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Торты на заказ: как не ошибиться с выбором

Полезны ли торты на заказ?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:00

Все мы еще с детства привыкли, что ни один большой праздник не проходит без красивого и вкусного торта. Но сейчас все больше сладостей становятся причиной испорченного праздника, и еще за немалые деньги.

Кондитер Наталья Левензон не понаслышке знает, что вкусный и качественный торт стоит дорого.

"Себестоимость торта – около 300 гривен", – говорит Наталья. 

Таким образом, сам торт должен стоить не меньше 600 грн за килограмм. Но почему  красивый и дорогой торт на заказ часто оказывается несъедобным?

"Многие кондитеры стараются экономить. Например, используют более дешевые продукты (вместо манго и маракуйи берут яблоки и персики) и даже добавляют просроченные", – рассказывает Левензон.

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Возможно, магазинный торт станет выходом из подобной ситуации. Здесь мы точно знаем, какой он на вкус, а цена – в три раза меньше.

"Когда вы покупаете торт в супермаркете, то знаете, кто его делает и из чего", – посоветовала кондитер. 

Но когда дорогой дизайнерский торт из интернета на вкус хуже магазинного, праздничное настроение быстро исчезает. 

Поэтому, прежде чем заказывать у кондитера большой торт, попросите прислать несколько образцов на пробу – по 150-200 грн за кусок. Так вы немного переплатите, но зато не ошибетесь с выбором.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие гастрономические тренды приобретут популярность в 2019 году. Кроме этого, мы называли самый модный ЗОЖ-напиток 2019 года.

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Источник: Сегодня
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