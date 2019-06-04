Теплый салат с говядиной и печеными овощами от Юлии Высоцкой
Вкусный сезонный салат из мяса и овощей
В жару нет сил готовить сытные мясные блюда? Тогда возьмите на заметку этот рецепт: теплый салат с запеченной говядиной и овощами вполне может заменить обед или ужин летом. А на выходных его можно дополнить бокалом любимого вина.
Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:
Салат с ростбифом и овощами
Ингредиенты:
- Помидоры — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. л.
- Салат листовой — 1 пучок
- Лук красный — 1 шт.
- Баклажан — 1 шт.
- Перец болгарский красный — 1 шт.
- Тимьян свежий — 3 веточки
- Петрушка — 1 пучок
- Морская соль — 1 щепотка
- Перец горошком — 1/2 ч. л.
- Говядина — 150 г
Читайте такжеРецепт для пикника: свиные стейки на гриле
Рецепт приготовления:
- Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
- Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан — колечками, половину красного лука — перьями, помидоры — четвертинками.
- Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны.
- Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 C духовке 12–15 минут.
- Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
- Говядину нарежьте тонкими ломтиками.
- Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем — печеные овощи.
- Приправьте солью и перцем, перемешайте.
- На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху — порцию овощей с мясом.
Напомним, ранее мы делились рецептами овощей на костре. "Сегодня" также писали, как приготовить картофельный салат с беконом.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Еще несколько материалов по теме:Рецепт сладких оладий из кабачков Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями Вишневый пирог с корицей и хрустящей крошкой Как приготовить цветную капусту в кляре
Источник: Сегодня