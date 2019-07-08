Торт "Три шоколада": классический рецепт приготовления
Рецепт торта "Три шоколада" с глазурью
Муссовый торт "Три шоколада" – это очень вкусный десерт, в котором сочетаются три вида шоколада: черный, молочный и белый. Сначала вам нужно будет испечь бисквитную основу, выложить на нее мусс из черного шоколада и заморозить. Затем идет мусс из молочного шоколада, а в конце – из белого. Между слоями можно разложить консервированные вишни.
Смотрите видео, как выбрать качественный шоколад:
Торт "Три шоколада" получается очень нарядным, и его можно не покрывать глазурью. Но если вы все-таки хотите сделать покрытие, лучше всего подойдет прозрачная зеркальная глазурь или глазурь из черного шоколада.
Торт-суфле "Три шоколада"
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Мука – 60 г
- Разрыхлитель – 1 ч.л.
- Какао – 20 г
- Сахар – 60 г
- Масло сливочное – 50 г
- Яйца – 1 штука
- Ванильный сахар – 1 чайная ложка
Для мусса из темного шоколада:
- Шоколад, минимум 60% содержания какао – 150 г
- Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл
- Желатин – 2 г
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 30 г
Для мусса из молочного шоколада:
- Шоколад молочный – 150 г
- Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл
- Желатин – 4 г
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 30 г
Для мусса из белого шоколада:
- Шоколад белый – 150 г
- Сливки, жирностью не менее 30% – 300 мл
- Желатин – 4 г
- Яйцо – 1 шт.
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 30 г
Рецепт приготовления:
- Форму для выпечки диаметром 26 см, застелить пергаментной бумагой для выпечки и смазать маслом.
- В чашу миксера разбить одно яйцо, добавить 60 г сахара, чайную ложку ванильного сахара и взбить на высокой скорости до получения пышной светлой массы. Не прекращая взбивать, добавить 50 г мягкого сливочного масла.
- Пока смесь взбивается, смешать 60 г муки, 20 г какао-порошка и чайную ложку разрыхлителя. Просеять муку с какао в хорошо взбитую яично-сахарную смесь. Перемешать вручную до получения однородного теста.
- Выложить тесто в подготовленную форму для выпечки, разровнять и выпекаем в заранее разогретой до 180 С духовке в течение 10-15 минут. Готовый шоколадный корж вынуть из духовки, дать остыть в течение 10 минут. Затем снять форму, выложить на решетку, удалить бумагу и отставить в сторону.
- Приготовить шоколадный мусс. 150 г горького шоколада нарезать, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону.
- Взбить 300 мл охлажденных сливок и поставить в холодильник. 2 г желатина замочить по инструкции производителя.
- В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать. Поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 градусов Цельсия. Перелить в чашу миксера и взбить на высокой скорости.
- Пока яично-сахарная смесь взбивается, растопить замоченный желатин, не доводя его до кипения. Продолжая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Взбивать нужно, пока масса не остынет до температуры, приблизительно, 24 С.
- Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный шоколад. Или вмешать шоколад вручную.
- Достать из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь. В разъемную форму диаметром 26 см положить шоколадный корж, на корж выложить приготовленный шоколадный мусс, разровнять и отправить в морозильную камеру.
- Приготовить мусс из молочного шоколада. 150 г молочного шоколада измельчить, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону. Взбить 300 мл сливок и поставить в холодильник. 4 г желатина замочить в соответствии с указаниями производителя на упаковке.
- В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать. Поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 С. Перелить в миску миксера и взбить на высокой скорости.
- Пока яично-сахарная смесь взбивается, не теряя времени, растопить замоченный желатин в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Продолжать взбивать, пока масса не остынет до температуры 24 С.
- Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный молочный шоколад. Вынуть из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь.
- Вынуть форму из морозильника, поверх мусса из горького шоколада выложить мусс из молочного шоколада, разровнять. Отправить в морозильник.
- Приготовить белый шоколадный мусс. 150 г белого шоколада измельчить, положить в миску и растопить на водяной бане, все время перемешивая. Отставить в сторону. 300 мл сливок, жирностью не менее 30%, взбить и поставить в холодильник. 4 г желатина замочить по инструкции на упаковке.
- В миску разбить одно яйцо, добавить один желток, 30 г сахара, перемешать, поставить на водяную баню и, все время перемешивая, нагреть до температуры 57 С. Перелить в миску миксера и взбить на высокой скорости. Пока яично-сахарная смесь взбивается, не теряя времени, растопить замоченный желатин в соответствии с указаниями производителя на упаковке.
- Не прекращая взбивать все еще теплую яично-сахарную смесь, добавить растопленный желатин. Продолжать взбивать, пока масса не остынет до температуры 24 градуса С. Уменьшить скорость миксера до минимума, влить тонкой струйкой растопленный белый шоколад.
- Вынуть из холодильника взбитые сливки и, в три приема, аккуратно перемешивая в одном направлении, вмешать сливки в шоколадную смесь. Достать форму из морозильника, поверх мусса из молочного шоколада выложить белый шоколадный мусс, разровнять, поставить в холодильник минимум на 10 часов.
- Можно покрыть готовый торт прозрачной зеркальной глазурью. Вынуть торт из холодильника, тонким ножом прорезать по краю формы, снять форму.
- Поставить торт на решетку и просто облить подготовленной прозрачной зеркальной глазурью. Переложить торт "Три шоколада" на блюдо, поставить в холодильник минимум на один час, чтобы глазурь застыла.
- Вынуть торт из холодильника и подать к столу.
Как приготовить зеркальную глазурь для торта "Три шоколада": 4 г желатина замочите в соответствии с указаниями производителя на упаковке. Можно использовать листовой желатин или порошковый.
В кастрюльку насыпьте 200 г сахара, добавьте 200 миллилитров воды. Поставить на огонь, перемешать до полного растворения сахара и довести до кипения.
Остудить до температуры 65 градусов С, добавить замоченный желатин, перемешать до полного растворения желатина и остудить до 20 градусов С.
Как приготовить шоколадную глазурь для торта "Три шоколада": Листовой желатин (8 г) замочите в ледяной воде. В сотейник налейте жирные сливки (105 г), воду (125 г) и добавьте сахар (160 г) с какао-порошком (50 г). Поставьте сотейник на плиту.
Доведите массу до легкого кипения. Убавьте огонь так, чтобы масса едва побулькивала. Изредка помешивая, варите 10-15 минут. Глазурь должна слегка выкипеть и стать гуще. Если капнуть немного на тарелку и провести пальцем, должен остаться уверенный след. Если глазурь будет растекаться, поварите немного еще.
Затем снимите с плиты, добавьте отжатый желатин и пропустите глазурь через сито. Накройте пленкой в контакт. Используйте едва теплой – около 30-35 С.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить шоколадные капкейки. "Сегодня" также делились рецептом пирога "Зебра" для мультиварки.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram