Теплый салат из пасты с помидорами, фетой и соусом песто

Аппетитный вегетарианский ужин, который будет готов за считанные минуты

Салат из макарон Фото: Pixabay

Этот вкусный салат в итальянском стиле готовится очень быстро и просто. Для заправки вы можете использовать магазинный песто, а можете приготовить соус из базилика самостоятельно

Салат из пасты с помидорами и сыром

Ингредиенты на 1 порцию:

Итальянская паста средней длины – 100 г

Фета – 50 г

Помидоры черри – 6-8 шт.

Оливковое масло – 1 ст.л.

Соус песто – 1-2 ч.л.

Итальянские травы – 1/4 ч.л.

Лимонный сок – 1/4 ч.л.

Соль, молотый перец – по вкусу

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Рецепт приготовления:

Пасту отварить в подсоленной воде до состояния аль денте, слить жидкость. Помидоры черри помыть, разрезать пополам. Сложить в салатницу готовую пасту, половинки томатов и раскрошенную фету. Заправить оливковым маслом, лимонным соком и аккуратно перемешать. Посыпать итальянскими травами и полить соусом песто. По желанию украсить салат свежим базиликом и подавать.

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