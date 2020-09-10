Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

ТОП-5 продуктов для здорового вечернего перекуса

Сегодня, 14:11

Узнайте, что можно есть на ночь без вреда для фигуры

Ночные переедания – одна из главных причин лишнего веса, нарушений сна и расстройств пищевого поведения. Но что делать, если вы сильно проголодались вечером?

Чтобы не мучиться угрызениями совести из-за внепланового приема пищи, просто запаситесь этими продуктами. Их можно есть после ужина, в умеренном количестве они не навредят фигуре и быстро утолят чувство голода.

Орехи

Орехи очень калорийны
Орехи очень калорийны
Фото: Depositphotos

Орехи отлично подойдут для вечерного перекуса. Всего 30 г миндаля, кешью, грецких орехов или фисташек содержат 36% от суточной нормы витамина Е, 13% от ежедневного рекомендованного количества клетчатки, 4 г белка, а также витамины группы B, кальций, железо, цинк, калий и магний.

Читайте также:
Как испечь ореховый тарт с черникой и сливами

Самый полезный вариант – сырые или подсушенные в духовке орехи без добавления соли и сахара. Но не забывайте, что у некоторых людей орехи (особенно арахис и грецкие) могут вызвать аллергическую реакцию.

Имбирный чай

Чай с имбирем отбивает аппетит
Чай с имбирем отбивает аппетит
Фото: freepik.com

Имбирь – идеальный продукт для тех, кто худеет. Дело в том, что корень имбиря содержит эфирные масла, которые ускоряют обмен веществ и способствуют расщеплению жиров. А имбирный чай еще и помогает отбить аппетит.

Смотрите видео о полезных свойствах имбиря:

Приготовить чай с имбирем очень просто: возьмите небольшой кусочек очищенного корня, нарежьте тонкими полосками, залейте горячей водой, добавьте немного меда и лимонного сока по вкусу. Дайте напитку настояться 10-15 минут.

Индейка

Запеченная индейка в духовке
Запеченная индейка в духовке
Фото: Depositphotos

Против грудки индейки не будет возражать ни один специалист по здоровому питанию. Это белое нежное мясо богато белком, совсем не калорийно и почти не содержит вредного холестерина. При этом мясо индейки включает достаточное количество аминокислот, что способствует хорошему сну.

Авокадо

Авокадо богато полезными жирами
Авокадо богато полезными жирами
Фото: Depositphotos

Плоды авокадо содержат полезные жиры, дарят длительное чувство сытости и ускоряют обмен веществ. Для вечернего перекуса будет достаточно половины авокадо, посыпанного семенами тыквы или намазанного на кусочек хлеба из цельного зерна.

Хумус

Хумус желательно готовить самостоятельно
Хумус желательно готовить самостоятельно
Фото: Depositphotos

Нут, главный ингредиент хумуса, богат растительным белком и клетчаткой. Кроме того, специи в составе восточной закуски помогут ускорить обменные процессы в организме.

Вечером небольшую порцию домашнего хумуса можно скомбинировать с овощами гриль или цельзерновыми хлебцами. Так вы быстро сможете побороть голод и спокойно уснуть.

Что нельзя есть на ночь

Диетологи советуют отказаться вечером от кислых овощей и фруктов, свинины, колбасы, сливочного масла, жирных сыров, жирной рыбы и калорийных соусов.

Напомним, ранее мы делились рецептами полезных перекусов, а также сообщали, как не переедать за праздничным столом.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Пять "полезных" продуктов, которые на самом деле вредят вашему здоровью Виноград: как выбрать самый вкусный и полезный ТОП-5 пряных трав для укрепления иммунитета Какая соль самая полезная: ученые дали ответ
продукты перекусы свойства продуктов польза и вред
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Какое давление считается нормальным для разного возраста
Какое давление считается нормальным для разного возраста
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Невеста Роналду в тесном бикини показала, чем очарован футболист
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе

Популярные статьи

Сегодня, 14:20Стиль

Карл Лагерфельд: ТОП-9 лучших цитат легендарного модельера

Сегодня, 11:45Стиль

Ему исполнилось бы 87: чем запомнился легендарный кутюрье Карл Лагерфельд

Сегодня, 05:48Психология

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Водолея и Рыб ждут успехи на работе

Вчера, 16:33Travel

ТОП-7 смотровых площадок и террас Киева с самым красивым видом

Вчера, 15:49Шоу-бизнес

Невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы

Вчера, 14:15Fun

Удивительное место: на видео показали крупнейший в мире комплекс бело-голубого фарфора

Вчера, 13:20Fun

Равнодушный пес удивил хозяина после полугодовой разлуки: смешное видео

Вчера, 13:05Техно

KIA начала сборку самого дешевого внедорожника по цене "евробляхи"

Вчера, 13:00Шоу-бизнес

Дочь и коллеги Михаила Ефремова отреагировали на приговор актеру

Вчера, 05:57Fun

Старейшие близнецы в Великобритании удивили зрителей шоу: фото

Вчера, 05:40Психология

Гороскоп на сегодня 9 сентября: Овнам нельзя принимать импульсивных решений, а Тельцам – контролировать слова

8 сентябряШоу-бизнес

Михаила Ефремова приговорили к 8 годам колонии общего режима

8 сентябряШоу-бизнес

Михаил Ефремов признан виновным в смертельном ДТП

8 сентябряПсихология

Гороскоп на сегодня 8 сентября: Стрельцы будут слишком импульсивны, а Козерогов ждет новое знакомство

8 сентябряEvents

8 сентября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 сентябряШоу-бизнес

Известный украинский певец заразился коронавирусом

Новости партнеров

Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Русская Кардашьян поделилась ярким фото у бассейна
Красуня дня. Розкішна дівчина молодої зірки Шахтаря
Красуня дня. Розкішна дівчина молодої зірки Шахтаря
Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри
Пугачева в мини-юбке и кедах вызвала фурор в школе Лизы и Гарри
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Даша из "Холостяка" продолжает эпатировать публику
Умные знаки Зодиака: один из них просто видит всех насквозь
Умные знаки Зодиака: один из них просто видит всех насквозь
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
Дан Балан на свадьбе с красоткой-невестой ошеломил фанатов Кароль
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Поплавський розповів про роман з Ані Лорак
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры
Как выглядели Лобода, Лорак, Бузова, Гагарина в начале карьеры

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять