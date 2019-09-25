Три блюда из капусты от Эктора Хименес-Браво

Судья "МастерШеф" поделился оригинальными рецептами из капусты

Эктор Хименес-Браво Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.

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Недавно кухню Эктор посетила звезда "Крепостной" Слава Красовская, и оказалось, что актриса ненавидит капусту – один из главных ингредиентов украинской кухни. Чтобы влюбить украинку в украинский продукт, Эктор решил приготовить азиатские блюда.

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"Чтобы выбрать лучшую капусту, нужно хорошенько стиснуть кочан между двумя ладонями. Если слышен небольшой хруст, а форма капусты остается неизменной, то перед вами спелый плод", – рассказывает шеф.

Жареный спринг-ролл с капустой и кисло-сладким соусом

Спринг-роллы с капустой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Рисовая бумага – 4 листа

Начинка:

Капуста – 500 г

Морковь – 100 г

Лук – 100 г

Чеснок – 20 г

Имбирь – 20 г

Кунжутное масло – 5 мл

Грибы-шитаке сушеные – 20 г

Устричный соус – 15 мл

Соль, белый перец

Соус:

Имбирь – 20 г

Чеснок – 20 г

Сладкий перец – 50 г

Уксус рисовый – 100 мл

Томатная паста – 20 г

Манговый сок – 100 мл

Сахар – 150 г

Крахмал

Соль

Белый перец

Способ приготовления:

Лук нарезать полукольцами, морковь и имбирь – мелкой соломкой, капусту тонко нашинковать. Лук обжарить на сковороде с морковью и имбирем. Когда овощи станут мягкими, добавить к ним капусту. Добавить кунжутное масло и белый перец. Отдельно обжарить грибы. Делаем соус: нарезать перец и имбирь – перебить их блендером вместе с зубчиками чеснока. Получившуюся массу выложить в сковороду, добавить сахар. Подождать, пока сахар расплавится. Добавить уксус и манговый сок. В середину рисового листа выложить начинку из капусты и грибов, завернуть как голубец. Обжарить спринг-роллы в большом количестве подсолнечного масла. После жарки выложить на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего жира. Подавать с соусом.

Стир-фрай капуста со стеклянной лапшой

Лапша с капустой Фото: freepik.com

Ингредиенты:

Капуста – 150 г

Чеснок – 10 г

Имбирь – 10 г

Стеклянная лапша – 100 г

Лук – 20 г

Морковь – 20 г

Соевый соус темный – 10 мл

Соевый соус светлый – 10 мл

Устричный соус – 10 мл

Кунжутное масло – 5 мл

Зеленый лук – 10 г

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 5 г

Способ приготовления:

Сковородку прогреть с кунжутным маслом. Вылить слегка взбитое яйцо, дать ему схватиться. Добавить нарезанные соломкой лук, морковь. Когда овощи станут мягкими, добавить в сковороду нашинкованную капусту. Через 5 минут добавить стеклянную лапшу, дать ей напитаться ароматами. Влить устричный и соевые соусы.

Японский панкейк "Окономияки"

Японский панкейк с капустой Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Мука – 120 г

Крахмал – 120 г

Соль – 1/4 ст.л.

Соевый соус – 10 мл

Чеснок – 10 г

Яйца – 4 шт.

Капуста – 500 г

Кунжутное масло – 5 г

Бейби кальмар – 50 г

Бейби осьминог – 50 г

Стружка тунца – 10 г

Кунжутный майонез:

Яичный желток – 2 шт.

Подсолнечное масло – 30 мл

Чеснок – 5 г

Кунжутное масло – 20 мл

Сахар, соль

Способ приготовления:

Морепродукты нарезать мелкими кусочками. Муку смешать с крахмалом. Добавить яйца, масло, соевый соус и 50 мл воды. Сюда же отправить нарезанные морепродукты, нарубленный чеснок и мелко нашинкованную капусту. Посолить. Тесто вылить на раскаленную сковороду, используя круглую форму для выпечки. Обжарить панкейк с двух сторон. Для приготовления кунжутного майонеза взбить желтки, понемногу вливая растительное масло. Добавить мелко нарубленный чеснок, сахар и соль по вкусу. Панкейк "окономияке" при подаче полить кунжутным майонезом и украсить стружкой тунца.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

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