Три безалкогольных напитка, которые помогут вкусно согреться этой осенью

Лучшие рецепты согревающих напитков с фото

Согревающие напитки не обязательно должны быть алкогольными. Пряности, как и спиртное, стимулируют кровообращение, организм выделяет больше ферментов, а те работают, согревая нас. Только помните – в день можно употреблять не больше чайной ложки одной из специй или их смеси.

Ароматный горячий шоколад со взбитыми сливками

Горячий шоколад со взбитыми сливками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

1 стакан молока

1/2 стакана жирных сливок (не менее 30%)

2 ст.л. меда

1 ст.л. корицы

100 г черного шоколада

Ванилин – на кончике ножа

Маршмэллоу – для подачи

Читайте также: Рецепт витаминного чая из облепихи с медом и корицей

Способ приготовления:

Взбить сливки с ванилью до мягких пиков (когда на сливках остается след от венчика, а сами сливки хорошо держат форму, значит, они готовы). В сотейнике соединить молоко, мед и корицу. Нагревать несколько минут, не доводя до кипения. Снять с огня, вмешать шоколад до полного его растворения. Молочно-шоколадную смесь соединить со взбитыми сливками и быстро перемешать (оставьте столовую ложку сливок для украшения). Подавать горячий шоколад сразу после приготовления, по желанию украсив маршмэллоу.

Чай масала

Индийский чай масала Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

5-7 стручков зеленого кардамона

3-4 гвоздики

1-2 звездочки аниса (по желанию)

5-7 горошин перца (по желанию)

1 стакан воды

2-3 ломтика имбиря со шкуркой

1/2 палочки корицы, разломанной пополам

1-2 ст.л. черного чая (или 1-2 чайных пакетика)

1 стакан молока

2-3 ч.л. (или больше или меньше) кленового сиропа, меда или сахара

Смотрите видео, чем полезен имбирь:

Способ приготовления:

Слегка измельчите стручки кардамона, гвоздику, звездчатый анис и перец горошком. Поместите в небольшую кастрюлю с 1 стаканом воды. Добавьте имбирь, корицу и черный чай. Доведите до кипения. Выключите огонь (не кипятите чай, он станет горьким) и дайте ему настояться не менее 10 минут. Добавьте молоко на ваш выбор. Еще раз доведите до кипения, выключите огонь. Добавьте сахар или мед, попробуйте. При необходимости добавьте больше. Перелейте в стакан или кружку для чая.

Яблочный напиток с имбирем от Кортни Кардашьян

Яблочный чай с имбирем Фото: Depositphotos

Время приготовления:

15 минут

Ингредиенты:

1 л воды

1 красное яблоко (нарезанное на четвертинки)

2 палочки корицы

8 целых гвоздик

1/4 ч.л. куркумы

2,5 см кусочек имбиря (нарезанный)

1 пучок мяты

1 лимон

1/4 ч.л. молотого кардамона

Органический мед Манука

Способ приготовления:

Добавьте воду, яблоко, палочки корицы, гвоздику, куркуму, имбирь, мяту и кардамон в большую кастрюлю. Выдавите половину лимона в кастрюлю, тонко нарежьте вторую половину. Доведите до кипения. Варите на медленном огне 10 минут, накрыв крышкой. Налейте чайную ложку меда на дно каждой кружки. Процедите чай через ситечко и перемешайте, чтобы мед растворился. По желанию украсьте напиток ломтиком лимона или мятой.

Напомним, ранее мы делились рецептом алкогольного коктейля с имбирем и куркумой, а также писали, как приготовить сангрию с осенними фруктами.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться