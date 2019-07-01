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Тирамису: рецепт классический в домашних условиях

Рецепт тирамису с маскарпоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Тирамису: рецепт классический
Тирамису: рецепт классический
Фото: Depositphotos

Приготовить тирамису в домашних условиях не так уж сложно. Этот знаменитый итальянский десерт состоит из печенья савоярди, пропитанного кофейным сиропом, и воздушного крема из маскарпоне и взбитых яиц. Перед подачей тирамису нужно хорошо остудить.

Смотрите видео о самых дорогих десертах мира:

Рецепт тирамису в домашних условиях

Ингредиенты:

Для кофейного сиропа:

  • 1 чашка эспрессо или крепкого кофе
  • 2 столовые ложки сахарного песка
  • 2 столовые ложки кофейного или миндального ликера, вина марсала, темного рома или бренди

Для начинки:

  • 3 яичных желтка
  • 1/3 стакана (70 г) сахарного песка
  • 2-3 столовых ложки вина марсала, темного рома или бренди
  • 3/4 стакана (180 мл) сливок для взбивания
  • 1 1/2 чашки (340 г) маскарпоне комнатной температуры
  • 200 г (20-24 шт.) печенья савоярди (или меньше при изготовлении порционных десертов)
  • Просеянный какао-порошок или тертый шоколад

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Рецепт приготовления:

  1. Для кофейного сиропа в маленькой миске соедините горячий кофе, 2 столовые ложки сахара и ликер. Перемешайте, чтобы сахар растворился, и остудите.
  2. Для начинки отправьте яичные желтки, сахар и алкоголь в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Взбивайте венчиком или миксером, пока смесь не удвоится в объеме (около 5-7 минут). Снимите с огня и дайте немного остыть, около 15 минут. 
  3. Тем временем взбейте холодные сливки до крепких пиков. 
  4. Когда желтковая смесь остынет, добавьте маскарпоне и взбейте до однородного состояния.
  5. Затем аккуратно добавьте взбитые сливки в два приема, аккуратно перемешайте.
  6. Соберите тирамису: окуните каждое печенье на секунду в кофейный сироп и выложите в один слой в 20 см форму для выпечки. Распределите сверху половину крема и повторите слои.
  7. Поставьте в холодильник минимум на 6 часов. Прямо перед подачей посыпьте десерт какао-порошком или тертым шоколадом.

Напомним, ранее мы делились рецептом летнего тирамису с клубникой.

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Источник: Сегодня
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