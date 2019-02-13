Тосты с корицей: идея романтического завтрака от Марты Стюарт

Быстрая идея на День святого Валентина от Марты Стюарт, американской телеведущей и кулинара

Тосты с признаниями в любви Фото: marthastewart.com

"Подайте на День святого Валентина сладкий завтрак, выразив свои чувства на тосте с корицей и сахаром. Пергаментная бумага и ножницы – все, что вам нужно для изготовления простых трафаретов", – говорит Марта Стюарт.

Тосты на День святого Валентина

Ингредиенты:

2 ломтика белого тостового хлеба

Несоленое масло комнатной температуры

1 столовая ложка сахара

1/2 чайной ложки молотой корицы

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Рецепт приготовления:

Разогрейте духовку до 200-220 С. Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги. Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты. В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей. Запекайте до золотисто-коричневого цвета от 8 до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой.

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Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:

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