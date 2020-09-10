ТОП-5 продуктов для здорового вечернего перекуса

Узнайте, что можно есть на ночь без вреда для фигуры

Ночные переедания – одна из главных причин лишнего веса, нарушений сна и расстройств пищевого поведения. Но что делать, если вы сильно проголодались вечером?

Чтобы не мучиться угрызениями совести из-за внепланового приема пищи, просто запаситесь этими продуктами. Их можно есть после ужина, в умеренном количестве они не навредят фигуре и быстро утолят чувство голода.



Орехи

Орехи очень калорийны Фото: Depositphotos

Орехи отлично подойдут для вечерного перекуса. Всего 30 г миндаля, кешью, грецких орехов или фисташек содержат 36% от суточной нормы витамина Е, 13% от ежедневного рекомендованного количества клетчатки, 4 г белка, а также витамины группы B, кальций, железо, цинк, калий и магний.

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Самый полезный вариант – сырые или подсушенные в духовке орехи без добавления соли и сахара. Но не забывайте, что у некоторых людей орехи (особенно арахис и грецкие) могут вызвать аллергическую реакцию.

Имбирный чай

Чай с имбирем отбивает аппетит Фото: freepik.com

Имбирь – идеальный продукт для тех, кто худеет. Дело в том, что корень имбиря содержит эфирные масла, которые ускоряют обмен веществ и способствуют расщеплению жиров. А имбирный чай еще и помогает отбить аппетит.

Смотрите видео о полезных свойствах имбиря:

Приготовить чай с имбирем очень просто: возьмите небольшой кусочек очищенного корня, нарежьте тонкими полосками, залейте горячей водой, добавьте немного меда и лимонного сока по вкусу. Дайте напитку настояться 10-15 минут.

Индейка

Запеченная индейка в духовке Фото: Depositphotos

Против грудки индейки не будет возражать ни один специалист по здоровому питанию. Это белое нежное мясо богато белком, совсем не калорийно и почти не содержит вредного холестерина. При этом мясо индейки включает достаточное количество аминокислот, что способствует хорошему сну.

Авокадо

Авокадо богато полезными жирами Фото: Depositphotos

Плоды авокадо содержат полезные жиры, дарят длительное чувство сытости и ускоряют обмен веществ. Для вечернего перекуса будет достаточно половины авокадо, посыпанного семенами тыквы или намазанного на кусочек хлеба из цельного зерна.

Хумус

Хумус желательно готовить самостоятельно Фото: Depositphotos

Нут, главный ингредиент хумуса, богат растительным белком и клетчаткой. Кроме того, специи в составе восточной закуски помогут ускорить обменные процессы в организме.

Вечером небольшую порцию домашнего хумуса можно скомбинировать с овощами гриль или цельзерновыми хлебцами. Так вы быстро сможете побороть голод и спокойно уснуть.

Что нельзя есть на ночь

Диетологи советуют отказаться вечером от кислых овощей и фруктов, свинины, колбасы, сливочного масла, жирных сыров, жирной рыбы и калорийных соусов.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных перекусов, а также сообщали, как не переедать за праздничным столом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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