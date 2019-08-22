День Независимости 2019: пять самых полезных блюд украинской кухни

Сырники со сметаной – идеальное блюдо для тех, кто следит за здоровьем зубов, волос, ногтей, кожи, а сало с чесноком поможет укрепить иммунитет

Вареники с вишней помогут улучшить метаболизм Фото: Depositphotos

Скоро Украина отметит 28-ю годовщину своей независимости. В канун праздника мы расскажем о национальных блюдах, которые не только порадуют своим вкусом, но и принесут пользу организму.

Смотрите видео, кто из знаменитостей любит украинский борщ:

Видео: "Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Кстати, социологи уверены: у людей из разных уголков Украины кулинарные вкусы разные. На Западе украинцы больше всего радуются, когда видят на столе голубцы, приготовленные с мясом и рисом, холодец, деруны, овощное рагу, борщ.

На Востоке в топе любимых блюд – запеченное или жареное мясо, шашлык, салаты оливье и шуба, а также окрошка, в которую вместо стандартной колбасы кладут вареную курятину.

Супы, отбивные, салаты из свежих овощей и пирожки любят украинцы, живущие на Севере страны. Но королева любого стола там – картошка. Ее жарят, запекают с салом и грибами, готовят пюре с молоком и маслом.

А на Юге популярные вареники, пельмени, чебуреки, разнообразные пироги, а также плов и котлеты.

Сало с чесноком укрепит сердце и и иммунитет

Сало полезно для нервной системы Фото: Pixabay

Современные люди стремятся увеличить в меню количество растительных жиров, ведь польза омега-3 жирных кислот давно доказана. Но именно в свежем и соленом сале есть то, что необходимо для поддержки иммунитета и здоровья периферической нервной системы – насыщенные жиры. Да-да, холестерин, которого все так боятся. Но уже доказано, что тот холестерин, который откладывается на стенках сосудов, попадает туда не из продуктов, а является следствием нарушенного метаболизма жиров.

Кроме того, в сале содержится ценная арахидоновая кислота, которая поддерживает здоровье сердца и сосудов. В растительных маслах она отсутствует.

Борщ повысит общий тонус

Борщ богат клетчаткой и белком Фото: Depositphotos

И постный, и мясной борщ является кладезем витаминов и минералов. Отвар из овощей и зелени в сочетании с клетчаткой и белками оказывает укрепляющее действие на организм, улучшает пищеварение, очищает кишечник. То, что свежие овощи полезнее – заблуждение.

Отварные овощи имеют измененную структуру, которая помогает усвоению питательных веществ, тогда как при поедании свежих салатов большая часть медленных углеводов из овощей остается непереваренной.

Холодец полезен для суставов

Холодец содержит коллаген Фото: Depositphotos

Холодец и заливное часто путают, но принцип приготовления этих блюд разный. В заливном используют обычный бульон и желатин. Но правильно сваренный холодец не нуждается в желеобразующих добавках, так как все необходимые для плотности холодца вещества извлекаются из костей и хрящей.

Густой бульон в комплексе с отварными овощами и мясом очень полезен для суставов (при артрозе, восстановлении после травм) и дыхательных путей. Именно те вещества, которые вывариваются из говяжьих костей и хрящей, являются необходимыми компонентами для восстановления хрящевой ткани у человека.

Укрепляющее действие насыщенного бульона сказывается в первую очередь на состоянии легких: экстрактивные вещества и белки улучшают состояние эпителия и помогают при туберкулезе, хроническом бронхите, бронхите курильщика.

Сырники со сметаной полезны для красивой улыбки

В состав сырников входит кальций Фото: Depositphotos

Кальций, который находится в свежем твороге, не всегда может усвоиться полностью. Детям, людям с гастритом, хроническим панкреатитом бывает сложно переварить белок творога. Но врачи утверждают, что кальций в сочетании с молочным белком приносит наибольшую пользу зубам – все решается в тот момент, когда творог подвергается тепловой обработке.

Сырники со сметаной – идеальное блюдо для тех, кто следит за здоровьем зубов, волос, ногтей, кожи. Это блюдо полезно для детей в период активного роста: регулярное введение в меню диетических сырников со сметаной помогает предотвратить искривление позвоночника и кариес у детей.

Вареники с вишнями помогут наладить метаболизм

Вишни содержат витамины Фото: Depositphotos

Вареники с вишнями могут быть и десертом, и основным блюдом. Они вполне способны заменить сладости в вашем рационе, но не обернутся лишними килограммами на талии, если готовить их из муки твердых сортов пшеницы. Такое тесто из муки и воды в сочетании с вишнями станет источником медленных углеводов и растительного белка.

Вишни улучшают пищеварение и обмен жиров в организме, поэтому если вы хотите похудеть, ешьте постные вареники на ужин.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие украинские блюда стоит попробовать каждому иностранцу. Кроме этого, "Сегодня" делились рецептами вареников с вишней.

Все подробности в спецтеме День Независимости 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram