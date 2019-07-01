Тирамису: рецепт классический в домашних условиях

Рецепт тирамису с маскарпоне

Тирамису: рецепт классический Фото: Depositphotos

Приготовить тирамису в домашних условиях не так уж сложно. Этот знаменитый итальянский десерт состоит из печенья савоярди, пропитанного кофейным сиропом, и воздушного крема из маскарпоне и взбитых яиц. Перед подачей тирамису нужно хорошо остудить.

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Рецепт тирамису в домашних условиях

Ингредиенты:

Для кофейного сиропа:

1 чашка эспрессо или крепкого кофе

2 столовые ложки сахарного песка

2 столовые ложки кофейного или миндального ликера, вина марсала, темного рома или бренди

Для начинки:

3 яичных желтка

1/3 стакана (70 г) сахарного песка

2-3 столовых ложки вина марсала, темного рома или бренди

3/4 стакана (180 мл) сливок для взбивания

1 1/2 чашки (340 г) маскарпоне комнатной температуры

200 г (20-24 шт.) печенья савоярди (или меньше при изготовлении порционных десертов)

Просеянный какао-порошок или тертый шоколад

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Рецепт приготовления:

Для кофейного сиропа в маленькой миске соедините горячий кофе, 2 столовые ложки сахара и ликер. Перемешайте, чтобы сахар растворился, и остудите. Для начинки отправьте яичные желтки, сахар и алкоголь в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Взбивайте венчиком или миксером, пока смесь не удвоится в объеме (около 5-7 минут). Снимите с огня и дайте немного остыть, около 15 минут. Тем временем взбейте холодные сливки до крепких пиков. Когда желтковая смесь остынет, добавьте маскарпоне и взбейте до однородного состояния. Затем аккуратно добавьте взбитые сливки в два приема, аккуратно перемешайте. Соберите тирамису: окуните каждое печенье на секунду в кофейный сироп и выложите в один слой в 20 см форму для выпечки. Распределите сверху половину крема и повторите слои. Поставьте в холодильник минимум на 6 часов. Прямо перед подачей посыпьте десерт какао-порошком или тертым шоколадом.

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