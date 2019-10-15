Торт "Тирамису": рецепт в домашних условиях

Рецепт вкусного домашнего торта в итальянском стиле

Торт "Тирамису": рецепт с фото Фото: freepik.com

Тирамису – это знаменитый итальянский десерт, который готовится из бисквитного печенья, пропитанного кофе, и воздушного крема из сыра маскарпоне.

Смотрите видео, как приготовить невероятный десерт по рецепту турецкого шеф-повара:

Обычно его выкладывают слоями в порционные креманки или большие формы. Мы расскажем, как приготовить тирамису в виде торта.

Торт "Тирамису"

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для коржей:

3 яйца

200 г сахара

1 ч.л. ванили

1 1/4 чашки муки

1 1/2 ч.л. разрыхлителя

100 мл молока

50 г масла

Для кофейного сиропа:

200 мл крепкого кофе

100 г сахара

Для крема:

250 г маскарпоне

200 мл сливок 35%

4 желтка

1/3 чашки сахара

4 белка

2 ч.л. ванили

Для украшения:

Какао

Шоколадная стружка

200 г печенья савоярди

Способ приготовления:

Испечь бисквит. Разогреть духовку до 175 ºС. Взбить яйца и сахар до получения светлой и воздушной массы. Нагреть молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится. Постепенно добавить молочную смесь в сахарно-яичную массу. В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, добавить в тесто. Смешать до однородности. Выложить тесто в форму 20 см. Выпекать 35-45 минут, до пробы на чистую зубочистку. Дать бисквиту остыть, затем разрезать на четыре коржа. Сделать кофейный сироп. В небольшой кастрюльке смешать кофе с сахаром. Кипятить до полного растворения сахара. Остудить. Приготовить крем. На водяной бане смешать желтки с сахаром. Постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Накрыть пищевой пленкой и дать полностью массе остыть. В сухой и чистой миске взбить белки до устойчивых пик. В другой миске взбить сливки. Добавить маскарпоне в смесь желтка и сахара, аккуратно перемешать. Добавить взбитые сливки и ваниль. Постепенно вмешать взбитые белки. Собрать торт. Коржи пропитать кофейным сиропом. На каждый корж выложить слой крема. Готовый торт обмазать кремом со всех сторон. По бокам украсить печеньем савоярди. Убрать в холодильник на 6-8 часов. Перед подачей посыпать верх торта какао и украсить шоколадной стружкой. Или декорировать взбитыми сливками и клубникой.

Секреты приготовления пышного бисквита

Форму заполняют тестом на 3/4 высоты, так как при выпекании оно увеличивается в объеме. В течение первых 20-30 минут бисквит нельзя трогать, так как он может осесть и плохо пропечься.

Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то бисквит готов.

Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.

Чтобы бисквит получился более пышным и рассыпчатым, часть муки можно заменить крахмалом. Качество бисквита зависит от свежести яиц, продолжительности взбивания и правильного температурного режима.

В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их предварительно смешивают с мукой.

Если к бисквитному тесту добавляют воду или размягченное масло, их смешивают с желтками. Выпекают тесто сразу после замеса.

Форму или противень нужно смазать холодным маслом, обсыпать мукой или сухарями.

Смазывать боковые стенки формы не следует, иначе при выпечке тесто будет подниматься только по центру формы.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.

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