День Независимости 2019: пять самых полезных блюд украинской кухни
Сырники со сметаной – идеальное блюдо для тех, кто следит за здоровьем зубов, волос, ногтей, кожи, а сало с чесноком поможет укрепить иммунитет
Скоро Украина отметит 28-ю годовщину своей независимости. В канун праздника мы расскажем о национальных блюдах, которые не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу организму.
Смотрите видео, кто из знаменитостей любит украинский борщ:
Кстати, социологи уверены: у людей из разных уголков Украины кулинарные вкусы разные. На Западе украинцы больше всего радуются, когда видят на столе голубцы, приготовленные с мясом и рисом, холодец, деруны, овощное рагу, борщ.
На Востоке в топе любимых блюд – запеченное или жареное мясо, шашлык, салаты оливье и шуба, а также окрошка, в которую вместо стандартной колбасы кладут вареную курятину.
Супы, отбивные, салаты из свежих овощей и пирожки любят украинцы, живущие на Севере страны. Но королева любого стола там – картошка. Ее жарят, запекают с салом и грибами, готовят пюре с молоком и маслом.
А на Юге популярные вареники, пельмени, чебуреки, разнообразные пироги, а также плов и котлеты.
Сало с чесноком укрепит сердце и и иммунитет
Современные люди стремятся увеличить в меню количество растительных жиров, ведь польза омега-3 жирных кислот давно доказана. Но именно в свежем и соленом сале есть то, что необходимо для поддержки иммунитета и здоровья периферической нервной системы – насыщенные жиры. Да-да, холестерин, которого все так боятся. Но уже доказано, что тот холестерин, который откладывается на стенках сосудов, попадает туда не из продуктов, а является следствием нарушенного метаболизма жиров.
Кроме того, в сале содержится ценная арахидоновая кислота, которая поддерживает здоровье сердца и сосудов. В растительных маслах она отсутствует.
Борщ повысит общий тонус
И постный, и мясной борщ является кладезем витаминов и минералов. Отвар из овощей и зелени в сочетании с клетчаткой и белками оказывает укрепляющее действие на организм, улучшает пищеварение, очищает кишечник. То, что свежие овощи полезнее – заблуждение.
Отварные овощи имеют измененную структуру, которая помогает усвоению питательных веществ, тогда как при поедании свежих салатов большая часть медленных углеводов из овощей остается непереваренной.
Холодец полезен для суставов
Холодец и заливное часто путают, но принцип приготовления этих блюд разный. В заливном используют обычный бульон и желатин. Но правильно сваренный холодец не нуждается в желеобразующих добавках, так как все необходимые для плотности холодца вещества извлекаются из костей и хрящей.
Густой бульон в комплексе с отварными овощами и мясом очень полезен для суставов (при артрозе, восстановлении после травм) и дыхательных путей. Именно те вещества, которые вывариваются из говяжьих костей и хрящей, являются необходимыми компонентами для восстановления хрящевой ткани у человека.
Укрепляющее действие насыщенного бульона сказывается в первую очередь на состоянии легких: экстрактивные вещества и белки улучшают состояние эпителия и помогают при туберкулезе, хроническом бронхите, бронхите курильщика.
Сырники со сметаной полезны для красивой улыбки
Кальций, который находится в свежем твороге, не всегда может усвоиться полностью. Детям, людям с гастритом, хроническим панкреатитом бывает сложно переварить белок творога. Но врачи утверждают, что кальций в сочетании с молочным белком приносит наибольшую пользу зубам – все решается в тот момент, когда творог подвергается тепловой обработке.
Сырники со сметаной – идеальное блюдо для тех, кто следит за здоровьем зубов, волос, ногтей, кожи. Это блюдо полезно для детей в период активного роста: регулярное введение в меню диетических сырников со сметаной помогает предотвратить искривление позвоночника и кариес у детей.
Вареники с вишнями помогут наладить метаболизм
Вареники с вишнями могут быть и десертом, и основным блюдом. Они вполне способны заменить сладости в вашем рационе, но не обернутся лишними килограммами на талии, если готовить их из муки твердых сортов пшеницы. Такое тесто из муки и воды в сочетании с вишнями станет источником медленных углеводов и растительного белка.
Вишни улучшают пищеварение и обмен жиров в организме, поэтому если вы хотите похудеть, ешьте постные вареники на ужин.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие украинские блюда стоит попробовать каждому иностранцу. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вареников с вишней.
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