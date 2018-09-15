ТОП-3 рецепта пышных оладий с яблоками

Яблочные оладьи – простой и вкусный осенний завтрак

Яблочные оладьи Фото: depositphotos.com

Оладьи и блины – это быстро, вкусно и сытно, поэтому они давно стали одним из самых популярных завтраков. Осенью можно печь их с яблоками: так получится еще вкуснее и полезней.

Оладьи с яблоками на кефире

Оладьи на кефире Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 яйца

щепотка соли

2 ст.л. без горки сахара

300 мл кефира

2 ст.л. растительного масла

200 г муки

2 ч.л. разрыхлителя

1 среднее яблоко

Рецепт приготовления:

Разбить в миску яйца, добавить соль и сахар. Взбить венчиком. Влить кефир, растительное масло, постепенно всыпать муку с разрыхлителем. Должно получиться достаточно густое тесто. Яблоко почистить и нарезать мякоть небольшими кубиками. Добавить в тесто и аккуратно перемешать. Разогреть сковородку с растительным маслом и аккуратно выложить тесто с помощью столовой ложки. Когда поверхность оладий начнет пузыриться, перевернуть и обжарить с другой стороны. Подавать со сметаной.

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Оладьи с яблоками на молоке

Оладьи на молоке Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

200 г муки

2 ст.л. сахара

2 ч.л. ванильного сахара

2 ч.л. разрыхлителя

щепотка соли

2 яйца

200 мл молока

3 ст.л. растительного или растопленного сливочного масла

1 среднее яблоко

щепотка корицы

Рецепт приготовления:

Отдельно смешать сухие и влажные ингредиенты. Соединить и перемешать, добавив в конце очищенное и нарезанное яблоко. Добиваться идеальной гладкости теста не нужно. Разогреть сковороду, смазанную растительным маслом. Столовой ложкой выложить тесто. Дождаться, пока поверхность блинчиков начнет пузыриться, перевернуть. Подавать оладьи с медом и сливочным маслом.

Оладьи с яблочным припеком

Яблочные оладьи Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

2 яблока

250 мл кефира

1 яйцо

1.5 ст. л. сахара

0.75 стакана муки

щепотка соли

1 ч.л. разрыхлителя

50 мл растительного масла

Рецепт приготовления:

Яблоки помыть, очистить от кожуры, сердцевины и семян. Нарезать мякоть тонкими дольками. Кефир слегка взбить с яйцами, сахаром и щепоткой соли. Добавить муку с разрыхлителем, перемешать. Разогреть сковороду с растительным маслом, ложкой выложить тесто. На каждый оладушек положить по две-три дольки яблок. Слегка вдавить их в тесто. Когда на поверхности теста появятся пузырьки, перевернуть оладьи и обжарить с другой стороны. Подавать вместе с абрикосовым джемом, сметаной или медом.

Напомним, ранее мы делились рецептом постных оладий на минеральной воде. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить диетические оладьи из цельнозерновой муки. Кроме этого, мы рассказывали, как сделать грушевые оладьи по рецепту Джейми Оливера.

Смотрите видео, как приготовить апельсиновые оладьи: