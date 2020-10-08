Три безалкогольных напитка, которые помогут вкусно согреться этой осенью
Лучшие рецепты согревающих напитков с фото
Согревающие напитки не обязательно должны быть алкогольными. Пряности, как и спиртное, стимулируют кровообращение, организм выделяет больше ферментов, а те работают, согревая нас. Только помните – в день можно употреблять не больше чайной ложки одной из специй или их смеси.
Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан молока
- 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)
- 2 ст.л. меда
- 1 ст.л. корицы
- 100 г черного шоколада
- Ванилин – на кончике ножа
- Маршмэллоу – для подачи
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Способ приготовления:
- Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
- В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
- Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).
- Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.
Чай масала
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 5-7 стручков зеленого кардамона
- 3-4 гвоздики
- 1-2 звездочки аниса (по желанию)
- 5-7 горошин перца (по желанию)
- 1 стакан воды
- 2-3 ломтика имбиря со шкуркой
- 1/2 палочки корицы, разломанной пополам
- 1-2 ст.л. черного чая (или 1-2 чайных пакетика)
- 1 стакан молока
- 2-3 ч.л. (или больше или меньше) кленового сиропа, меда или сахара
Смотрите видео, чем полезен имбирь:
Способ приготовления:
- Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды.
- Добавьте имбирь, корицу и черный чай.
- Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут.
- Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь.
- Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше.
- Перелейте в стакан или кружку для чая.
Яблочный напиток с имбирем от Кортни Кардашьян
Время приготовления:
- 15 минут
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)
- 2 палочки корицы
- 8 целых гвоздик
- 1/4 ч.л. куркумы
- 2,5 см кусочек имбиря (нарезанный)
- 1 пучок мяты
- 1 лимон
- 1/4 ч.л. молотого кардамона
- Органический мед Манука
Способ приготовления:
- Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю.
- Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину.
- Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой.
- Налейте чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился.
- По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.
Напомним, ранее мы делились рецептом алкогольного коктейля с имбирем и куркумой, а также писали, как приготовить сангрию с осенними фруктами.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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