
Аппетитный вегетарианский ужин, который будет готов за считанные минуты
Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно
Салат из пасты с помидорами и сыром
Ингредиенты на 1 порцию:
- Итальянская паста средней длины – 100 г
- Фета – 50 г
- Помидоры черри – 6-8 шт.
- Оливковое масло – 1 ст.л.
- Соус песто – 1-2 ч.л.
- Итальянские травы – 1/4 ч.л.
- Лимонный сок – 1/4 ч.л.
- Соль, молотый перец – по вкусу
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Рецепт приготовления:
- Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость.
- Помидоры черри помыть, разрезать пополам.
- Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету.
- Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто.
- По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.
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Источник: Сегодня