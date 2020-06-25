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Терияки: как сделать популярный японский соус в домашних условиях

Сегодня, 17:29

Основа терияки – соевый соус

Терияки – это знаменитый японский соус, который можно легко приготовить на собственной кухне. В классический состав входят: соевый соус, сахар и саке или мирин (сладкое рисовое вино). Терияки нередко готовят с чесноком, специями и другими добавками.

Соус традиционно используют для маринования мяса и рыбы, в нем запекают куриное филе, ножки и крылышки.

Лучший соус терияки

Соус терияки: фото
Соус терияки: фото
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • Тростниковый сахар – 1/2 стакана
  • Имбирь – 1/4 ч.л.
  • Соевый соус – 2 стакана
  • Мед – 1 ст.л.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Оливковое масло – 1 ч.л.
  • Мирин (или винный уксус) – 1 ст.л
  • Вода – 1/4 стакана
  • Крахмал – 3 ч.л.

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Способ приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле. Для этого порубите чеснок и имбирь на мелкие дольки, либо натрите их на терке. Воду можно заранее смешать с крахмалом, либо добавлять одновременно со всеми ингредиентами.
  2. Как только все компоненты будущего соуса терияки будут в одной емкости, поставьте ее на медленный огонь, доведите до кипения и варите около 4-5 минут. Когда соус терияки остынет, его консистенция станет заметно гуще.
  3. Перелейте соус в небольшую стеклянную емкость с плотно закрывающейся крышкой.

Смотрите видео, как выбрать качественный соевый соус:

Курица с соусом терияки

Соус терияки и курица
Соус терияки и курица
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • Филе курицы или индейки – 800 г
  • Зеленый лук – 4 пера
  • Соль, перец – по вкусу

Для соуса:

  • Соевый соус – 350 мл
  • Сахар – 100 г
  • Корень имбиря – 3 см
  • Чеснок – 3 зубка
  • Чили – половина стручка
  • Мед – 50 г
  • Белое вино – 50 мл

Способ приготовления:

  1. Чеснок, имбирь и чили порубите, смешайте с остальными ингредиентами, доведите до кипения и варите на самом маленьком огне 30 минут. Процедите через сито.
  2. Филе птицы натрите солью и перцем и быстро обжарьте до золотистой корочки.
  3. Духовку разогрейте до 180 °С. Выложите мясо в форму, полейте соусом и запекайте 15-20 минут. Не пересушите.
  4. При подаче посыпьте луком.

Соус терияки: рецепт пп

Соус терияки диетический
Соус терияки диетический
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • Соевый соус – 3 ст.л.
  • Саке или мирин – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1-2 ст.л.
  • Гвоздика, фенхель, тмин, черный перец, кардамон, молотая корица – всего в объеме 1 ч.л.
  • Молотый кориандр – 1/2 ст. л.
  • Сахар или мед – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно смешайте все ингредиенты в чашке.
  2. Используйте сразу или храните в холодильнике.

Соус терияки с кунжутом: рецепт

Курица в соусе терияки
Курица в соусе терияки
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Соевый соус – 1/2 стакана
  • Зубчик чеснока – 2 шт
  • Теплая вода – 1/2 стакана
  • Сахар коричневый – 1 ст. л.
  • Имбирь молотый – 1 щепотка
  • Цедра лимона (небольшой кусочек)
  • Семена кунжута – 1 ч. л.
  • Крахмал – 1/2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. В сотейник или в сковороду вылейте соевый соус, добавьте зубчик чеснока, коричневый сахар, кусочки цедры лимона, щепотку сухого имбиря. Доведите до кипения.
  2. Загустите разбавленным в теплой воде крахмалом. Процедите.
  3. Посыпьте кунжутом при подаче.

Чем заменить соус терияки

В зависимости от того, для чего будет предназначен соус, его можно заменить просто соевым соусом, или смешать последний с медом и винным уксусом. Для пикантности в смесь добавляют измельченный чеснок и имбирь.

Если добавка будет использоваться для карамелизации блюда, в соевый соус следует добавить коричневого или обычного сахара, немного молотого имбиря и сушеного чеснока, красное вино и уксус по вкусу.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить соус песто в домашних условиях. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом запеченных крылышек в соусе барбекю.

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Источник: Сегодня
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