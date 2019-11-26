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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Рецепт вкусного и полезного осеннего салата

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
Салат из свеклы с курицей и горошка
Салат из свеклы с курицей и горошка
Фото: Depositphotos

Теплые салаты – это не только очень вкусно, но и полезно. Мы советуем приготовить сытный осенний салат из свеклы, отварной куриной грудки и горошка. Он заправляется смесью растительного масла и уксуса.

Смотрите видео, как сделать салат из редиса и плавленого сыра:

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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 144 ккал

Ингредиенты:

  • 1 куриная грудка
  • 1 крупная свекла
  • 1 банка консервированного зеленого горошка
  • 1 пучок листьев салата
  • 2 веточки петрушки или укропа
  • 2 ст. л. яблочного уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла

Способ приготовления:

  1. Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
  2. Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
  3. С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
  4. В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
  5. Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
  6. Подавать салат теплым.

Как сварить свеклу для салата быстро

Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шведского салата со свеклы.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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