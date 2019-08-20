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ТОП-5 лучших белых сухих вин Украины

Как выбрать лучшее белое сухое вино? Можно довериться рекламе или рекомендациям друзей, можно устроить дегустацию и путем проб и ошибок самостоятельно определить победителя, но мы предлагаем беспроигрышный вариант – довериться списку медалистов дегустационного конкурса "Uwines Awards 2019", который весной проходил в рамках "Kyiv Food and Wine Festival"

В ходе двойной "слепой" дегустации профессиональным жюри, куда вошли эксперты Ассоциации сомелье Украины и любителями вина, которых отобрали из гостей фестиваля – были определены лучшие вина Украины сезона весна 2019, из их числа мы и предлагаем вам присмотреть сухое белое к ужину, или куда вы там хотели?

CHARDONNAYотVilla Krim – 75* грн

Золотую медаль конкурса и титул одного из лучших сухих белых вин Украины получило Шардоне ТМ Villa Krim.И эксперты и любители были практически единодушно присудив позиции 88,3 балла из 100. Так что если искали винную пару к ужину с рыбой или морепродуктами, вы ее нашли. Тонкие ноты зеленого яблока и медовый привкус дыни в букете этого деликатного и свежего вина, заставит вас прикрыть глаза от удовольствия наслаждаясь этим напитком.Стоит так же отметить, что это одна из самых доступных позиций представленных на конкурсе и от этого вдвойне приятно, что отличное вино может быть более чем доступным.

Мушкотай от Chateau Chizay – 146 грн

Это качественное белое сухое вино получило от жюри 87,75 и серебряную медаль конкурса соответственно. Яркий букет с тонами муската, белых цветов и фруктов – точно не оставят вас равнодушными. Гармоничный, сбалансированный вкус с фруктовыми нотками и умеренной кислотностью станет идеальным выбором к блюдам из рыбы или легким салатам. А в пейринге с миндалем – восторг!

Шардоне ТМ "Вина Гулиевых" – 83 грн

Это хорошее сухое белое вино так же завоевало серебро среди игристых. Нежный аромат с тонами ананаса, цитрусов и хлебной корочки не оставил равнодушным экспертов и любителей, которые оценили это вино в 85,25 баллов. Авторы рекомендуют сочетать его с омарам, устрицам и лобстерам, но и к морикам попроще позиция подойдет идеально. Попробуйте подать его к мидиям в сливочном соусе и ваша жизнь не будет прежней.

Шардоне от Beykush winery – 350 грн

Еще одно серебро, на этот раз среди выдержанных вин, получило Шардоне ТМ Beykush. Это хорошее белое сухое вино подойдет для любителей насыщенных вкусов. Это полнотелое вино в котором интенсивно ощущается яблоко, немного дыни и пикантно-приятная горчинка. Сложный букет с нотами того же яблока, киви, едва уловимыми оттенками цитрусов и дыни составит безупречную пару фуагра и составит прекрасную пару сочной рыбе типа палтуса.

Совиньон от Grande Vallee – 109 грн

82,85 балла от жюри и бронзовая медаль досталась Совиньон от Grande Vallee. Свежий легкий букет этого вкусного белого сухого вина удивляет непохожими нотами смородины и зеленого перца. Попробуйте сочетать с легкими овощными салатами или сырным плато – гарантируем, получите удовольствие.

Источник: wineofukraine.com

*указана средняя стоимость в супермаркетах

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