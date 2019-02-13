Тосты с корицей: идея романтического завтрака от Марты Стюарт
Быстрая идея на День святого Валентина от Марты Стюарт, американской телеведущей и кулинара
"Подайте на День святого Валентина сладкий завтрак, выразив свои чувства на тосте с корицей и сахаром. Пергаментная бумага и ножницы – все, что вам нужно для изготовления простых трафаретов", – говорит Марта Стюарт.
Тосты на День святого Валентина
Ингредиенты:
- 2 ломтика белого тостового хлеба
- Несоленое масло комнатной температуры
- 1 столовая ложка сахара
- 1/2 чайной ложки молотой корицы
Рецепт приготовления:
- Разогрейте духовку до 200-220 С.
- Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги.
- Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты.
- В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей.
- Запекайте до золотисто-коричневого цвета от 8 до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой.
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Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:
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Источник: Сегодня