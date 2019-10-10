Три блюда из кинзы от Эктора Хименес-Браво
Готовим из кинзы суп, карри и сорбет
Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу на СТБ: "Прокинься з Ектором". Программа выходит по воскресеньям в 9:00. В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.
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В этот раз кухню Эктора посетил знаменитый врач и эксперт проекта "Я стесняюсь своего тела" Валерий Ославский. Валерий ненавидит кинзу, но эта зелень – обязательный компонент кавказской, азиатской и южно-американской кухни. Чтобы переубедить Валерия Ославского, Эктор приготовил для него три совершенно неожиданных блюда из кинзы.
Крем-суп из кинзы с яйцом-пашот
Ингредиенты:
- Лук репчатый – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Картофель – 300 г
- Кинза – 200 г
- Шпинат – 200 г
- Сливки – 200 мл
- Куриный бульон – 500 мл
- Соль, перец
Способ приготовления:
- Репчатый лук и чеснок мелко нарубить, обжарить на растительном масле до мягкости.
- Картофель почистить и нарезать слайсами толщиной в 1 см. Обжарить на растительном масле отдельно от лука и чеснока.
- Далее соединить в сотейнике все обжаренные овощи и добавить куриный бульон. Тушить на небольшом огне 10-15 минут.
- Параллельно приготовить яйца-пашот. Чтобы облегчить процедуру, чашку нужно застелить пищевой пленкой, смазать ее внутри растительным маслом – так вареное яйцо не прилипнет к пленке. Далее в чашу разбить одно яйцо и завязать пленку в узелок. Бросить узелок в не сильно кипящую воду. Если вода будет активно кипеть, пашот может не получиться.
- Кинзу и шпинат бланшировать в кипящей воде, и уже после порезать.
- Зелень добавить в сотейник к овощам с бульоном, выключить огонь. Все содержимое перебить блендером, добавить сливки, соль и перец по вкусу.
- В тарелку налить суп и украсить его яйцом-пашот.
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Тайский силантро-карри с курицей
Ингредиенты:
- Листья каффир-лайма – 15 г
- Зеленая карри-паста – 20 мл
- Кокосовое молоко – 100 мл
- Лемонграсс – 15 г
- Чеснок – 15 г
- Имбирь – 10 г
- Арахисовая паста – 50 г
- Зеленый сладкий перец – 30 г
- Красный сладкий перец – 30 г
- Лук репчатый – 30 г
- Кинза – 60 г
- Сельдерей – 30 г
- Красный чили – 10 г
- Рыбный соус – 15 мл
- Соевый соус – 15 мл
- Сахар – 2 ст.л.
- Рис "Жасмин" – 100 г
- Лайм – 15 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать соломкой, добавить специи и массажными движениями втереть их в мясо.
- Нарезать лук, болгарский перец, перец-чили, сельдерей и лемонграсс соломкой. Желательно, чтобы все овощи были одного размера.
- Чеснок и имбирь мелко нарубить, после чего обжарить на растительном масле.
- Далее в сковородку добавить все остальные овощи, а также листья лайма. Листья лайма очень популярны в Азии, но и в Украине их уже можно купить в азиатских отделах, там же вы найдете зеленую карри-пасту.
- На отдельной сковороде обжарить полоски филе, туда же ввести зеленую карри-пасту и арахисовую пасту. Добавить 1 ст.л. сахара, дать ему раствориться. После чего влить в сковороду немного воды и соевый соус, протушить.
- Соединить в одной сковороде овощи и курицу. Кинзу мелко нарезать и перебить в блендере. Пюре из кинзы и кокосовое молоко добавить в блюдо. Довести до вкуса сахаром и рыбным соусом.
- Рис залить 200 мл кипятка и отварить.
- В глубокую тарелку выложить рис, сверху выложить карри (блюдо). Подавать с веточкой кинзы, ломтиками перца-чили и долькой лайма.
Сорбет из кинзы и лайма
Ингредиенты:
- Кинза – 50 г
- Сок лайма – 100 мл
- Сахарный сироп – 300 мл
- Греческий йогурт – 800 мл
Способ приготовления:
- Сахарный сироп можно купить готовый, а можно приготовить самостоятельно. Используя сироп в приготовлении, сорбеты и мороженое будут оставаться мягкими и гладкими после заморозки.
- Для сиропа нужно смешать 1 кг сахара с 440 г воды. На сильном огне сахар должен раствориться. Четверть чайной ложки лимонной кислоты следует растворить в ложке воды, и влить в сахарный сироп. Далее нужно варить сироп на слабом огне 30-35 минут.
- Кинзу мелко нарезать. Из лаймов выдавить сок, процедить его через мелкое сито от косточек и мякоти.
- В чаше блендера смешать сок лайма, сахарный сироп и кинзу, перебить до однородной консистенции. Тонкой струйкой понемногу добавлять йогурт, продолжая взбивать.
- Жидкость вылить в емкость для заморозки и отправить в морозильную камеру.
- Чтобы сорбет равномерно застыл, его нужно перемешивать каждые полчаса. Через 2-3 часа получится мороженое.
Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво делился рецептами блюд из тыквы. Судья "МастерШеф" также рассказал, как вкусно приготовить мидии.
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