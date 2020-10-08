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Три безалкогольных напитка, которые помогут вкусно согреться этой осенью

Сегодня, 09:03

Лучшие рецепты согревающих напитков с фото

Согревающие напитки не обязательно должны быть алкогольными. Пряности, как и спиртное, стимулируют кровообращение, организм выделяет больше ферментов, а те работают, согревая нас. Только помните – в день можно употреблять не больше чайной ложки одной из специй или их смеси.

Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками
Горячий шоколад со взбитыми сливками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 10 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан молока
  • 1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)
  • 2 ст.л. меда
  • 1 ст.л. корицы
  • 100 г черного шоколада
  • Ванилин – на кончике ножа
  • Маршмэллоу – для подачи

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Способ приготовления:

  1. Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы).
  2. В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения.
  3. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения).
  4. Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.

Чай масала

Индийский чай масала
Индийский чай масала
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 5-7 стручков зеленого кардамона
  • 3-4 гвоздики
  • 1-2 звездочки аниса (по желанию)
  • 5-7 горошин перца (по желанию)
  • 1 стакан воды
  • 2-3 ломтика имбиря со шкуркой
  • 1/2 палочки корицы, разломанной пополам
  • 1-2 ст.л. черного чая (или 1-2 чайных пакетика)
  • 1 стакан молока
  • 2-3 ч.л. (или больше или меньше) кленового сиропа, меда или сахара

Смотрите видео, чем полезен имбирь:

Способ приготовления:

  1. Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды.
  2. Добавьте имбирь, корицу и черный чай.
  3. Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут.
  4. Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь.
  5. Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше.
  6. Перелейте в стакан или кружку для чая.

Яблочный напиток с имбирем от Кортни Кардашьян

Яблочный чай с имбирем
Яблочный чай с имбирем
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 15 минут

Ингредиенты:

  • 1 л воды
  • 1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)
  • 2 палочки корицы
  • 8 целых гвоздик
  • 1/4 ч.л. куркумы
  • 2,5 см кусочек имбиря (нарезанный)
  • 1 пучок мяты
  • 1 лимон
  • 1/4 ч.л. молотого кардамона
  • Органический мед Манука

Способ приготовления:

  1. Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю.
  2. Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину.
  3. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой.
  4. Налейте чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился.
  5. По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом алкогольного коктейля с имбирем и куркумой, а также писали, как приготовить сангрию с осенними фруктами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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