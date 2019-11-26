Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой
Рецепт вкусного и полезного осеннего салата
Теплые салаты – это не только очень вкусно, но и полезно. Мы советуем приготовить сытный осенний салат из свеклы, отварной куриной грудки и горошка. Он заправляется смесью растительного масла и уксуса.
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Теплый салат со свеклой, горошком и куриной грудкой
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 144 ккал
Ингредиенты:
- 1 куриная грудка
- 1 крупная свекла
- 1 банка консервированного зеленого горошка
- 1 пучок листьев салата
- 2 веточки петрушки или укропа
- 2 ст. л. яблочного уксуса
- 2 ст. л. растительного масла
Способ приготовления:
- Куриную грудку отварить в подсоленной воде до готовности и нарезать кубиками.
- Отдельно сварить свеклу, почистить и также нарезать кубиками.
- С горошка слить лишнюю жидкость. Листья салата порвать. Петрушку мелко порубить.
- В салатнике смешать мясо, свеклу, горошек, листья салата и петрушку.
- Заправить уксусом и растительным маслом. Посолить, поперчить и перемешать.
- Подавать салат теплым.
Как сварить свеклу для салата быстро
Свеклу помыть, сложить в кастрюлю с водой и дать ей покипеть 30 минут. Затем жидкость слить и поставить свеклу под струю очень холодной воды на 10-15 минут. Температурный перепад доведет свеклу до готовности. Всего процесс займет около 40-50 минут. Кроме того, чистить свеклу, сваренную таким образом, намного проще.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить свеклу по-корейски. "Сегодня" также делились рецептом шведского салата со свеклы.
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