ТОП-5 алкогольных коктейлей для вечера пятницы
Лучшие рецепты вкусных домашних коктейлей, которые можно приготовить осенью
Сегодня пятница, а вы все еще не знаете, как провести вечер? Мы собрали для вас пять рецептов вкусных алкогольных коктейлей, которые можно легко приготовить дома.
Коктейль "Космополитен"
Время приготовления:
- 5 минут
Калорийность:
- 161 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 25 мл водки
- 25 мл ликера трипл-сек или куантро
- 100 мл клюквенного сока
- 15 мл лимонного сока
- Кубики льда или ледяная крошка
- Газированная вода
- Спираль из лимонной цедры
- Листик мяты
Способ приготовления:
- Сложить в шейкер лед, влить водку, лимонный и клюквенный сок, апельсиновый ликер.
- Встряхнуть в течение 15-20 секунд и перелить в бокал для мартини.
- Долить газированной воды по вкусу, украсить лимонной цедрой, веточкой мяты и подавать.
Коктейль "Кир Рояль"
Время приготовления:
- 1 минута
Ингредиенты:
- 200 г шампанского (брют)
- 30 г ягодного ликера
Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:
Способ приготовления:
- На дно бокала налить ягодный ликер.
- Сверху залить шампанским (оно должно быть прохладным). Перемешивать не обязательно.
- Готовый коктейль можно украсить ягодами, например, малиной или ежевикой.
Фруктовый коктейль с водкой от Джейми Оливера
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 50 мл качественной водки
- 1 клементин или 1/2 граната
- Газировка
- 1 палочка корицы – по желанию
- Лед – по вкусу
Способ приготовления:
- Поместите горсть кубиков льда в стакан и залейте водкой.
- Выжмите сверху сок клементина или граната (50 мл).
- Наполните стакан газированной водой, слегка помешайте палочкой корицы, если она у вас есть, – и все! Если вы готовите коктейль для компании, заранее выжмите фруктовый сок в кувшин.
Шоколадный коктейль с водкой
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 столовые ложки шоколадного сиропа
- 30 мл водки
- 30 мл калуа или другого кофейного ликера
- 30 мл бейлиса или другого сливочного ликера
- 30 мл жирных сливок
- 30 мл ликера крем де какао
- 1 чашка колотого льда
- Взбитые сливки
- Шоколадная стружка или какао-порошок – для украшения
Способ приготовления:
- Возьмите два больших бокала для вина или коктейля. Налейте одну столовую ложку шоколадного сиропа и покрутите емкость, чтобы распределить жидкость по внутренней стенке бокала.
- В блендере смешайте водку, калуа, бейлис, жирные сливки, крем де какао и лед. Взбейте до получения однородной массы.
- Осторожно перелейте смесь в подготовленные бокалы для коктейлей. При желании украсьте коктейль взбитыми сливками и шоколадом или какао-порошком.
Осенняя "Маргарита"
Время приготовления:
- 5 минут
Ингредиенты:
- 2 чашки серебряной текилы
- 1 1/3 чашки клюквенного сока
- 1 чашка апельсинового ликера, такого как Куантро или Гранд Марнье
- 2/3 стакана свежевыжатого сока лайма
- Лед
Способ приготовления:
- Соедините серебряную текилу, клюквенный сок, апельсиновый ликер, сок лайма и лед в большом кувшине и перемешайте.
- Перелейте коктейль в стаканы или процедите в бокалы для "Маргариты" (без льда).
- Подавайте напиток сразу же после приготовления.
Напомним, ранее мы делились рецептом осеннего коктейля из джина с имбирем, а также рассказывали, как приготовить коктейль "Лонг-Айленд".
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