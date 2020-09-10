ТОП-10 захватывающих кулинарных YouTube-каналов

Рассказываем о самых интересных кулинарных блогах на Youtube

Мечтаете усовершенствовать свои навыки в кулинарии и удивить близких оригинальными и вкусными блюдами? Мы сделали подборку интересных Youtube-каналов о еде, с которыми вы быстро научитесь готовить собственные шедевры.

MosoGourmet

Владелица блога скрывает свое лицо Фото: facebook.com/mosogourmet

Интересный канал, который посвящен приготовлению различных японских блюд – от милых десертов до онигири, бенто и много чего другого. Его изюминка заключается в том, что в роликах никто не разговаривает. Это формат АСМР, где слышно лишь звук приготовления еды.

MosoGourmet – отличный канал для тех, кто хочет полюбоваться на аутентичную японскую еду или попробовать ее приготовить в домашних условиях.

Maangchi

Корейский фуд-блогер Эмили Ким Фото: facebook.com/maangchi

Maangchi – канал корейской домохозяйки Эмили Ким. Она готовит полезную и вкусную еду и охотно делится семейными традициями. Свой первый рецепт она выложила на YouTube в 2007 году по настоянию своих детей. Сначала это было просто увлечением, но вскоре Эмили уволилась с работы и стала полноценным блогером.

Laura in the Kitchen

Фуд-блогер Лаура Витале Фото: facebook.com/laurainthekitchen

Блог Laura in the Kitchen ведет Лаура Витале, итальянка, живущая в США. Женщина – не профессиональный повар, но то, что она готовит – выглядит потрясающе (потому что сделано со страстью к кулинарии!) Если вы ценитель итальянской и мексиканской кухни, этот канал для вас.

ByronTalbott

Фуд-блогер Байрон Тэлботт Фото: facebook.com/byron.talbott

Байрон Тэлботт – шеф-повар, который делится с пользователями оригинальными и качественными рецептами. Вместе со своей женой Рейчел он запустил канал, где каждое видео набирает десятки тысяч просмотров.

Смотрите видео об украинце, который делает "мужской" шоколад:

Байрон показывает все этапы приготовления крупным планом и подробно комментирует каждый шаг. А еще на его канале много десертов – от самодельной "Нутеллы" до торта "Баумкухен".

DJ BBQ

Фуд-блогер DJ BBQ Фото: facebook/dj-bbq

Как понятно из названия, канал DJ BBQ полностью посвящен барбекю. Здесь вы много узнаете о мясе, барбекю, о том, как готовить на открытом огне и об особенностях приготовления мяса в разных странах. Владелец блога немного эксцентричен, но он точно знает, что делает. Его видео можно увидеть и на канале Джейми Оливера под названием Food Tube Channel.

Regular Ordinary Swedish Time

Шведские фуд-блогеры Фото: facebook/regularordinaryswedishmealtime

Regular Ordinary Swedish Time - кулинарное шоу на YouTube, посвященное шведской кухне. Его основной особенностью является процесс приготовления, который ведется в очень жестокой и пародийной форме. Так что пусть вас не вводит в заблуждение спокойная музыка и медленная съемка в начале видео.

Alex&Milana

Фуд-блогеры Алекс и Милана Фото: instagram.com/milana_melk

Канал ведет пара молодых людей – Алекс и Милана. И это рай для кондитеров и сладкоежек. Ребята делятся своими рецептами и кулинарными знаниями.

Едим ТВ

Ведущие канала Едим ТВ Фото: edim.tv

Едим ТВ – кулинарный канал Евграфа Борезова. Видео выходят каждую неделю по четвергам и по воскресеньям (иногда – еще и по вторникам). На канале можно увидеть рецепты вкусных блюд и напитков, обзоры баров, ресторанов и других заведений общепита, интервью с интересными людьми в процессе поедания экстремально острых соусов, а также еду и напитки в путешествиях. К ведущим в гости часто приходят известные личности.

Liza Glinskaya

Кондитер и блогер Лиза Глинская Фото: пресс-служба СТБ

Лиза Глинская – известный украинский кондитер, победительница, а позже и судья кулинарного шоу "МастерШеф". Она прошла обучение во Франции, открыла свою школу по кондитерскому искусству, написала и издала уже три книги.

На своем канале Лиза раскрывает секреты кулинарии, делится опытом и рассказывает, как приготовить самые вкусные, популярные и востребованные кондитерские изделия в домашних условиях.

Ольга Матвей

Фуд-блогер Ольга Матвей Фото: instagram.com/olga_matvii

Ольга Матвей – родом из Мариуполя. У нее почти 4 миллиона подписчиков на YouTube. Девиз канала – "Готовить просто!". Ольга Матвей делится рецептами популярных блюд: завтраков, салатов, тортов и консервации на зиму; показывает, как правильно готовить мясо и овощи.

Напомним, ранее мы рассказывали, как испечь облачный хлеб из TikTok, а также рассказывали, как приготовить модный дальгона-кофе.

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