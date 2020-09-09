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Тосты с авокадо и лососем: рецепт вкусного завтрака от Екатерины Бужинской

Сегодня, 11:45

Это блюдо имеет романтическую историю

Певица Екатерина Бужинская в шоу-бизнесе уже 25 лет. В эфире программы "Вкусный эксклюзив" на телеканале "Украина" она поделилась рецептом фирменного завтрака с необычной историей.

Екатерина рассказала, что когда познакомилась со своим мужем Димитаром, решила приготовить для него простое, но очень вкусное и романтичное блюдо – яйцо пашот с гренками, авокадо и лососем.

Тосты с яйцом пашот, авокадо и лососем

Ведущая Мария Мельник и певица Екатерина Бужинская
Ведущая Мария Мельник и певица Екатерина Бужинская
Фото: Скриншот из видео

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 2 кусочка бородинского хлеба
  • 2 яйца
  • 1 авокадо
  • 4 кусочка слабосоленой семги
  • 1 ст.л. уксуса
  • 100 г зелени
  • Соль, перец

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Способ приготовления:

  1. Сварите яйцо пашот в подсоленной воде с уксусом.
  2. Поджарьте на сухой сковороде или в тостере хлеб.
  3. Выложите на хлеб зелень и слабосоленую семгу.
  4. Нарежьте авокадо, выложите на рыбу вместе с яйцом пашот.
  5. Добавьте специи по вкусу.

На заметку

Впервые яйца пашот начали готовить французские повара в XIV веке. Тогда этим блюдом лакомилась вся французская элита.

Более детально – смотрите в сюжете:

Напомним, ранее мы делились рецептом зеленого соуса из авокадо, а также рассказывали, что можно приготовить из авокадо на завтрак.

Все подробности в спецтеме Лучшие рецепты

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Источник: Сегодня
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