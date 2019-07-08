Торт "Три шоколада": классический рецепт приготовления

Рецепт торта "Три шоколада" с глазурью

Торт "Три шоколада" с глазурью Фото: freepik.com

Муссовый торт "Три шоколада" – это очень вкусный десерт, в котором сочетаются три вида шоколада: черный, молочный и белый. Сначала вам нужно будет испечь бисквитную основу, выложить на нее мусс из черного шоколада и заморозить. Затем идет мусс из молочного шоколада, а в конце – из белого. Между слоями можно разложить консервированные вишни.

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Торт "Три шоколада" получается очень нарядным, и его можно не покрывать глазурью. Но если вы все-таки хотите сделать покрытие, лучше всего подойдет прозрачная зеркальная глазурь или глазурь из черного шоколада.

Торт-суфле "Три шоколада"

Ингредиенты:

Для бисквита:

Мука – 60 г

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Какао – 20 г

Сахар – 60 г

Масло сливочное – 50 г

Яйца – 1 штука

Ванильный сахар – 1 чайная ложка

Для мусса из темного шоколада:

Шоколад, минимум 60% содержания какао – 150 г

Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл

Желатин – 2 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Сахар – 30 г

Для мусса из молочного шоколада:

Шоколад молочный – 150 г

Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл

Желатин – 4 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Сахар – 30 г

Для мусса из белого шоколада:

Шоколад белый – 150 г

Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл

Желатин – 4 г

Яйцо – 1 шт.

Желток – 1 шт.

Сахар – 30 г

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Рецепт приготовления:

Форму для выпечки диаметром 26 см, застелить пергаментной бумагой для выпечки и смазать маслом. В чашу миксера разбить одно яйцо, добавить 60 г сахара, чайную ложку ванильного сахара и взбить на высокой скорости до получения пышной светлой массы. Не прекращая взбивать, добавить 50 г мягкого сливочного масла. Пока смесь взбивается, смешать 60 г муки, 20 г какао-порошка и чайную ложку разрыхлителя. Просеять муку с какао в хорошо взбитую яично-сахарную смесь. Перемешать вручную до получения однородного теста. Выложить тесто в подготовленную форму для выпечки, разровнять и выпекаем в заранее разогретой до 180 С духовке в течение 10-15 минут. Готовый шоколадный корж вынуть из духовки, дать остыть в течение 10 минут. Затем снять форму, выложить на решетку, удалить бумагу и отставить в сторону. Приготовить шоколадный мусс. 150 г горького шоколада нарезать, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону. Взбить 300 мл охлажденных сливок и поставить в холодильник. 2 г желатина замочить по инструкции производителя. В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать. Поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 градусов Цельсия. Перелить в чашу миксера и взбить на высокой скорости. Пока яично-сахарная смесь взбивается, растопить замоченный желатин, не доводя его до кипения. Продолжая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Взбивать нужно, пока масса не остынет до температуры, приблизительно, 24 С. Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный шоколад. Или вмешать шоколад вручную. Достать из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь. В разъемную форму диаметром 26 см положить шоколадный корж, на корж выложить приготовленный шоколадный мусс, разровнять и отправить в морозильную камеру. Приготовить мусс из молочного шоколада. 150 г молочного шоколада измельчить, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону. Взбить 300 мл сливок и поставить в холодильник. 4 г желатина замочить в соответствии с указаниями производителя на упаковке. В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать. Поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 С. Перелить в миску миксера и взбить на высокой скорости. Пока яично-сахарная смесь взбивается, не теряя времени, растопить замоченный желатин в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Продолжать взбивать, пока масса не остынет до температуры 24 С. Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный молочный шоколад. Вынуть из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь. Вынуть форму из морозильника, поверх мусса из горького шоколада выложить мусс из молочного шоколада, разровнять. Отправить в морозильник. Приготовить белый шоколадный мусс. 150 г белого шоколада измельчить, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону. 300 мл сливок, жирностью не менее 30%, взбить и поставить в холодильник. 4 г желатина замочить по инструкции на упаковке. В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать, поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 С. Перелить в миску миксера и взбить на высокой скорости. Пока яично-сахарная смесь взбивается, не теряя времени, растопить замоченный желатин в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Продолжать взбивать, пока масса не остынет до температуры 24 градуса С. Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный белый шоколад. Вынуть из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь. Достать форму из морозильника, поверх мусса из молочного шоколада выложить белый шоколадный мусс, разровнять, поставить в холодильник минимум на 10 часов. Можно покрыть готовый торт прозрачной зеркальной глазурью. Вынуть торт из холодильника, тонким ножом прорезать по краю формы, снять форму. Поставить торт на решетку и просто облить подготовленной прозрачной зеркальной глазурью. Переложить торт "Три шоколада" на блюдо, поставить в холодильник минимум на один час, чтобы глазурь застыла. Вынуть торт из холодильника и подать к столу.

Рецепт торта "Три шоколада" Фото: freepik.com

Как приготовить зеркальную глазурь для торта "Три шоколада": 4 г желатина замочите в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Можно использовать листовой желатин или порошковый.

В кастрюльку насыпьте 200 г сахара, добавьте 200 миллилитров воды. Поставить на огонь, перемешать до полного растворения сахара и довести до кипения.

Остудить до температуры 65 градусов С, добавить замоченный желатин, перемешать до полного растворения желатина и остудить до 20 градусов С.

Как приготовить шоколадную глазурь для торта "Три шоколада": Листовой желатин (8 г) замочите в ледяной воде. В сотейник налейте жирные сливки (105 г), воду (125 г) и добавьте сахар (160 г) с какао-порошком (50 г). Поставьте сотейник на плиту.

Доведите массу до легкого кипения. Убавьте огонь так, чтобы масса едва побулькивала. Изредка помешивая, варите 10-15 минут. Глазурь должна слегка выкипеть и стать гуще. Если капнуть немного на тарелку и провести пальцем, должен остаться уверенный след. Если глазурь будет растекаться, поварите немного еще.

Затем снимите с плиты, добавьте отжатый желатин и пропустите глазурь через сито. Накройте пленкой в контакт. Используйте едва теплой – около 30-35 С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадные капкейки. "Сегодня" также делились рецептом пирога "Зебра" для мультиварки.

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