Три блюда из капусты от Эктора Хименес-Браво
Судья "МастерШеф" поделился оригинальными рецептами из капусты
Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.
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Недавно кухню Эктор посетила звезда "Крепостной" Слава Красовская, и оказалось, что актриса ненавидит капусту – один из главных ингредиентов украинской кухни. Чтобы влюбить украинку в украинский продукт, Эктор решил приготовить азиатские блюда.
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"Чтобы выбрать лучшую капусту, нужно хорошенько стиснуть кочан между двумя ладонями. Если слышен небольшой хруст, а форма капусты остается неизменной, то перед вами спелый плод", – рассказывает шеф.
Жареный спринг-ролл с капустой и кисло-сладким соусом
Ингредиенты:
- Рисовая бумага – 4 листа
Начинка:
- Капуста – 500 г
- Морковь – 100 г
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Имбирь – 20 г
- Кунжутное масло – 5 мл
- Грибы-шитаке сушеные – 20 г
- Устричный соус – 15 мл
- Соль, белый перец
Соус:
- Имбирь – 20 г
- Чеснок – 20 г
- Сладкий перец – 50 г
- Уксус рисовый – 100 мл
- Томатная паста – 20 г
- Манговый сок – 100 мл
- Сахар – 150 г
- Крахмал
- Соль
- Белый перец
Способ приготовления:
- Лук нарезать полукольцами, морковь и имбирь – мелкой соломкой, капусту тонко нашинковать. Лук обжарить на сковороде с морковью и имбирем. Когда овощи станут мягкими, добавить к ним капусту. Добавить кунжутное масло и белый перец.
- Отдельно обжарить грибы.
- Делаем соус: нарезать перец и имбирь – перебить их блендером вместе с зубчиками чеснока. Получившуюся массу выложить в сковороду, добавить сахар. Подождать, пока сахар расплавится. Добавить уксус и манговый сок.
- В середину рисового листа выложить начинку из капусты и грибов, завернуть как голубец.
- Обжарить спринг-роллы в большом количестве подсолнечного масла. После жарки выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать с соусом.
Стир-фрай капуста со стеклянной лапшой
Ингредиенты:
- Капуста – 150 г
- Чеснок – 10 г
- Имбирь – 10 г
- Стеклянная лапша – 100 г
- Лук – 20 г
- Морковь – 20 г
- Соевый соус темный – 10 мл
- Соевый соус светлый – 10 мл
- Устричный соус – 10 мл
- Кунжутное масло – 5 мл
- Зеленый лук – 10 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 5 г
Способ приготовления:
- Сковородку прогреть с кунжутным маслом. Вылить слегка взбитое яйцо, дать ему схватиться. Добавить нарезанные соломкой лук, морковь.
- Когда овощи станут мягкими, добавить в сковороду нашинкованную капусту.
- Через 5 минут добавить стеклянную лапшу, дать ей напитаться ароматами. Влить устричный и соевые соусы.
Японский панкейк "Окономияки"
Ингредиенты:
- Мука – 120 г
- Крахмал – 120 г
- Соль – 1/4 ст.л.
- Соевый соус – 10 мл
- Чеснок – 10 г
- Яйца – 4 шт.
- Капуста – 500 г
- Кунжутное масло – 5 г
- Бейби кальмар – 50 г
- Бейби осьминог – 50 г
- Стружка тунца – 10 г
Кунжутный майонез:
- Яичный желток – 2 шт.
- Подсолнечное масло – 30 мл
- Чеснок – 5 г
- Кунжутное масло – 20 мл
- Сахар, соль
Способ приготовления:
- Морепродукты нарезать мелкими кусочками. Муку смешать с крахмалом. Добавить яйца, масло, соевый соус и 50 мл воды. Сюда же отправить нарезанные морепродукты, нарубленный чеснок и мелко нашинкованную капусту. Посолить.
- Тесто вылить на раскаленную сковороду, используя круглую форму для выпечки. Обжарить панкейк с двух сторон.
- Для приготовления кунжутного майонеза взбить желтки, понемногу вливая растительное масло. Добавить мелко нарубленный чеснок, сахар и соль по вкусу.
- Панкейк "окономияке" при подаче полить кунжутным майонезом и украсить стружкой тунца.
Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.
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