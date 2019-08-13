Тоня Матвиенко поделилась рецептом любимого завтрака

Оригинальный рецепт геркулесовой каши от известной певицы

Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица Тоня Матвиенко приняла участие в эксклюзивной рубрике программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" "Кулинарный батл", где поборолась за первое место и рассказала, как сделать из обычной каши настоящий кулинарный шедевр.

Смотрите видео, как приготовить кашу от Тони Матвиенко:

Известная украинская артистка, представительница певческой династии присоединилась к авторской рубрике ведущего программы "Ранок з Україною" Григория Германа, где рассказала о любимом семейном блюде.

"Люблю, потому что это полезно и быстро! Особенно утром мы очень часто готовим именно это блюдо", – поделилась Тоня Матвиенко в эфире канала "Украина".

Григорий Герман и Тоня Матвиенко Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Певица призналась – более 5 лет умеет готовить вкусные блюда в полевых условиях, поэтому, не боясь конкуренции, поделилась любимым рецептом геркулесовой каши, для приготовления которой нужно всего три компонента:

200 г Геркулеса

100 г сыра с плесенью Дорблю

Зелень

Готовила кашу певица на костре, но такой звездный завтрак можно сделать и в домашних условиях. А главное, что это и действительно – вкусно, быстро, полезно, но и довольно питательно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить банош по рецепту Григория Германа.

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