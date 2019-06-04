Теплый салат с говядиной и печеными овощами от Юлии Высоцкой

Вкусный сезонный салат из мяса и овощей

Салат с ростбифом и овощами Фото: Depositphotos

В жару нет сил готовить сытные мясные блюда? Тогда возьмите на заметку этот рецепт: теплый салат с запеченной говядиной и овощами вполне может заменить обед или ужин летом. А на выходных его можно дополнить бокалом любимого вина.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Салат с ростбифом и овощами

Ингредиенты:

Помидоры — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. л.

Салат листовой — 1 пучок

Лук красный — 1 шт.

Баклажан — 1 шт.

Перец болгарский красный — 1 шт.

Тимьян свежий — 3 веточки

Петрушка — 1 пучок

Морская соль — 1 щепотка

Перец горошком — 1/2 ч. л.

Говядина — 150 г

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Рецепт приготовления:

Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан — колечками, половину красного лука — перьями, помидоры — четвертинками. Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 C духовке 12–15 минут. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами. Говядину нарежьте тонкими ломтиками. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем — печеные овощи. Приправьте солью и перцем, перемешайте. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху — порцию овощей с мясом.

Напомним, ранее мы делились рецептами овощей на костре. "Сегодня" также писали, как приготовить картофельный салат с беконом.

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