Теплый салат из тунца, риса и сладкого перца
Этот сытный зимний салат вполне может заменить ужин
28 ноября начался Рождественский пост 2018-2019, который продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает есть мясо, молоко и яйца, но в некоторые дни поста разрешена рыба. Салат из тунца, риса и перца готовится просто, получается вкусным и дарит длительное чувство сытости.
Теплый салат с рисом, перцем и тунцом
Ингредиенты на 1 порцию:
- Рис дикий или смешанный – 50 г
- Сладкий красный перец – 1/2 шт.
- Тунец в оливковом масле – 50 г
- Каперсы средние – 5-6 шт.
- Лист салата – 1 шт.
- Соль, перец по вкусу
Рецепт приготовления:
- Рис отвариваем в подсоленной воде.
- Половину перца обжариваем на сковороде гриль или гриле в течении 5-7 минут на среднем огне. Снимаем шкурку с перца, нарезаем его соломкой.
- Смешиваем теплый рис, перец, кусочки тунца в масле, каперсы.
- Выкладываем все в салатный лист и подаем.
Совет: вместо каперсов в салат можно добавить свежий огурец.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с гренками.
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Источник: receptam.net