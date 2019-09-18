Три блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво

Готовим суп, пасту и десерт

Эктор Хименес-Браво презентовал собственное шоу Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.

Смотрите видео, чем полезна тыква для здоровья:

Видео: "События" на телеканале Украина

Первой кухню Эктора посетила звезда "Крепостной" Олеся Жураковская. Актриса, которая играет кухарку в панском доме, в реальной жизни ненавидит главный осенний украинский продукт – тыкву. Специально для Олеси Эктор разработал три необычных рецепта с тыквой.

Тыквенный суп с карри

Тыквенный суп Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

Тыква – 500 г

Лук – 100 г

Чеснок – 20 г

Лемонграсс – 15 г

Красная карри-паста – 20 г

Вода

Лайм – 30 г

Кинза – 50 г

Имбирь – 10 г

Листья лайма – 5 г

Кокосовое молоко – 200 г

Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиком, лук и чеснок мелко нарубить. Овощи отправить в сотейник, обжарить в течение нескольких минут, посолить и поперчить. Добавить полстакана воды и протушить. Кинзу мелко нарезать. Когда тыква станет мягкой, добавить в сотейник кинзу и перебить всю массу в пюре. К супу добавить пасту карри и листья лайма, оставить сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, довести суп до густоты. В конце убрать из сотейника листья лайма, влить кокосовое молоко и сок лайма. Подавать суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

Тортелини с тыквой и ореховым соусом

Тортеллини с тыквой Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Тесто:

Вода – 240 мл

Оливковое масло – 40 мл

Соль – 25 г

Куркума – 25 г

Мука семола – 1 кг

Желток – 10 шт.

Начинка:

Тыква- 500 г

Чабрец 10 г

Соль, перец, сахар, мускатный орех

Соус:

Грецкий орех – 100 г

Сливочное масло – 70 г

Шалфей – 10 г

Соль, сахар, перец, пармезан

Способ приготовления:

Тыкву нарезать кубиком, отварить до мягкости. Отвар оставить для варки тортелини. К тыкве добавить специи и сделать пюре. Дать ему остыть до комнатной температуры. Смешать все ингредиенты для теста и вымесить однородное тесто. Тонко раскатать и вырезать одинаковые кружочки. В центр теста выложить чайную ложку пюре. Слепить тортелини. Отварить их в той же воде, в которой варилась тыква. В сковороде растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарубленные орехи и несколько листочков шалфея. На соус выложить тортелини и прогреть их в соусе в течение 2 минут. При подаче тортелини щедро посыпать пармезаном.

Тыквенный пирог с крем-сыром

Тыквенный пирог Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Тесто:

Сливочное масло – 150 г

Мука – 250 г

Сахар – 100 г

Желток – 1 шт.

Сливочная начинка:

Сливочный крем-сыр – 200 г

Сахарная пудра – 20 г

Сливки – 30 г

Тыквенная начинка:

Тыквенное пюре – 200 мл

Молоко – 50 мл

Желток – 1 шт.

Сахар – 40 г

Сливки – 100 мл

Кукурузный крахмал – 40 г

Мускатный орех, корица

Способ приготовления:

Все ингредиенты для теста следует смешать и вымесить однородное тесто. Дать отдохнуть 15 минут, а далее раскатать в пласт толщиной 0,5 см. Вырезать кружочек, который будет служить основанием пирога. Отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут. Крем-сыр взбить со сливками и сахарной пудрой. Тыкву нарезать кубиком и отварить. Воду слить, тыкву перебить в однородное пюре. В пюре добавить корицу и мускатный орех, сливки, крахмал и сахар. Перелить массу в сотейник и довести на небольшом огне до густой консистенции. Дать остыть до комнатной температуры. Используя формировочное кольцо, выложить на корж по одному слою каждого крема. Аккуратно снять кольцо. Пирог украсить ягодами и миндальными лепестками.

"Прокинься з Ектором" идет каждое воскресенье в 9:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мидии по рецепту шеф-повара.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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