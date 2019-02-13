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Тосты с корицей: идея романтического завтрака от Марты Стюарт

Быстрая идея на День святого Валентина от Марты Стюарт, американской телеведущей и кулинара

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:23
Тосты с признаниями в любви
Тосты с признаниями в любви
Фото: marthastewart.com

"Подайте на День святого Валентина сладкий завтрак, выразив свои чувства на тосте с корицей и сахаром. Пергаментная бумага и ножницы – все, что вам нужно для изготовления простых трафаретов", – говорит Марта Стюарт.

Тосты на День святого Валентина

Ингредиенты:

  • 2 ломтика белого тостового хлеба
  • Несоленое масло комнатной температуры
  • 1 столовая ложка сахара
  •  1/2 чайной ложки молотой корицы

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Рецепт приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200-220 С.
  2. Вырежьте буквы XOXO (символьное обозначение hugs and kisses, по-русски "целую-обнимаю") или сердечки из пергаментной бумаги.
  3. Намажьте маслом с обеих сторон. Положите хлеб на пергаментный противень и разместите сверху трафареты.
  4. В маленькой миске смешайте сахар и корицу. Щедро посыпьте тосты сахаром с корицей. 
  5. Запекайте до золотисто-коричневого цвета от 8 до 10 минут. Снимите трафареты и подавайте немедленно. Хорошим дополнением к тостам станет йогурт с гранолой.

Напомним, ранее мы писали о том, что подарить любимому мужчине на День святого Валентина, 14 февраля. Кроме этого, мы собрали лучшие поздравления с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах.

Смотрите видео, что подарить на День святого Валентина:

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Источник: Сегодня
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