Где пообедать в Киеве: ТОП-5 бизнес-ланчей на любой вкус

Фуд-блогер Инна Гордиенко протестировала популярные рестораны столицы

Фуд-блогер Инна Гордиенко

Замечательный и вкусный бизнес-ланч – это всегда залог хорошего настроения в течение рабочего дня, да и всей рабочей недели. Поэтому недавно автор блога "Смакуй з Інна Гордієнко!" отправилась на поиски лучших обедов, которые предлагают столичные рестораны, чтобы вы знали где и что отведать в Киеве, когда проголодались.

Инна подобрала для вас 5, на ее взгляд, лучших бизнес-ланчей на все 5 рабочих дней. Теперь у вас обеспечены обедами понедельник, вторник, среда, четверг и пятница. Геолокации заведений разные, кухни также – так что можно выбрать именно то, куда вам удобно ходить, и блюда, которые вам больше нравятся.

Rebra & Kotlety

Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Rebra & Kotlety" Фото: Инна Гордиенко 1/7

Адрес – ул. Борисоглебская, 8/13

Кухня – европейско-украинская

Бизнес-ланч длится с 13:00 до 16:00. Вы можете заказать 2 блюда или 3, в зависимости от того, какой у вас аппетит. Первые блюда стоят 38 грн, вторые – 60 грн, гарниры – 31 грн. То есть, коплекс получается 129 грн, плюс бонусом компот или сок. На самом деле, суп плюс второе блюдо (98 грн) – более чем достаточно.

Фишка ресторана – ребра и котлета по-киевски. Последнюю предлагают в качестве второго блюда на бизнес-ланч. Здесь она представлена в разных вариантах: классическая, начиненная сыром сулугуни, дор-блю с малиной, камамбером, или даже картофельным пюре или жареными грибочками и ветчиной.

Также вы можете во время обеда полакомиться свиными ребрами с соусом BBQ или горчично-медвым – специальное предложение на бизнес-ланч – 147 грн за 300 г.

Заказывали на ланч:

крем-суп грибной и крем-суп брокколи.

котлету по-киевски Галицкую (с грибами и ветчиной) и колету с камамбером

гарнир брали разный: можно рис с овощами, можно гречку, можно картошку пюре

Втрачена Кухня (теперь уже ресторан Андреевский)

Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Втрачена кухня" Фото: Инна Гордиенко 1/6

Адрес – ул. Владимирская, 4

Кухня – украинская (киевская)

Бизнес-ланч также с 13:00 до 16:00 и также есть опция из 2 или 3 блюд. 2 блюда 105 грн, 3 – 129 грн. Морс или узвар прилагается. Кухня сугубо украинская, вернее, даже киевская.

Персонал уточняет, что рецепты подающихся блюд – с 1901 года по сегодняшний день. На каждый день недели предлагают определенное меню. В качестве первых блюд можно попробовать – уху, грибную юшку с домашней лапшой, суп овощной. Основные блюда тоже удивят разнообразием – бифштекс с яйцом и картофельным пюре, жаренное в кляре рыбное филе с рисом и овощами, сочная телятина в соусе бешамель с гречкой.

Мой бизнес-ланч в "Втраченой кухне" пришелся на Пятницу, я с удовольствием съела:

карпатский салат с яйцом, морковкой и сыром,

суп рисовый с фрикадельками

тушеные куриные бедрышки с картошкой по-домашнему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как бывший бездомный получил звезду "Мишлен": невероятная история повара из Ливана

Гиви Рубинштейн

Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Гиви Рубинштейн" Фото: Инна Гордиенко 1/6

Адрес – ул. Евгения Коновальца 44

Кухня – грузинско-одесская

Прекрасный период для бизнес-ланча – 12:00 по 17:00. Те, кто не успел вовремя пообедать, даже в 17:00 могут это сделать.

Обед состоит из трех блюд плюс конечно напиток по цене 150 грн. Салаты и закуски из 4 видов, 3 варианта первых блюд и 4 вида – основных. Бизнес-ланч меняется раз в месяц. Еда грузинская с одесским уклоном. Ресторан с необычным дизайном – с большим количеством старинной мебели и других предметов интерьера. Домашний орган, настольное зеркало и двери начала 19 века. Есть несколько основных залов и прекрасная крытая терраса.

Заказывали:

Салат из печеный свеклы с имеретинским сыром, семечками, гранатом. Есть также в наличии лобио и рыбные намазки (форшмак, скумбрия, икорное масло).

На первое взяли – бульон из индюшки и домашней лапши. Также ресторан предлагает борщ, и суп с телятиной, нутом, и овощами.

В качестве основных блюд наслаждались кебабом куриным с печеной картошкой и бифштексом с яйцом пашот и рисом.

Френчи/Frenchiе

Ресторан "Frenchie" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Frenchie" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Frenchie" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Frenchie" Фото: Инна Гордиенко 1/4

Адрес – ул. Сечевых Стрельцов, 10

Кухня – французская

Время ланча – с 12:00 до 15:00. Бизнес-ланча прописанного в меню нет, потому что каждый день шеф-повар ресторана предлагает определенные блюда на первое и второе, которое подается с небольшим салатом. Если берете 2 блюда – это будет стоить 99 грн, если 3 – 159 грн, если 3 блюда плюс десерт – 199 грн. Также в качестве комплимента подают свежиспеченный хлеб с маслом.

На самом деле, готовят здесь очень вкусно, что прослеживается по количеству людей, обедающих во Френчи. Два основных зала и прекрасная терраса на улице, которая уже открыта для гостей.

Безусловно, особенность ресторана – его интерьер и атмосфера. Кто был во Франции, тот узнает в нем – типичный маленький ресторанчик семейного типа.

Мой ланч в понедельник состоял из:

Суп-пюре грибной на первое

Свинина с овощами а-ля рататуй с картошкой пюре и овощным салатиком

Чайхона-Базар

Ресторан "Чайхона Базар" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Чайхона Базар" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Чайхона Базар" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Чайхона Базар" Фото: Инна Гордиенко Ресторан "Чайхона Базар" Фото: Инна Гордиенко 1/5

Адрес – Бессарабская площадь, 5

Кухня – восточная (узбекская, армянская, ливанская, турецкая и грузинская)

Бизнес-ланч длится здесь с 12:00 до 15:00 и на каждый день предлагается определенное меню. Учитывая то, что ресторан представляет несколько направлений восточной кухни, вы можете прийти на именно ту, которая вам ближе.

Например, в среду можно отведать узбекские плов с бараниной и шурпу с курицей, а в пятницу домашний грузинский салат и узбекские пирожки томчи-самса с курицей. Цена для бизнес-ланча, куда входит салат, первое, основное блюдо и чай или узвар очень демократичная – 115 грн.

Яркий интерьер, просторные залы и очень приятное обслуживание (восточный пиетет здесь присутствует) создадут вам отличное настроение и сделают ваш ланч максимально аппетитным.

Мой ланч в четверг состоял из:

Салат из капусты и огурцов – "Свежесть"

Узбекский суп – чучвара (наваристый суп с пельменями из баранины)

Пиде в курицей и грибами (называется еще турецкой пиццей).

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, где в Киеве можно сэкономить на одежде и парикмахерских услугах. Кроме этого, мы сообщали, что Николаю Тищенко пришлось проверить собственный ресторан. Мы также рассказывали о том, что робота-повара с треском уволили из ресторана.