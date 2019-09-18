Три блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво
Готовим суп, пасту и десерт
Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.
Смотрите видео, чем полезна тыква для здоровья:
Первой кухню Эктора посетила звезда "Крепостной" Олеся Жураковская. Актриса, которая играет кухарку в панском доме, в реальной жизни ненавидит главный осенний украинский продукт – тыкву. Специально для Олеси Эктор разработал три необычных рецепта с тыквой.
Тыквенный суп с карри
Ингредиенты:
- Тыква – 500 г
- Лук – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Лемонграсс – 15 г
- Красная карри-паста – 20 г
- Вода
- Лайм – 30 г
- Кинза – 50 г
- Имбирь – 10 г
- Листья лайма – 5 г
- Кокосовое молоко – 200 г
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать кубиком, лук и чеснок мелко нарубить. Овощи отправить в сотейник, обжарить в течение нескольких минут, посолить и поперчить.
- Добавить полстакана воды и протушить. Кинзу мелко нарезать.
- Когда тыква станет мягкой, добавить в сотейник кинзу и перебить всю массу в пюре.
- К супу добавить пасту карри и листья лайма, оставить сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, довести суп до густоты.
- В конце убрать из сотейника листья лайма, влить кокосовое молоко и сок лайма. Подавать суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.
Тортелини с тыквой и ореховым соусом
Ингредиенты:
Тесто:
- Вода – 240 мл
- Оливковое масло – 40 мл
- Соль – 25 г
- Куркума – 25 г
- Мука семола – 1 кг
- Желток – 10 шт.
Начинка:
- Тыква- 500 г
- Чабрец 10 г
- Соль, перец, сахар, мускатный орех
Соус:
- Грецкий орех – 100 г
- Сливочное масло – 70 г
- Шалфей – 10 г
- Соль, сахар, перец, пармезан
Способ приготовления:
- Тыкву нарезать кубиком, отварить до мягкости. Отвар оставить для варки тортелини.
- К тыкве добавить специи и сделать пюре. Дать ему остыть до комнатной температуры. Смешать все ингредиенты для теста и вымесить однородное тесто. Тонко раскатать и вырезать одинаковые кружочки. В центр теста выложить чайную ложку пюре. Слепить тортелини.
- Отварить их в той же воде, в которой варилась тыква.
- В сковороде растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарубленные орехи и несколько листочков шалфея.
- На соус выложить тортелини и прогреть их в соусе в течение 2 минут. При подаче тортелини щедро посыпать пармезаном.
Тыквенный пирог с крем-сыром
Ингредиенты:
Тесто:
- Сливочное масло – 150 г
- Мука – 250 г
- Сахар – 100 г
- Желток – 1 шт.
Сливочная начинка:
- Сливочный крем-сыр – 200 г
- Сахарная пудра – 20 г
- Сливки – 30 г
Тыквенная начинка:
- Тыквенное пюре – 200 мл
- Молоко – 50 мл
- Желток – 1 шт.
- Сахар – 40 г
- Сливки – 100 мл
- Кукурузный крахмал – 40 г
- Мускатный орех, корица
Способ приготовления:
- Все ингредиенты для теста следует смешать и вымесить однородное тесто. Дать отдохнуть 15 минут, а далее раскатать в пласт толщиной 0,5 см. Вырезать кружочек, который будет служить основанием пирога.
- Отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
- Крем-сыр взбить со сливками и сахарной пудрой. Тыкву нарезать кубиком и отварить. Воду слить, тыкву перебить в однородное пюре. В пюре добавить корицу и мускатный орех, сливки, крахмал и сахар.
- Перелить массу в сотейник и довести на небольшом огне до густой консистенции. Дать остыть до комнатной температуры.
- Используя формировочное кольцо, выложить на корж по одному слою каждого крема. Аккуратно снять кольцо.
- Пирог украсить ягодами и миндальными лепестками.
"Прокинься з Ектором" идет каждое воскресенье в 9:00 на канале СТБ.
Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мидии по рецепту шеф-повара.
Все подробности в спецтеме Осеннее меню
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