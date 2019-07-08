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Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Готовим вкусный пирог с абрикосами на сметане

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:04
Тертый пирог с абрикосовой начинкой
Тертый пирог с абрикосовой начинкой
Фото: Depositphotos

Тертый пирог – десерт, знакомый многим с детства. Для него замешивается песочное тесто, которое предварительно охлаждается в морозилке, а затем натирается на крупной терке.

Смотрите видео, как приготовить пирог с морковью и апельсинами:

Начинка для такого пирога может быть любой: творожной, ягодной, фруктовой. Многие пекут тертый пирог с густым вареньем. 

Тертый абрикосовый пирог 

Ингредиенты:

  • 3 стакана муки
  • 3 желтка
  • 250 г маргарина или сливочного масла
  • 100 г нежирной сметаны
  • 500 г абрикосов
  • 1 стакан сахара
  • 1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом

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Рецепт приготовления:

  1. Масло или маргарин натрите на терке. 
  2. Яичные желтки взбейте с сахаром до его растворения.
  3. Добавьте сметану, гашеную соду и просеянную муку. 
  4. Замесите тесто, скатайте его в шар и положите в морозильную камеру минимум на час. Можно приготовить тесто заранее, а испечь пирог уже на следующий день. 
  5. Абрикосы помойте, нарежьте или измельчите блендером в пюре. Добавьте сахар. 
  6. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть натрите на противень, выложите сверху абрикосы с сахаром, сверху натрите оставшееся тесто. 
  7. Выпекайте при 220 градусах до золотистой корочки и готовности.
  8. Перед подачей тертый пирог с абрикосами нужно остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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Источник: Сегодня
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