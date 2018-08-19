ТОП лучших освежающих коктейлей: рецепты от Эктора Хименеса-Браво и Татьяны Литвиновой
Приготовьте маргариту с клубникой, сангрию с персиком и лимонад с базиликом и огурцом
Первые августовские выходные порадуют любителей пляжного отдыха: синоптики прогнозируют 28-градусную жару.
Но ни в коем случае не сладких газированных напитков: они "подарят" вам набор "ешек" и только усилят жажду. Для ее утоления подойдут обычная вода, компоты, морсы и лимонады домашнего приготовления. Они не только насытят организм влагой, но и прекрасно освежат, особенно если в их составе будут лимон и мята.
Их рецептами с нами поделилась кулинарный рецепт Татьяна Литвинова. А для тех, кто в выходные планирует дружескую вечеринку, она советует приготовить клубничную маргариту и ягодный коктейль Lady bird по ее авторским рецептам. Хорошую "компанию" им составит сангрия от Эктора Хименеса-Браво.
Огуречный лимонад
Ингредиенты (на 2 л):
- Огурец 2 шт.
- Лимон 1 шт.
- Вода холодная 1,5 л
- Мед акации 2 ст. л
- Тимьян или мята 2 веточки или 2 листочка
Приготовление (15 минут):
Сделать свежевыжатый лимонный фреш, потом — огуречный, процедить, смешать с водой и медом, добавить веточки тимьяна или мяту для красоты и аромата.
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Лимонад базиликовый
Ингредиенты (на 2 л):
- Листья базилика темно-бордовые 1 пучок
- Лимон 1 шт.
- Кипяток 1 л
- Лед 1 кг
- Мед 2 ст. л.
Приготовление (90 минут):
Лимон разрезать пополам, выдавить сок, процедить и вместе с использованными половинками лимона и пучком вымытого базилика залить кипятком. Отставить на 40 минут, пока цвет не станет бордовым. Когда остынет — добавить мед, растворить, положить лед, оставить на 30 мин., процедить и подавать к столу в прозрачном кувшине, украсив листиками свежего базилика.
Сангрия
Ингредиенты (на 2,5 л):
- Красное сухое вино (каберне, совиньон или мерло) 2 бутылки
- Сахарный сироп 100 мл
- Бренди 100 мл
- Апельсиновый ликер 50 мл
- Апельсиновый фреш 50 мл
- Любые ягоды 500 г
- Персик 1 шт.
- Яблоко 1 шт.
- Апельсин 1 шт.
- Газированная вода по желанию
Приготовление (30 минут):
Клубнику разрезать пополам, фрукты нарезать кубиками одинакового размера. Кожицу с апельсинов не следует снимать, так как она придает напитку аромат. За несколько часов до прихода гостей смешать все ингредиенты в кувшине и отправить в холодильник. Если решите разбавить сангрию газированной водой, это следует делать сразу перед подачей на стол.
Клубничная "Маргарита"
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Клубника 50 г
- Базилик 7 листиков
- Текила 50 мл
- Мед акации 1 ч. л
- Лед по вкусу
Приготовление (10 минут):
Измельчить в чаше блендера ягоды с листьями, медом и текилой. Вылить смесь, процедив через сито, на измельченный лед, украсить половинкой клубники и маленьким листиком базилика.
Lady bird
Ингредиенты (на 1 порцию):
- Водка 50 г
- Лимонный фреш 1 ч. л.
- Мед 1/2 ч. л.
- Сок малины (без косточек и мякоти) 3 ст. л.
- Перец чили 1/4 стручка
- Ягоды вишни свежезамороженной 2 шт.
- Краш льда (от общего объема) 2/3
Приготовление (60 минут):
Смешать в отдельной емкости водку, лимонный фреш, мед и сок малины. Положить в стакан измельченный в блендере лед, вылить сверху смесь. Украсить острым перцем и ягодами вишни, ломтиком лимона.