Тосты с авокадо и лососем: рецепт вкусного завтрака от Екатерины Бужинской
Это блюдо имеет романтическую историю
Певица Екатерина Бужинская в шоу-бизнесе уже 25 лет. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменного завтрака с необычной историей.
Екатерина рассказала, что когда познакомилась со своим мужем Димитаром, решила приготовить для него простое, но очень вкусное и романтичное блюдо – яйцо пашот с гренками, авокадо и лососем.
Тосты с яйцом пашот, авокадо и лососем
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 2 кусочка бородинского хлеба
- 2 яйца
- 1 авокадо
- 4 кусочка слабосоленой семги
- 1 ст.л. уксуса
- 100 г зелени
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Сварите яйцо пашот в подсоленной воде с уксусом.
- Поджарьте на сухой сковороде или в тостере хлеб.
- Выложите на хлеб зелень и слабосоленую семгу.
- Нарежьте авокадо, выложите на рыбу вместе с яйцом пашот.
- Добавьте специи по вкусу.
На заметку
Впервые яйца пашот начали готовить французские повара в XIV веке. Тогда этим блюдом лакомилась вся французская элита.
Более детально – смотрите в сюжете:
Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого соуса из авокадо, а также рассказывали, что можно приготовить из авокадо на завтрак.
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