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Три блюда из кинзы от Эктора Хименес-Браво

Готовим из кинзы суп, карри и сорбет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:39
Эктор Хименес-Браво
Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором". Программа выходит по воскресеньям в 9:00. В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.

Смотрите видео, как правильно хранить зелень:

В этот раз кухню Эктора посетил знаменитый врач и эксперт проекта "Я стесняюсь своего тела" Валерий Ославский. Валерий ненавидит кинзу, но эта зелень – обязательный компонент кавказской, азиатской и южно-американской кухни. Чтобы переубедить Валерия Ославского, Эктор приготовил для него три совершенно неожиданных блюда из кинзы.

Крем-суп из кинзы с яйцом-пашот

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Лук репчатый – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Картофель – 300 г
  • Кинза – 200 г
  • Шпинат – 200 г
  • Сливки – 200 мл
  • Куриный бульон – 500 мл
  • Соль, перец

Способ приготовления:

  1. Репчатый лук и чеснок мелко нарубить, обжарить на растительном масле до мягкости.
  2. Картофель почистить и нарезать слайсами толщиной в 1 см. Обжарить на растительном масле отдельно от лука и чеснока.
  3. Далее соединить в сотейнике все обжаренные овощи и добавить куриный бульон. Тушить на небольшом огне 10-15 минут.
  4. Параллельно приготовить яйца-пашот. Чтобы облегчить процедуру, чашку нужно застелить пищевой пленкой, смазать ее внутри растительным маслом – так вареное яйцо не прилипнет к пленке. Далее в чашу разбить одно яйцо и завязать пленку в узелок. Бросить узелок в не сильно кипящую воду. Если вода будет активно кипеть, пашот может не получиться.
  5. Кинзу и шпинат бланшировать в кипящей воде, и уже после порезать.
  6. Зелень добавить в сотейник к овощам с бульоном, выключить огонь. Все содержимое перебить блендером, добавить сливки, соль и перец по вкусу.
  7. В тарелку налить суп и украсить его яйцом-пашот.

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Тайский силантро-карри с курицей

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Листья каффир-лайма – 15 г
  • Зеленая карри-паста – 20 мл
  • Кокосовое молоко – 100 мл
  • Лемонграсс – 15 г
  • Чеснок – 15 г
  • Имбирь – 10 г
  • Арахисовая паста – 50 г
  • Зеленый сладкий перец – 30 г
  • Красный сладкий перец – 30 г
  • Лук репчатый – 30 г
  • Кинза – 60 г
  • Сельдерей – 30 г
  • Красный чили – 10 г
  • Рыбный соус – 15 мл
  • Соевый соус – 15 мл
  • Сахар – 2 ст.л.
  • Рис "Жасмин" – 100 г
  • Лайм – 15 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать соломкой, добавить специи и массажными движениями втереть их в мясо.
  2. Нарезать лук, болгарский перец, перец-чили, сельдерей и лемонграсс соломкой. Желательно, чтобы все овощи были одного размера.
  3. Чеснок и имбирь мелко нарубить, после чего обжарить на растительном масле.
  4. Далее в сковородку добавить все остальные овощи, а также листья лайма. Листья лайма очень популярны в Азии, но и в Украине их уже можно купить в азиатских отделах, там же вы найдете зеленую карри-пасту.
  5. На отдельной сковороде обжарить полоски филе, туда же ввести зеленую карри-пасту и арахисовую пасту. Добавить 1 ст.л. сахара, дать ему раствориться. После чего влить в сковороду немного воды и соевый соус, протушить.
  6. Соединить в одной сковороде овощи и курицу. Кинзу мелко нарезать и перебить в блендере. Пюре из кинзы и кокосовое молоко добавить в блюдо. Довести до вкуса сахаром и рыбным соусом.
  7. Рис залить 200 мл кипятка и отварить.
  8. В глубокую тарелку выложить рис, сверху выложить карри (блюдо). Подавать с веточкой кинзы, ломтиками перца-чили и долькой лайма.

Сорбет из кинзы и лайма

Фото: пресс-служба СТБ

Ингредиенты:

  • Кинза – 50 г
  • Сок лайма – 100 мл
  • Сахарный сироп – 300 мл
  • Греческий йогурт – 800 мл

Способ приготовления:

  1. Сахарный сироп можно купить готовый, а можно приготовить самостоятельно. Используя сироп в приготовлении, сорбеты и мороженое будут оставаться мягкими и гладкими после заморозки.
  2. Для сиропа нужно смешать 1 кг сахара с 440 г воды. На сильном огне сахар должен раствориться. Четверть чайной ложки лимонной кислоты следует растворить в ложке воды, и влить в сахарный сироп. Далее нужно варить сироп на слабом огне 30-35 минут.
  3. Кинзу мелко нарезать. Из лаймов выдавить сок, процедить его через мелкое сито от косточек и мякоти.
  4. В чаше блендера смешать сок лайма, сахарный сироп и кинзу, перебить до однородной консистенции. Тонкой струйкой понемногу добавлять йогурт, продолжая взбивать.
  5. Жидкость вылить в емкость для заморозки и отправить в морозильную камеру.
  6. Чтобы сорбет равномерно застыл, его нужно перемешивать каждые полчаса. Через 2-3 часа получится мороженое.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.

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