Тертый пирог с абрикосами: простой рецепт домашней выпечки

Готовим вкусный пирог с абрикосами на сметане

Тертый пирог с абрикосовой начинкой Фото: Depositphotos

Тертый пирог – десерт, знакомый многим с детства. Для него замешивается песочное тесто, которое предварительно охлаждается в морозилке, а затем натирается на крупной терке.

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Начинка для такого пирога может быть любой: творожной, ягодной, фруктовой. Многие пекут тертый пирог с густым вареньем.

Тертый абрикосовый пирог

Ингредиенты:

3 стакана муки

3 желтка

250 г маргарина или сливочного масла

100 г нежирной сметаны

500 г абрикосов

1 стакан сахара

1/2 ч.л. соды, погашенной уксусом

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Рецепт приготовления:

Масло или маргарин натрите на терке. Яичные желтки взбейте с сахаром до его растворения. Добавьте сметану, гашеную соду и просеянную муку. Замесите тесто, скатайте его в шар и положите в морозильную камеру минимум на час. Можно приготовить тесто заранее, а испечь пирог уже на следующий день. Абрикосы помойте, нарежьте или измельчите блендером в пюре. Добавьте сахар. Разделите тесто на две неравные части. Большую часть натрите на противень, выложите сверху абрикосы с сахаром, сверху натрите оставшееся тесто. Выпекайте при 220 градусах до золотистой корочки и готовности. Перед подачей тертый пирог с абрикосами нужно остудить.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить тертый пирог с яблоками и корицей. "Сегодня" также писали, как приготовить быстрый пирог с замороженной вишней.

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