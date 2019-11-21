Тофу на завтрак: рецепты вкусных утренних блюд

Рецепты завтраков с сыром тофу

Тофу - универсальный продукт Фото: Depositphotos

Тофу – отличная еда с точки зрения здорового питания. Этот соевый сыр является хорошим источником белка и содержит все девять незаменимых аминокислот. Если вы вегетарианец или веган, то соевые продукты, такие как тофу, могут стать важной частью вашего рациона.

Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу по рецепту Григория Германа:

Благодаря нейтральному вкусу и широкому диапазону консистенции, этот соевый сыр удачно сочетается практически со всеми типами вкусов и продуктов. Твердый тофу лучше всего подходит для выпечки, гриля и жаркого, а мягкий тофу идеален для соусов, десертов, коктейлей и заправок для салатов.

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты вкусных и полезных завтраков с тофу на любой вкус.

Сырники из тофу

Сырники с тофу Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

Творожный тофу – 300 г

Тростниковый сахар – 40 г

Стручок ванили

Мука

Ложка кукурузного масла

Способ приготовления:

Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными. Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.

Смузи с тофу и клубникой

Смузи с клубникой Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

Мягкий сыр тофу – 500 г

Замороженная клубника – 15-18 шт.

Сахарная пудра 1/3 стакана

Кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

Тофу нарезать кусочками среднего размера. Сложить в чашу блендера клубнику, тофу и сахарную пудру (ее можно заменить медом). Взбить все ингредиенты до получения однородной массы. Перелить напиток в стаканы и подавать, по желанию посыпав кокосовой стружкой.

Омлет с тофу

Омлет с тофу и луком Фото: Pixabay

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 яйца

100 г тофу

Лук

Соль, перец

Растительное масло

Способ приготовления:

В сковороде пожарить нарезанный кольцами лук. Вилкой размять тофу до состояния крошки Взбить яйца, добавить раскрошенный сыр и эту смесь вылить на жаренный лук. Жарить омлет до готовности.

Паштет из тофу с тунцом

Паштет из тофу с тунцом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

1 банка тунца (воду слить)

150 г тофу

1 ст.л. оливкового масла

1 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. лимонного сока

Молотый перец

Способ приготовления:

Измельчить все ингредиенты в блендере. Подавать паштет вместе с хлебом или крекерами, дополнив свежим огурцом, авокадо или перцем.

Овощные маффины с тофу

Маффины с тофу Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Ингредиенты:

1 картофелина

1 морковь

1 яйцо

200 г тофу

2 ст.л. овсяных хлопьев

1 ст.л. соевого соуса

Зелень

Способ приготовления:

Отварить картофель в кожуре, затем почистить. Натереть мелко очищенную морковь. В комбайне измельчить все ингредиенты до получения однородной массы Выложить тесто в подготовленные формочки для маффинов и запекать 40 минут при 180 ºС.

Напомним, ранее мы делились рецептом овощного салата с тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

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