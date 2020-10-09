ТОП-5 алкогольных коктейлей для вечера пятницы

Лучшие рецепты вкусных домашних коктейлей, которые можно приготовить осенью

Сегодня пятница, а вы все еще не знаете, как провести вечер? Мы собрали для вас пять рецептов вкусных алкогольных коктейлей, которые можно легко приготовить дома.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен" Фото: freepik.com

Время приготовления:

5 минут

Калорийность:

161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

25 мл водки

25 мл ликера трипл-сек или куантро

100 мл клюквенного сока

15 мл лимонного сока

Кубики льда или ледяная крошка

Газированная вода

Спираль из лимонной цедры

Листик мяты

Способ приготовления:

Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Коктейль "Кир Рояль"

Коктейль "Кир Рояль" Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 минута

Ингредиенты:

200 г шампанского (брют)

30 г ягодного ликера

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Способ приготовления:

На дно бокала налить ягодный ликер. Сверху залить шампанским (оно должно быть прохладным). Перемешивать не обязательно. Готовый коктейль можно украсить ягодами, например, малиной или ежевикой.

Фруктовый коктейль с водкой от Джейми Оливера

Коктейль с водкой и мандаринами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

50 мл качественной водки

1 клементин или 1/2 граната

Газировка

1 палочка корицы – по желанию

Лед – по вкусу

Способ приготовления:

Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл). Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Шоколадный коктейль с водкой

Шоколадный коктейль алкогольный Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 столовые ложки шоколадного сиропа

30 мл водки

30 мл калуа или другого кофейного ликера

30 мл бейлиса или другого сливочного ликера

30 мл жирных сливок

30 мл ликера крем де какао

1 чашка колотого льда

Взбитые сливки

Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Способ приготовления:

Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Осенняя "Маргарита"



Коктейль "Маргарита" с клюквой Фото: Pixabay

Время приготовления:

5 минут

Ингредиенты:

2 чашки серебряной текилы

1 1/3 чашки клюквенного сока

1 чашка апельсинового ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье

2/3 стакана свежевыжатого сока лайма

Лед

Способ приготовления:

Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда). Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептом осеннего коктейля из джина с имбирем, а также рассказывали, как приготовить коктейль "Лонг-Айленд".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться