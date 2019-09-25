Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три блюда из капусты от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШеф" поделился оригинальными рецептами из капусты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:08
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.

Смотрите видео, как приготовить японский суп мисо:

Недавно кухню Эктор посетила звезда "Крепостной" Слава Красовская, и оказалось, что актриса ненавидит капусту – один из главных ингредиентов украинской кухни. Чтобы влюбить украинку в украинский продукт, Эктор решил приготовить азиатские блюда.

Читайте также:
Как испечь заливной пирог с молодой капустой

"Чтобы выбрать лучшую капусту, нужно хорошенько стиснуть кочан между двумя ладонями. Если слышен небольшой хруст, а форма капусты остается неизменной, то перед вами спелый плод", – рассказывает шеф.

Жареный спринг-ролл с капустой и кисло-сладким соусом

Спринг-роллы с капустой
Спринг-роллы с капустой
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага – 4 листа

Начинка:

  • Капуста – 500 г
  • Морковь – 100 г
  • Лук – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Имбирь – 20 г
  • Кунжутное масло – 5 мл
  • Грибы-шитаке сушеные – 20 г
  • Устричный соус – 15 мл
  • Соль, белый перец

Соус:

  • Имбирь – 20 г
  • Чеснок – 20 г
  • Сладкий перец – 50 г
  • Уксус рисовый – 100 мл
  • Томатная паста – 20 г
  • Манговый сок – 100 мл
  • Сахар – 150 г
  • Крахмал
  • Соль
  • Белый перец

Способ приготовления:

  1. Лук нарезать полукольцами, морковь и имбирь – мелкой соломкой, капусту тонко нашинковать. Лук обжарить на сковороде с морковью и имбирем. Когда овощи станут мягкими, добавить к ним капусту. Добавить кунжутное масло и белый перец.
  2. Отдельно обжарить грибы.
  3. Делаем соус: нарезать перец и имбирь – перебить их блендером вместе с зубчиками чеснока. Получившуюся массу выложить в сковороду, добавить сахар. Подождать, пока сахар расплавится. Добавить уксус и манговый сок.
  4. В середину рисового листа выложить начинку из капусты и грибов, завернуть как голубец.
  5. Обжарить спринг-роллы в большом количестве подсолнечного масла. После жарки выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать с соусом.

Стир-фрай капуста со стеклянной лапшой

Лапша с капустой
Лапша с капустой
Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • Капуста – 150 г
  • Чеснок – 10 г
  • Имбирь – 10 г
  • Стеклянная лапша – 100 г
  • Лук – 20 г
  • Морковь – 20 г
  • Соевый соус темный – 10 мл
  • Соевый соус светлый – 10 мл
  • Устричный соус – 10 мл
  • Кунжутное масло – 5 мл
  • Зеленый лук – 10 г
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 5 г

Способ приготовления:

  1. Сковородку прогреть с кунжутным маслом. Вылить слегка взбитое яйцо, дать ему схватиться. Добавить нарезанные соломкой лук, морковь.
  2. Когда овощи станут мягкими, добавить в сковороду нашинкованную капусту.
  3. Через 5 минут добавить стеклянную лапшу, дать ей напитаться ароматами. Влить устричный и соевые соусы.

Японский панкейк "Окономияки"

Японский панкейк с капустой
Японский панкейк с капустой
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

  • Мука – 120 г
  • Крахмал – 120 г
  • Соль – 1/4 ст.л.
  • Соевый соус – 10 мл
  • Чеснок – 10 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Капуста – 500 г
  • Кунжутное масло – 5 г
  • Бейби кальмар – 50 г
  • Бейби осьминог – 50 г
  • Стружка тунца – 10 г

Кунжутный майонез:

  • Яичный желток – 2 шт.
  • Подсолнечное масло – 30 мл
  • Чеснок – 5 г
  • Кунжутное масло – 20 мл
  • Сахар, соль

Способ приготовления:

  1. Морепродукты нарезать мелкими кусочками. Муку смешать с крахмалом. Добавить яйца, масло, соевый соус и 50 мл воды. Сюда же отправить нарезанные морепродукты, нарубленный чеснок и мелко нашинкованную капусту. Посолить.
  2. Тесто вылить на раскаленную сковороду, используя круглую форму для выпечки. Обжарить панкейк с двух сторон.
  3. Для приготовления кунжутного майонеза взбить желтки, понемногу вливая растительное масло. Добавить мелко нарубленный чеснок, сахар и соль по вкусу.
  4. Панкейк "окономияке" при подаче полить кунжутным майонезом и украсить стружкой тунца.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Что приготовить из тыквы: ТОП-5 осенних рецептов Салаты из свеклы: ТОП-5 осенних рецептов Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней Салаты с сыром фета: ТОП-5 рецептов
рецепты капуста закуски МастерШеф Эктор Хименес-Браво
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Друг больной раком Заворотнюк раскрыл то, что скрыли от всех
Друг больной раком Заворотнюк раскрыл то, что скрыли от всех
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ:
Скандальне весілля Собчак дійшло до глави РПЦ: "Відлучити!"
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Несколько секретов, как приготовить пышные сырники
Несколько секретов, как приготовить пышные сырники

Популярные статьи

Сегодня, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Сегодня, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

Вчера, 20:19Психология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

Вчера, 18:29Шоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

Вчера, 14:57Fun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

Вчера, 14:51Шоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

Вчера, 12:08Шоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

Вчера, 11:39Шоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

Вчера, 11:07Fun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

Вчера, 08:01Шоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряШоу-бизнес

Смерть Михаила Круга: официально названо имя убийцы

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Почему нужно спать в носках: важные советы
Почему нужно спать в носках: важные советы
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
Бывшая Потапа публично оскорбила Каменских
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Хвороба Заворотнюк зовсім не така, як стверджували
Самая вкусная подлива для тефтелей
Самая вкусная подлива для тефтелей
Болезнь Заворотнюк: актриса поправилась на 20 килограммов
Болезнь Заворотнюк: актриса поправилась на 20 килограммов
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото