Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тофу на завтрак: рецепты вкусных утренних блюд

Рецепты завтраков с сыром тофу

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 13:10
Тофу - универсальный продукт
Тофу - универсальный продукт
Фото: Depositphotos

Тофу – отличная еда с точки зрения здорового питания. Этот соевый сыр является хорошим источником белка и содержит все девять незаменимых аминокислот. Если вы вегетарианец или веган, то соевые продукты, такие как тофу, могут стать важной частью вашего рациона.

Смотрите видео, как приготовить маринованный сыр тофу по рецепту Григория Германа:

Благодаря нейтральному вкусу и широкому диапазону консистенции, этот соевый сыр удачно сочетается практически со всеми типами вкусов и продуктов. Твердый тофу лучше всего подходит для выпечки, гриля и жаркого, а мягкий тофу идеален для соусов, десертов, коктейлей и заправок для салатов.

Читайте также:
Фунчоза с тофу и овощами: рецепт дня

В нашей подборке вы найдете лучшие рецепты вкусных и полезных завтраков с тофу на любой вкус.

Сырники из тофу

Сырники с тофу
Сырники с тофу
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • Творожный тофу – 300 г
  • Тростниковый сахар – 40 г
  • Стручок ванили
  • Мука
  • Ложка кукурузного масла

Способ приготовления:

  1. Старайтесь найти тофу помягче, так как это поможет вашим сырникам быть более воздушными. Соединяем тофу с сахаром, добавляем семена ванили, хорошо перемешиваем и формируем наши сырники.
  2. Окунаем каждый сырник на секунду в небольшое количестве муки и жарим на кукурузном масле до золотистой корочки.
  3. Выкладываем готовые сырники на тарелку и подаем с веганской сметаной и свежими ягодами.

Смузи с тофу и клубникой

Смузи с клубникой
Смузи с клубникой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • Мягкий сыр тофу – 500 г
  • Замороженная клубника – 15-18 шт.
  • Сахарная пудра 1/3 стакана
  • Кокосовая стружка – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Тофу нарезать кусочками среднего размера.
  2. Сложить в чашу блендера клубнику, тофу и сахарную пудру (ее можно заменить медом).
  3. Взбить все ингредиенты до получения однородной массы.
  4. Перелить напиток в стаканы и подавать, по желанию посыпав кокосовой стружкой.

Омлет с тофу

Омлет с тофу и луком
Омлет с тофу и луком
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 100 г тофу
  • Лук
  • Соль, перец
  • Растительное масло

Способ приготовления:

  1. В сковороде пожарить нарезанный кольцами лук.
  2. Вилкой размять тофу до состояния крошки
  3. Взбить яйца, добавить раскрошенный сыр и эту смесь вылить на жаренный лук.
  4. Жарить омлет до готовности.

Паштет из тофу с тунцом

Паштет из тофу с тунцом
Паштет из тофу с тунцом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 1 банка тунца (воду слить)
  • 150 г тофу
  • 1 ст.л. оливкового масла
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • 1 ст.л. лимонного сока
  • Молотый перец

Способ приготовления:

  1. Измельчить все ингредиенты в блендере.
  2. Подавать паштет вместе с хлебом или крекерами, дополнив свежим огурцом, авокадо или перцем.

Овощные маффины с тофу

Маффины с тофу
Маффины с тофу
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Ингредиенты:

  • 1 картофелина
  • 1 морковь
  • 1 яйцо
  • 200 г тофу
  • 2 ст.л. овсяных хлопьев
  • 1 ст.л. соевого соуса
  • Зелень

Способ приготовления:

  1. Отварить картофель в кожуре, затем почистить.
  2. Натереть мелко очищенную морковь.
  3. В комбайне измельчить все ингредиенты до получения однородной массы
  4. Выложить тесто в подготовленные формочки для маффинов и запекать 40 минут при 180 ºС.

Напомним, ранее мы делились рецептом овощного салата с тофу. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить полезный перекус из тофу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить из тыквы: идеи вкусных осенних блюд Оладьи на кефире: ТОП-5 рецептов для завтрака Блюда из тыквы для ребенка: ТОП-5 рецептов Что приготовить на быстрый ужин: ТОП-5 рецептов
рецепты завтрак что приготовить тофу
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Тарзан выбросил Королеву в мусорный бак, над видео смеется сеть
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Без кефира и творога: названы главные правила ужина
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Женский храп оказался признаком серьезного заболевания
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:38Wellness

Календарь прививок 2019 в Украине: вакцинация детей и взрослых

Вчера, 09:10Fun

"Кусочек ткани, а не платье": невеста на фото удивила нарядом

Вчера, 09:00Fun

Пес из-за мутации навсегда останется щенком: фото

Вчера, 07:52Wellness

Какой вред ребенку могут принести запущенные аденоиды: советы врачей

21 ноябряСтиль

Мисс элегантность: Елена Зеленская покорила нарядом с необычным декольте

21 ноябряEvents

Поздравления с Днем Михаила 2019: короткие стихи и проза

21 ноябряFun

Михайлов день 2019: что ни в коем случае нельзя делать

21 ноябряFood

Новогодний салат из куриной печени с корейской морковью

21 ноябряFun

21 ноября: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

21 ноябряWellness

Почему кружится голова посреди дня: причины и методы лечения

21 ноябряШоу-бизнес

"Заворотнюк умерла час назад": семья актрисы шокирована очередными новостями

21 ноябряТехно

Человека впервые ввели в состояние анабиоза

20 ноябряFun

Сеть удивили провокационные снимки сына президента

20 ноябряFood

Мясные блюда на Новый год 2020: ТОП-5 праздничных рецептов

20 ноябряWellness

Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения

20 ноябряАфиша

Тайная помолвка и письма: история любви королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Выявлена новая причина бесплодия - Cursorinfo: главные...
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Настя Каменских произвела фурор новым фото
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі
Назвали найбільш шкідливий продукт у світі