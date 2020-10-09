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ТОП-5 алкогольных коктейлей для вечера пятницы

Сегодня, 12:24

Лучшие рецепты вкусных домашних коктейлей, которые можно приготовить осенью

Сегодня пятница, а вы все еще не знаете, как провести вечер? Мы собрали для вас пять рецептов вкусных алкогольных коктейлей, которые можно легко приготовить дома.

Коктейль "Космополитен"

Коктейль "Космополитен"
Коктейль "Космополитен"
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 5 минут

Калорийность:

  • 161 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 25 мл водки
  • 25 мл ликера трипл-сек или куантро
  • 100 мл клюквенного сока
  • 15 мл лимонного сока
  • Кубики льда или ледяная крошка
  • Газированная вода
  • Спираль из лимонной цедры
  • Листик мяты

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Способ приготовления:

  1. Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
  2. Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
  3. Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.

Коктейль "Кир Рояль"

Коктейль "Кир Рояль"
Коктейль "Кир Рояль"
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 минута

Ингредиенты:

  • 200 г шампанского (брют)
  • 30 г ягодного ликера

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

Способ приготовления:

  1. На дно бокала налить ягодный ликер.
  2. Сверху залить шампанским (оно должно быть прохладным). Перемешивать не обязательно.
  3. Готовый коктейль можно украсить ягодами, например, малиной или ежевикой.

Фруктовый коктейль с водкой от Джейми Оливера

Коктейль с водкой и мандаринами
Коктейль с водкой и мандаринами
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 50 мл качественной водки
  • 1 клементин или 1/2 граната
  • Газировка
  • 1 палочка корицы – по желанию
  • Лед – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
  2. Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
  3. Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.

Шоколадный коктейль с водкой

Шоколадный коктейль алкогольный
Шоколадный коктейль алкогольный
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 столовые ложки шоколадного сиропа
  • 30 мл водки
  • 30 мл калуа или другого кофейного ликера
  • 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
  • 30 мл жирных сливок
  • 30 мл ликера крем де какао
  • 1 чашка колотого льда
  • Взбитые сливки
  • Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения

Способ приготовления:

  1. Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
  2. В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
  3. Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.

Осенняя "Маргарита"

Коктейль "Маргарита" с клюквой
Коктейль "Маргарита" с клюквой
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 5 минут

Ингредиенты:

  • 2 чашки серебряной текилы
  • 1 1/3 чашки клюквенного сока
  • 1 чашка апельсинового ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
  • 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
  • Лед

Способ приготовления:

  1. Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
  2. Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
  3. Подавайте напиток сразу же после приготовления.

Напомним, ранее мы делились рецептом осеннего коктейля из джина с имбирем, а также рассказывали, как приготовить коктейль "Лонг-Айленд".

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Источник: Сегодня
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