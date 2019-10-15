Торт "Тирамису": рецепт в домашних условиях
Рецепт вкусного домашнего торта в итальянском стиле
Тирамису – это знаменитый итальянский десерт, который готовится из бисквитного печенья, пропитанного кофе, и воздушного крема из сыра маскарпоне.
Смотрите видео, как приготовить невероятный десерт по рецепту турецкого шеф-повара:
Обычно его выкладывают слоями в порционные креманки или большие формы. Мы расскажем, как приготовить тирамису в виде торта.
Торт "Тирамису"
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для коржей:
- 3 яйца
- 200 г сахара
- 1 ч.л. ванили
- 1 1/4 чашки муки
- 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
- 100 мл молока
- 50 г масла
Для кофейного сиропа:
- 200 мл крепкого кофе
- 100 г сахара
Для крема:
- 250 г маскарпоне
- 200 мл сливок 35%
- 4 желтка
- 1/3 чашки сахара
- 4 белка
- 2 ч.л. ванили
Для украшения:
- Какао
- Шоколадная стружка
- 200 г печенья савоярди
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Способ приготовления:
- Испечь бисквит. Разогреть духовку до 175 ºС. Взбить яйца и сахар до получения светлой и воздушной массы. Нагреть молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится. Постепенно добавить молочную смесь в сахарно-яичную массу. В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, добавить в тесто. Смешать до однородности. Выложить тесто в форму 20 см. Выпекать 35-45 минут, до пробы на чистую зубочистку. Дать бисквиту остыть, затем разрезать на четыре коржа.
- Сделать кофейный сироп. В небольшой кастрюльке смешать кофе с сахаром. Кипятить до полного растворения сахара. Остудить.
- Приготовить крем. На водяной бане смешать желтки с сахаром. Постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Накрыть пищевой пленкой и дать полностью массе остыть. В сухой и чистой миске взбить белки до устойчивых пик. В другой миске взбить сливки. Добавить маскарпоне в смесь желтка и сахара, аккуратно перемешать. Добавить взбитые сливки и ваниль. Постепенно вмешать взбитые белки.
- Собрать торт. Коржи пропитать кофейным сиропом. На каждый корж выложить слой крема. Готовый торт обмазать кремом со всех сторон. По бокам украсить печеньем савоярди. Убрать в холодильник на 6-8 часов.
- Перед подачей посыпать верх торта какао и украсить шоколадной стружкой. Или декорировать взбитыми сливками и клубникой.
Секреты приготовления пышного бисквита
- Форму заполняют тестом на 3/4 высоты, так как при выпекании оно увеличивается в объеме. В течение первых 20-30 минут бисквит нельзя трогать, так как он может осесть и плохо пропечься.
- Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то бисквит готов.
- Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.
- Чтобы бисквит получился более пышным и рассыпчатым, часть муки можно заменить крахмалом. Качество бисквита зависит от свежести яиц, продолжительности взбивания и правильного температурного режима.
- В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их предварительно смешивают с мукой.
- Если к бисквитному тесту добавляют воду или размягченное масло, их смешивают с желтками. Выпекают тесто сразу после замеса.
- Форму или противень нужно смазать холодным маслом, обсыпать мукой или сухарями.
- Смазывать боковые стенки формы не следует, иначе при выпечке тесто будет подниматься только по центру формы.
Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.
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Источник: Сегодня