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Торт "Тирамису": рецепт в домашних условиях

Рецепт вкусного домашнего торта в итальянском стиле

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:45
Торт "Тирамису": рецепт с фото
Торт "Тирамису": рецепт с фото
Фото: freepik.com

Тирамису – это знаменитый итальянский десерт, который готовится из бисквитного печенья, пропитанного кофе, и воздушного крема из сыра маскарпоне.

Смотрите видео, как приготовить невероятный десерт по рецепту турецкого шеф-повара:

Обычно его выкладывают слоями в порционные креманки или большие формы. Мы расскажем, как приготовить тирамису в виде торта.

Торт "Тирамису"

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для коржей:

  • 3 яйца
  • 200 г сахара
  • 1 ч.л. ванили
  • 1 1/4 чашки муки
  • 1 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 100 мл молока
  • 50 г масла

Для кофейного сиропа:

  • 200 мл крепкого кофе
  • 100 г сахара

Для крема:

  • 250 г маскарпоне
  • 200 мл сливок 35%
  • 4 желтка
  • 1/3 чашки сахара
  • 4 белка
  • 2 ч.л. ванили

Для украшения:

  • Какао
  • Шоколадная стружка
  • 200 г печенья савоярди

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Способ приготовления:

  1. Испечь бисквит. Разогреть духовку до 175 ºС. Взбить яйца и сахар до получения светлой и воздушной массы. Нагреть молоко с маслом до тех пор, пока масло не растопится. Постепенно добавить молочную смесь в сахарно-яичную массу. В отдельной миске смешать муку и разрыхлитель, добавить в тесто. Смешать до однородности. Выложить тесто в форму 20 см. Выпекать 35-45 минут, до пробы на чистую зубочистку. Дать бисквиту остыть, затем разрезать на четыре коржа.
  2. Сделать кофейный сироп. В небольшой кастрюльке смешать кофе с сахаром. Кипятить до полного растворения сахара. Остудить.
  3. Приготовить крем. На водяной бане смешать желтки с сахаром. Постоянно помешивать, пока масса не загустеет. Накрыть пищевой пленкой и дать полностью массе остыть. В сухой и чистой миске взбить белки до устойчивых пик. В другой миске взбить сливки. Добавить маскарпоне в смесь желтка и сахара, аккуратно перемешать. Добавить взбитые сливки и ваниль. Постепенно вмешать взбитые белки.
  4. Собрать торт. Коржи пропитать кофейным сиропом. На каждый корж выложить слой крема. Готовый торт обмазать кремом со всех сторон. По бокам украсить печеньем савоярди. Убрать в холодильник на 6-8 часов.
  5. Перед подачей посыпать верх торта какао и украсить шоколадной стружкой. Или декорировать взбитыми сливками и клубникой.

Секреты приготовления пышного бисквита

  • Форму заполняют тестом на 3/4 высоты, так как при выпекании оно увеличивается в объеме. В течение первых 20-30 минут бисквит нельзя трогать, так как он может осесть и плохо пропечься.
  • Готовность можно определить, протыкая бисквит деревянной палочкой (например, зубочисткой), если палочка сухая, то бисквит готов.
  • Свежеиспеченный бисквит плохо режется и плохо пропитывается сахарным сиропом, поэтому рекомендуется выдержать его после выпечки около суток или, по крайней мере, не менее 8 часов.
  • Чтобы бисквит получился более пышным и рассыпчатым, часть муки можно заменить крахмалом. Качество бисквита зависит от свежести яиц, продолжительности взбивания и правильного температурного режима.
  • В бисквитное тесто можно добавлять тертую лимонную или апельсинную цедру, ванилин, какао-порошок, измельченные орехи. Их предварительно смешивают с мукой.
  • Если к бисквитному тесту добавляют воду или размягченное масло, их смешивают с желтками. Выпекают тесто сразу после замеса.
  • Форму или противень нужно смазать холодным маслом, обсыпать мукой или сухарями.
  • Смазывать боковые стенки формы не следует, иначе при выпечке тесто будет подниматься только по центру формы.

Напомним, ранее мы делились лучшим рецептом тирамису от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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