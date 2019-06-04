Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Теплый салат с говядиной и печеными овощами от Юлии Высоцкой

Вкусный сезонный салат из мяса и овощей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Салат с ростбифом и овощами
Салат с ростбифом и овощами
Фото: Depositphotos

В жару нет сил готовить сытные мясные блюда? Тогда возьмите на заметку этот рецепт: теплый салат с запеченной говядиной и овощами вполне может заменить обед или ужин летом. А на выходных его можно дополнить бокалом любимого вина.

Смотрите видео, как приготовить говядину по-бургундски:

Салат с ростбифом и овощами

Ингредиенты: 

  • Помидоры — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Салат листовой — 1 пучок
  • Лук красный — 1 шт.
  • Баклажан — 1 шт.
  • Перец болгарский красный — 1 шт.
  • Тимьян свежий — 3 веточки
  • Петрушка — 1 пучок
  • Морская соль — 1 щепотка
  • Перец горошком — 1/2 ч. л.
  • Говядина — 150 г

Читайте также
Рецепт для пикника: свиные стейки на гриле

Рецепт приготовления:

  1. Говяжий стейк (толщина 1-1,5 см) слегка отбейте. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежим тимьяном, натрите смесью перца и соли и оставьте на 15-20 минут.
  2. Болгарский перец нарежьте крупной соломкой, баклажан — колечками, половину красного лука — перьями, помидоры — четвертинками.
  3. Обжарьте стейк на сковороде гриль по 3 минуты с каждой стороны.
  4. Выложите нарезанные перец, баклажан и красный лук в смазанную оливковым маслом форму и запекайте в разогретой до 180 C духовке 12–15 минут.
  5. Мелко нашинкуйте петрушку, вторую половину красного лука нарежьте перьями, смешайте в миске с помидорами.
  6. Говядину нарежьте тонкими ломтиками.
  7. Выложите в миску к свежим овощам мясо, затем — печеные овощи.
  8. Приправьте солью и перцем, перемешайте.
  9. На тарелку выложите промытые и обсушенные листья салата, а сверху — порцию овощей с мясом.

Напомним, ранее мы делились рецептами овощей на костре. "Сегодня" также писали, как приготовить картофельный салат с беконом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Рецепт сладких оладий из кабачков Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями Вишневый пирог с корицей и хрустящей крошкой Как приготовить цветную капусту в кляре
овощи говядина салат Юлия Высоцкая рецепт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд
Что приготовить, когда готовить не из чего? 7 простых блюд
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Пятнадцать подсказок человеку свыше
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Инсульт: как предотвратить закупорку или разрыв мозгового сосуда
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

Популярные статьи

Сегодня, 08:40Fun

Вознесение Господне 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 07:35Fun

Вознесение Господне 2019: что сделать, чтобы привлечь в дом счастье и удачу

Вчера, 16:18Fun

3 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 16:05Food

Рататуй в духовке: рецепт с томатным соусом и пряностями

Вчера, 15:50Food

Что приготовить на обед: три рецепта вкусного супа-харчо

Вчера, 13:16Wellness

Аллергия на солнце: причины и способы устранения

Вчера, 12:59Шоу-бизнес

Экс-супруг Юлии Началовой принял решение касательно будущего их дочери

Вчера, 11:16Fun

Девушка получила письмо от мужчины с 20-го века: о чем он писал

Вчера, 09:34Техно

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

Вчера, 08:15Fun

Телеведущая оскандалилась из-за "слишком откровенной" кофточки

2 июняПсихология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

1 июняШоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

1 июняШоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

1 июняFun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

1 июняFood

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

1 июняШоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Новости партнеров

Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайны Татьяны Лавровой: «Олег пьет и меня заставляет»
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Тайное стало явным: что скрывали Хабенский, Боярская и Аршавин
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Андрей Миронов: роман с Фатеевой, два брака и любовницы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь