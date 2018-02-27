Великий пост-2018: традиции и рецепты разных стран

Для всех христиан сейчас время поста. И интересно, что для всех есть основные каноны, а также существуют и различия. Так, в православной культуре помимо духовного поста приняты довольно строгие пищевые ограничения, и воцерковленные православные постятся "телом и духом".

О Великом посте

В католической и протестантской вере пасхальный пост тоже соблюдают, но он не столь строгий по ограничениям в пище, а упор делается скорее на отказ от привычных удовольствий – праздников, компьютерных игр и форумов, просмотра телевизора и так далее. Телесный пост у католиков предполагает отказ от мяса в пятницы и субботы на протяжении всего времени Великого поста, а в остальные дни строгих ограничений в пище нет, поэтому нет и особых пищевых постных традиций.

Но и у многих стран еще есть свои особенности, интересные традиции соблюдения поста и самобытные национальные блюда.

Греция

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У греков есть красивый обычай начала Великого поста, особенно он распространен на Кипре. Первый день поста называют Зеленым понедельником. В этот день люди стараются встать пораньше, убрать дом и отправиться на природу для проведения пикника. На столе – в основном фрукты, овощи и зелень, которая уже растет повсюду. Кроме петрушки, шпината, щавеля в это время популярна струфудия – сорт луговой травы, которую тушат в оливковом масле. В течение поста на столах у греков – овощи, фрукты, бобы, оливки, хлеб, разнообразные салаты. Греки обожают постные виды хлеба – питы, которые выпекают умелые хозяйки. Их очень много, питы пекутся с добавлением тыквы, изюма, пшеницы, шпината и кунжутных семян.

Пита. 7 г сухих дрожжей, 400 г пшеничной муки, 1 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. соли, 250 мл воды

В большой миске смешать ингредиенты и замесить тесто, а затем продолжать вымешивать его на доске, посыпанной мукой, до эластичности. Переложить в емкость, накрыть пленкой, смазанной маслом, и оставить подходить на час-полтора. После того как тесто поднимется, еще раз вымесить его и разделить на 8 частей. Из каждой части скатать шар, а из шаров сформировать плоскую лепешку толщиной 6-8 мм. Накрыть тканью и подержать 15 минут. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 6-8 минут. Питы подают горячими.

Армения

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Традиционно армянский Великий пост начинается с примирения, с утра Чистого понедельника люди стараются забыть обиды и примириться, убирают в домах и готовятся к длинному периоду поста. Традиционная пища – капуста, овощи, бобовые и крупы. Армянские хозяйки готовят пасуц толму – фаршированные виноградные листья, клондрак – блюдо из молотой пшеницы, блюда из тыквы в разных вариантах. В армянских религиозных традициях у поста есть середина, в этот день готовится постный хлебец со сладкой начинкой – гата, в которую запекают монетку, и тот, кому она достанется, – счастливчик.

Айлазан с тыквой. Рис, красная фасоль, тыква, огурец, зеленый лук, красное сухое вино. Продукты берутся примерно в равных частях.

Отварите рис и фасоль, на подсолнечном масле обжарьте кусочки тыквы до золотистого цвета. Затем на сковороду добавляются огурцы, зеленый лук и немного обжариваются. После этого добавьте лобио, немного заранее прокипяченного красного вина и рис. Аккуратно перемешайте – блюдо готово.

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Молдова

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Благотворительность, совершение добрых дел и чистота мыслей – основные правила, которые стараются соблюдать молдаване в Великий пост. Телесный пост традиционен – с воздержанием от скоромной пищи, в это время на столах кроме круп и овощей много молодой зелени: крапива, щавель, черемша...

Плов с пореем. Лук-порей, 300 г нешлифованного риса, растительное масло, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец, свежая зелень.

Стебли порея очистить, нарезать кружочками и поджарить в масле в глубокой сковороде или казане. Затем добавить промытый рис и немного обжарить. Добавить томатную пасту, соль и перец, залить водой и поставить в духовку на 20 минут. За пять минут до готовности посыпать зеленью.

