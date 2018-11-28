Теплый салат из тунца, риса и сладкого перца

Этот сытный зимний салат вполне может заменить ужин

Рисовый салат с тунцом Фото: depositphotos.com

28 ноября начался Рождественский пост 2018-2019, который продлится до 6 января. В это время церковный устав запрещает есть мясо, молоко и яйца, но в некоторые дни поста разрешена рыба. Салат из тунца, риса и перца готовится просто, получается вкусным и дарит длительное чувство сытости.

Теплый салат с рисом, перцем и тунцом

Ингредиенты на 1 порцию:

Рис дикий или смешанный – 50 г

Сладкий красный перец – 1/2 шт.

Тунец в оливковом масле – 50 г

Каперсы средние – 5-6 шт.

Лист салата – 1 шт.

Соль, перец по вкусу

Рецепт приготовления:

Рис отвариваем в подсоленной воде. Половину перца обжариваем на сковороде гриль или гриле в течении 5-7 минут на среднем огне. Снимаем шкурку с перца, нарезаем его соломкой. Смешиваем теплый рис, перец, кусочки тунца в масле, каперсы. Выкладываем все в салатный лист и подаем.

Совет: вместо каперсов в салат можно добавить свежий огурец.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тунца в соевом соусе по рецепту Юлии Высоцкой. Сайт "Сегодня" также делился рецептом салата из тунца с гренками.

Смотрите видео, как приготовить слоеный салат из икры мойвы с креветками по рецепту Алексея Суханова: