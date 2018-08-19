ТОП лучших освежающих коктейлей: рецепты от Эктора Хименеса-Браво и Татьяны Литвиновой

Приготовьте маргариту с клубникой, сангрию с персиком и лимонад с базиликом и огурцом

Первые августовские выходные порадуют любителей пляжного отдыха: синоптики прогнозируют 28-градусную жару.

"Взрослый человек должен выпивать в такую жару не менее двух литров жидкости", — говорит диетолог Оксана Скиталинская.

Но ни в коем случае не сладких газированных напитков: они "подарят" вам набор "ешек" и только усилят жажду. Для ее утоления подойдут обычная вода, компоты, морсы и лимонады домашнего приготовления. Они не только насытят организм влагой, но и прекрасно освежат, особенно если в их составе будут лимон и мята.

Их рецептами с нами поделилась кулинарный рецепт Татьяна Литвинова. А для тех, кто в выходные планирует дружескую вечеринку, она советует приготовить клубничную маргариту и ягодный коктейль Lady bird по ее авторским рецептам. Хорошую "компанию" им составит сангрия от Эктора Хименеса-Браво.

Огуречный лимонад

Ингредиенты (на 2 л):

Огурец 2 шт.

Лимон 1 шт.

Вода холодная 1,5 л

Мед акации 2 ст. л

Тимьян или мята 2 веточки или 2 листочка

Приготовление (15 минут):

Сделать свежевыжатый лимонный фреш, потом — огуречный, процедить, смешать с водой и медом, добавить веточки тимьяна или мяту для красоты и аромата.

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Лимонад базиликовый

Ингредиенты (на 2 л):

Листья базилика темно-бордовые 1 пучок

Лимон 1 шт.

Кипяток 1 л

Лед 1 кг

Мед 2 ст. л.

Приготовление (90 минут):

Лимон разрезать пополам, выдавить сок, процедить и вместе с использованными половинками лимона и пучком вымытого базилика залить кипятком. Отставить на 40 минут, пока цвет не станет бордовым. Когда остынет — добавить мед, растворить, положить лед, оставить на 30 мин., процедить и подавать к столу в прозрачном кувшине, украсив листиками свежего базилика.

Сангрия

Ингредиенты (на 2,5 л):

Красное сухое вино (каберне, совиньон или мерло) 2 бутылки

Сахарный сироп 100 мл

Бренди 100 мл

Апельсиновый ликер 50 мл

Апельсиновый фреш 50 мл

Любые ягоды 500 г

Персик 1 шт.

Яблоко 1 шт.

Апельсин 1 шт.

Газированная вода по желанию

Приготовление (30 минут):

Клубнику разрезать пополам, фрукты нарезать кубиками одинакового размера. Кожицу с апельсинов не следует снимать, так как она придает напитку аромат. За несколько часов до прихода гостей смешать все ингредиенты в кувшине и отправить в холодильник. Если решите разбавить сангрию газированной водой, это следует делать сразу перед подачей на стол.

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Клубничная "Маргарита"

Ингредиенты (на 1 порцию):

Клубника 50 г

Базилик 7 листиков

Текила 50 мл

Мед акации 1 ч. л

Лед по вкусу

Приготовление (10 минут):

Измельчить в чаше блендера ягоды с листьями, медом и текилой. Вылить смесь, процедив через сито, на измельченный лед, украсить половинкой клубники и маленьким листиком базилика.

Lady bird

Ингредиенты (на 1 порцию):

Водка 50 г

Лимонный фреш 1 ч. л.

Мед 1/2 ч. л.

Сок малины (без косточек и мякоти) 3 ст. л.

Перец чили 1/4 стручка

Ягоды вишни свежезамороженной 2 шт.

Краш льда (от общего объема) 2/3

Приготовление (60 минут):

Смешать в отдельной емкости водку, лимонный фреш, мед и сок малины. Положить в стакан измельченный в блендере лед, вылить сверху смесь. Украсить острым перцем и ягодами вишни, ломтиком лимона.