Бутербродная крапивная закуска. 800 г крапивы хорошо промыть, отварить в соленой воде. Затем мелко нарезать и обжарить в растительном масле, добавить соль, перец и измельченные грецкие орехи.

Румыния

Фото: freepik.com

Православные румыны чтят традиции и довольно ревностно держат пост. Традиционные постные блюда – мамалыга, тыква, постные виды чорбы (суп). Румыны обожают укроп: он и сезонная зелень в изобилии присутствуют в постных блюдах. Забота о постящихся и вегетарианцах состоит в том, что во многих ресторанах Румынии есть отдельное меню – "мынкаре де пост" (mancare de post – "постная пища").

Фаршированная тыква. 1 небольшая тыква, 30 г растительного масла, 1 ч. л. хрена, 100 г помидоров, 150 г риса, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец.

Тыквы очистить, разрезать пополам, вынуть содержимое и положить начинку: замоченный рис, нарезанные помидоры, поджаренный лук, несколько зубчиков чеснока, соль, перец. Нафаршированные половинки посыпать тертым хреном, полить растительным маслом, довести до готовности на сильном огне в духовке в течение 15 минут, подливая по необходимости воду.

Постная мамалыга. Стакан кукурузной муки грубого помола прокалить на сухом противне. В кастрюлю с толстыми стенками налить 2 стакана воды, довести до кипения и посолить. Помешивая воду деревянной лопаткой, чтобы образовалась воронка, всыпаем туда муку и продолжаем помешивать 10 минут. Потом уменьшаем огонь и готовим кашу под крышкой еще 30 минут, помешивая каждые 5-7 минут. После этого снимаем кастрюлю с огня и укутываем в полотенце еще на 20 минут. Подавать, разрезав на ровные кусочки, полив оливковым маслом с обжаренным в нем луком и сухими травами.

Беларусь

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Белорусы в соблюдении поста мало чем отличаются от украинцев и россиян. Но картофель – всему голова и в Великий пост. Из постных блюд традиционно белорусскими называют картофельный суп, копытки (картофельные лепешки), различные блюда из тушеной капусты.

Капустная запеканка. 1 кочан капусты (500 г), 1 кг картофеля, 250 г грибов, 100 г подсолнечного или оливкового масла, 2-3 ст. л. муки, молотый красный перец, лимонная кислота, 1 луковица, 2 зубца чеснока.

В подсоленной воде отварить картофель до полуготовности. Грибы обжарить с луком и потушить в небольшом количестве масла, с добавлением воды. Капусту крупно порубить и ошпарить кипятком. Для соуса – обжарить муку с маслом, добавить сок от грибов, лимонную кислоту, красный молотый перец, соль, сушеную петрушку и укроп, довести соус до кипения. В глубокую сковороду выложить половину капусты, картофель, грибы и сверху оставшуюся половину, залить полученным соусом и поставить в духовку. Запекать при средней температуре до готовности (20-30 минут), за 5 минут до готовности чеснок разрезать пополам и поместить в середину запеканки.

Болгария

Фото: freepik.com

Болгары, исповедующие православие, очень чутки к религиозным традициям, и праздник Пасхи – один из самых широко отмечаемых в Болгарии. Великий пост в Болгарии тоже соблюдают довольно строго, а любимые постные блюда болгар – овощные голубцы, грибы, фаршированный перец, грецкие орехи, блюда из тыквы.

Постные голубцы. 300 г риса, 3-4 моркови, 2-3 луковицы,2 ст. л. томатной пасты, соль, черный молотый перец, листья капусты или щавеля.

Порезанный лук обжарить в масле, добавить потертую морковь и немного протушить. Добавить томатную пасту и промытый рис. Начинку заворачивать в предварительно подготовленные капустные листья или листья щавеля.

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