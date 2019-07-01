Тирамису: рецепт классический в домашних условиях
Рецепт тирамису с маскарпоне
Приготовить тирамису в домашних условиях не так уж сложно. Этот знаменитый итальянский десерт состоит из печенья савоярди, пропитанного кофейным сиропом, и воздушного крема из маскарпоне и взбитых яиц. Перед подачей тирамису нужно хорошо остудить.
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Рецепт тирамису в домашних условиях
Ингредиенты:
Для кофейного сиропа:
- 1 чашка эспрессо или крепкого кофе
- 2 столовые ложки сахарного песка
- 2 столовые ложки кофейного или миндального ликера, вина марсала, темного рома или бренди
Для начинки:
- 3 яичных желтка
- 1/3 стакана (70 г) сахарного песка
- 2-3 столовых ложки вина марсала, темного рома или бренди
- 3/4 стакана (180 мл) сливок для взбивания
- 1 1/2 чашки (340 г) маскарпоне комнатной температуры
- 200 г (20-24 шт.) печенья савоярди (или меньше при изготовлении порционных десертов)
- Просеянный какао-порошок или тертый шоколад
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Рецепт приготовления:
- Для кофейного сиропа в маленькой миске соедините горячий кофе, 2 столовые ложки сахара и ликер. Перемешайте, чтобы сахар растворился, и остудите.
- Для начинки отправьте яичные желтки, сахар и алкоголь в жаропрочную миску и поставьте на водяную баню. Взбивайте венчиком или миксером, пока смесь не удвоится в объеме (около 5-7 минут). Снимите с огня и дайте немного остыть, около 15 минут.
- Тем временем взбейте холодные сливки до крепких пиков.
- Когда желтковая смесь остынет, добавьте маскарпоне и взбейте до однородного состояния.
- Затем аккуратно добавьте взбитые сливки в два приема, аккуратно перемешайте.
- Соберите тирамису: окуните каждое печенье на секунду в кофейный сироп и выложите в один слой в 20 см форму для выпечки. Распределите сверху половину крема и повторите слои.
- Поставьте в холодильник минимум на 6 часов. Прямо перед подачей посыпьте десерт какао-порошком или тертым шоколадом.
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Источник: Сегодня