Терияки: как сделать популярный японский соус в домашних условиях
Основа терияки – соевый соус
Терияки – это знаменитый японский соус, который можно легко приготовить на собственной кухне. В классический состав входят: соевый соус, сахар и саке или мирин (сладкое рисовое вино). Терияки нередко готовят с чесноком, специями и другими добавками.
Соус традиционно используют для маринования мяса и рыбы, в нем запекают куриное филе, ножки и крылышки.
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Тростниковый сахар – 1/2 стакана
- Имбирь – 1/4 ч.л.
- Соевый соус – 2 стакана
- Мед – 1 ст.л.
- Чеснок – 1 зубчик
- Оливковое масло – 1 ч.л.
- Мирин (или винный уксус) – 1 ст.л
- Вода – 1/4 стакана
- Крахмал – 3 ч.л.
Способ приготовления:
- Смешайте все ингредиенты в небольшой кастрюле. Для этого порубите чеснок и имбирь на мелкие дольки, либо натрите их на терке. Воду можно заранее смешать с крахмалом, либо добавлять одновременно со всеми ингредиентами.
- Как только все компоненты будущего соуса терияки будут в одной емкости, поставьте ее на медленный огонь, доведите до кипения и варите около 4-5 минут. Когда соус терияки остынет, его консистенция станет заметно гуще.
- Перелейте соус в небольшую стеклянную емкость с плотно закрывающейся крышкой.
Смотрите видео, как выбрать качественный соевый соус:
Время приготовления:
- 1 час
Ингредиенты:
- Филе курицы или индейки – 800 г
- Зеленый лук – 4 пера
- Соль, перец – по вкусу
Для соуса:
- Соевый соус – 350 мл
- Сахар – 100 г
- Корень имбиря – 3 см
- Чеснок – 3 зубка
- Чили – половина стручка
- Мед – 50 г
- Белое вино – 50 мл
Способ приготовления:
- Чеснок, имбирь и чили порубите, смешайте с остальными ингредиентами, доведите до кипения и варите на самом маленьком огне 30 минут. Процедите через сито.
- Филе птицы натрите солью и перцем и быстро обжарьте до золотистой корочки.
- Духовку разогрейте до 180 °С. Выложите мясо в форму, полейте соусом и запекайте 15-20 минут. Не пересушите.
- При подаче посыпьте луком.
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- Соевый соус – 3 ст.л.
- Саке или мирин – 1 ст.л.
- Масло растительное – 1-2 ст.л.
- Гвоздика, фенхель, тмин, черный перец, кардамон, молотая корица – всего в объеме 1 ч.л.
- Молотый кориандр – 1/2 ст. л.
- Сахар или мед – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Тщательно смешайте все ингредиенты в чашке.
- Используйте сразу или храните в холодильнике.
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- Соевый соус – 1/2 стакана
- Зубчик чеснока – 2 шт
- Теплая вода – 1/2 стакана
- Сахар коричневый – 1 ст. л.
- Имбирь молотый – 1 щепотка
- Цедра лимона (небольшой кусочек)
- Семена кунжута – 1 ч. л.
- Крахмал – 1/2 ч. л.
Способ приготовления:
- В сотейник или в сковороду вылейте соевый соус, добавьте зубчик чеснока, коричневый сахар, кусочки цедры лимона, щепотку сухого имбиря. Доведите до кипения.
- Загустите разбавленным в теплой воде крахмалом. Процедите.
- Посыпьте кунжутом при подаче.
В зависимости от того, для чего будет предназначен соус, его можно заменить просто соевым соусом, или смешать последний с медом и винным уксусом. Для пикантности в смесь добавляют измельченный чеснок и имбирь.
Если добавка будет использоваться для карамелизации блюда, в соевый соус следует добавить коричневого или обычного сахара, немного молотого имбиря и сушеного чеснока, красное вино и уксус по вкусу.
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