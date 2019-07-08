Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки
Готовим вкусный пирог с абрикосами на сметане
Тертый пирог – десерт, знакомый многим с детства. Для него замешивается песочное тесто, которое предварительно охлаждается в морозилке, а затем натирается на крупной терке.
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Начинка для такого пирога может быть любой: творожной, ягодной, фруктовой. Многие пекут тертый пирог с густым вареньем.
Тертый абрикосовый пирог
Ингредиенты:
- 3 стакана муки
- 3 желтка
- 250 г маргарина или сливочного масла
- 100 г нежирной сметаны
- 500 г абрикосов
- 1 стакан сахара
- 1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом
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Рецепт приготовления:
- Масло или маргарин натрите на терке.
- Яичные желтки взбейте с сахаром до его растворения.
- Добавьте сметану, гашеную соду и просеянную муку.
- Замесите тесто, скатайте его в шар и положите в морозильную камеру минимум на час. Можно приготовить тесто заранее, а испечь пирог уже на следующий день.
- Абрикосы помойте, нарежьте или измельчите блендером в пюре. Добавьте сахар.
- Разделите тесто на две неравные части. Большую часть натрите на противень, выложите сверху абрикосы с сахаром, сверху натрите оставшееся тесто.
- Выпекайте при 220 градусах до золотистой корочки и готовности.
- Перед подачей тертый пирог с абрикосами нужно остудить.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.
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Источник: Сегодня