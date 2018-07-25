ТОП звездных любителей борща

Голливудские знаменитости фанатеют от традиционного украинского блюда

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Певица Софи Эллис-Бекстор вчера сделала признание: "Все никак не могу наестся борща. Это было очень вкусно!". И вчера же в любви к украинскому блюду призналась еще одна знаменитость – Линдси Лохан.

"Как вам украинский борщ?", – каждый раз спрашивают наши журналисты зарубежных звезд, когда те приезжают в Украину. А организаторы концертов обязательно включают борщ в меню звезд-гостей, если у тех нет ограничений в питании. Так, в 2012 году Мадонну кормили борщом с грибами.

Голливудские звезды часто признаются, что искренне любят борщ. Среди них – "девушка Бонда" Ольга Куриленко. Актриса эмигрировала из Бердянска еще подростком, но о борще не забыла.

Еще одна голливудская актриса с украинскими корнями – Мила Кунис – кормит своего мужа Эштона Катчера черновицким борщом. "Я лучшая в украинских блюдах. Их мне готовила мама, когда я была еще маленькой. Я родилась в Украине, хотя моя семья переехала в Лос-Анджелес, когда мне было 7 лет". Мила "подсадила" на борщ и своего звездного коллегу – Джастина Тимберлейка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Издание The Washington Post прорекламировало украинский борщ

Любит украинские блюда и брутальный рокер Стивен Тайлер: "Моя бабушка – немка, а дедушка – украинец. Я вырос на борще".

Не возражает против борща на ужин и оскароносный актер Дастин Хоффман: "Родные моего отца из Киева. Я люблю мамалыгу, борщ и водку".

И даже легендарный режиссер Стивен Спилберг душу отдаст за тарелку борща. Мать и отец Стивена происходят из Украины. "У нас дома часто готовили борщ", – рассказал журналистам режиссер.

Напомним, ранее украинский борщ предложили внести в список культурного наследия ЮНЕСКО. Кроме этого, борщ в Украине оказался дороже, чем в Польше. А ученые открыли невероятное свойство борща.