ТОП-7 продуктов, которые помогут продлить жизнь

В "Ранку з Україною" рассказали о главных продуктах долголетия

Ученые и диетологи назвали продукты, которые способны продлить жизнь. Хорошая новость – все они максимально доступные и даже привычные для большинства украинцев.

В эфире программы "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" диетологи рассказали, что обязательно надо иметь в холодильнике, чтобы быть здоровым и активным как можно дольше.

Продукты для молодости Фото: Depositphotos

Полезный продукт, способный продлить жизнь – помидор. Оказывается, томаты содержат вещества, способные предотвращать инсульты, а антиоксиданты в их кожуре замедляют процессы старения. Кроме того, салат из свежего зеленого лука, отваренных яиц и томатов – прекрасный вариант завтрака для тех, кто хочет похудеть, но терпеть не может диеты.

На втором месте – чеснок. Он содержит аллицин, который блокирует попадание вирусов в организм. Чеснок лечит простуду и грипп. А еще зубчик чеснока каждый день – прекрасная профилактика рака молочной железы.

Чеснок полезен для профилактики простуды Фото: Depositphotos

На третьем месте продуктов для долголетия – авокадо, которое помогает избавиться от стресса, который, как известно, мешает здоровой и долгой жизни. Также плоды авокадо нормализируют артериальное давление и самое главное – защищают клетки организма от старения.

Смотрите видео, чем отличаются органические продукты от других:

Четвертую строчку ТОПа полезных продуктов занимает брокколи. Этот овощ предотвращает язву желудка и является отличной профилактикой катаракты и атрофии мышц. Поэтому и используют его в любом виде. Однако стоит помнить, что свою пользу брокколи теряет, если готовят ее в микроволновке.

Брокколи нельзя варить долго Фото: freepik.com

Пятое место в рейтинге продуктов долголетия занимает чай. Причем разный. Зеленый – уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Черный – снижает вероятность развития артрита и улучшает работу почек. Однако людям, страдающим заболеваниями сердца, пить такие чаи в большом количестве не рекомендуется. И перед употреблением следует посоветоваться с врачом.

В день безопасно выпивать две-три чашки чая Фото: freepik.com

Шестая ступень порадует кофеманов. Ведь те, кто пьет кофе, живут дольше! Это доказали недавние исследования. А еще кофе защищает от болезни Альцгеймера. Одна чашка кофе содержит более тысячи различных антиоксидантов, которые выводят токсины из организма.

Хороший шоколад имеет красивый блеск Фото: Depositphotos

Ну и седьмое место на десерт! Черный шоколад. Исследованиями университета Калгари доказано, что именно черный горький шоколад положительно влияет на память и умственные способности человека. А маленький кусочек черного шоколада в день способен продлить жизнь на 3 года.

Напомним, ранее мы рассказывали о самых полезных продуктах сентября.

Все подробности в спецтеме Правильное питание: польза и вред продуктов

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