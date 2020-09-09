Тосты с авокадо и лососем: рецепт вкусного завтрака от Екатерины Бужинской

Это блюдо имеет романтическую историю

Певица Екатерина Бужинская в шоу-бизнесе уже 25 лет. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменного завтрака с необычной историей.

Екатерина рассказала, что когда познакомилась со своим мужем Димитаром, решила приготовить для него простое, но очень вкусное и романтичное блюдо – яйцо пашот с гренками, авокадо и лососем.

Тосты с яйцом пашот, авокадо и лососем

Ведущая Мария Мельник и певица Екатерина Бужинская Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

2 кусочка бородинского хлеба

2 яйца

1 авокадо

4 кусочка слабосоленой семги

1 ст.л. уксуса

100 г зелени

Соль, перец

Способ приготовления:

Сварите яйцо пашот в подсоленной воде с уксусом. Поджарьте на сухой сковороде или в тостере хлеб. Выложите на хлеб зелень и слабосоленую семгу. Нарежьте авокадо, выложите на рыбу вместе с яйцом пашот. Добавьте специи по вкусу.

На заметку

Впервые яйца пашот начали готовить французские повара в XIV веке. Тогда этим блюдом лакомилась вся французская элита.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого соуса из авокадо, а также рассказывали, что можно приготовить из авокадо на завтрак.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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