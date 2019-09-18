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Три блюда из тыквы от Эктора Хименес-Браво

Готовим суп, пасту и десерт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Эктор Хименес-Браво презентовал собственное шоу
Эктор Хименес-Браво презентовал собственное шоу
Фото: пресс-служба СТБ

Спустя восемь лет успешных эфиров "МастерШеф", Эктор Хименес-Браво презентовал собственное кулинарное шоу: "Прокинься з Ектором". В каждом выпуске ведущий готовит из того продукта, который ранее был ненавистным для звездного гостья.

Смотрите видео, чем полезна тыква для здоровья:

Видео: "События" на телеканале Украина

Первой кухню Эктора посетила звезда "Крепостной" Олеся Жураковская. Актриса, которая играет кухарку в панском доме, в реальной жизни ненавидит главный осенний украинский продукт – тыкву. Специально для Олеси Эктор разработал три необычных рецепта с тыквой.

Тыквенный суп с карри

Тыквенный суп
Тыквенный суп
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • Тыква – 500 г
  • Лук – 100 г 
  • Чеснок – 20 г 
  • Лемонграсс – 15 г 
  • Красная карри-паста – 20 г 
  • Вода 
  • Лайм – 30 г 
  • Кинза – 50 г 
  • Имбирь – 10 г 
  • Листья лайма – 5 г 
  • Кокосовое молоко – 200 г

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать кубиком, лук и чеснок мелко нарубить. Овощи отправить в сотейник, обжарить в течение нескольких минут, посолить и поперчить. 
  2. Добавить полстакана воды и протушить. Кинзу мелко нарезать. 
  3. Когда тыква станет мягкой, добавить в сотейник кинзу и перебить всю массу в пюре. 
  4. К супу добавить пасту карри и листья лайма, оставить сотейник на небольшом огне и, все время помешивая, довести суп до густоты. 
  5. В конце убрать из сотейника листья лайма, влить кокосовое молоко и сок лайма. Подавать суп, украсив зеленью, паприкой и тыквенными семечками.

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Тортелини с тыквой и ореховым соусом 

Тортеллини с тыквой
Тортеллини с тыквой
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Тесто: 

  • Вода – 240 мл 
  • Оливковое масло – 40 мл 
  • Соль – 25 г 
  • Куркума – 25 г 
  • Мука семола – 1 кг 
  • Желток – 10 шт.

Начинка: 

  • Тыква- 500 г 
  • Чабрец 10 г
  • Соль, перец, сахар, мускатный орех 

Соус: 

  • Грецкий орех – 100 г 
  • Сливочное масло – 70 г 
  • Шалфей – 10 г 
  • Соль, сахар, перец, пармезан 

Способ приготовления:

  1. Тыкву нарезать кубиком, отварить до мягкости. Отвар оставить для варки тортелини. 
  2. К тыкве добавить специи и сделать пюре. Дать ему остыть до комнатной температуры. Смешать все ингредиенты для теста и вымесить однородное тесто. Тонко раскатать и вырезать одинаковые кружочки. В центр теста выложить чайную ложку пюре. Слепить тортелини. 
  3. Отварить их в той же воде, в которой варилась тыква. 
  4. В сковороде растопить сливочное масло, добавить к нему мелко нарубленные орехи и несколько листочков шалфея. 
  5. На соус выложить тортелини и прогреть их в соусе в течение 2 минут. При подаче тортелини щедро посыпать пармезаном.

Тыквенный пирог с крем-сыром

Тыквенный пирог
Тыквенный пирог
Фото: Pinterest

Ингредиенты:

Тесто: 

  • Сливочное масло – 150 г 
  • Мука – 250 г 
  • Сахар – 100 г 
  • Желток – 1 шт. 

Сливочная начинка: 

  • Сливочный крем-сыр – 200 г 
  • Сахарная пудра – 20 г 
  • Сливки – 30 г 

Тыквенная начинка: 

  • Тыквенное пюре – 200 мл 
  • Молоко – 50 мл 
  • Желток – 1 шт. 
  • Сахар – 40 г 
  • Сливки – 100 мл 
  • Кукурузный крахмал – 40 г 
  • Мускатный орех, корица

Способ приготовления:

  1. Все ингредиенты для теста следует смешать и вымесить однородное тесто. Дать отдохнуть 15 минут, а далее раскатать в пласт толщиной 0,5 см. Вырезать кружочек, который будет служить основанием пирога. 
  2. Отправить его в духовку, разогретую до 180 градусов, на 10 минут.
  3. Крем-сыр взбить со сливками и сахарной пудрой. Тыкву нарезать кубиком и отварить. Воду слить, тыкву перебить в однородное пюре. В пюре добавить корицу и мускатный орех, сливки, крахмал и сахар. 
  4. Перелить массу в сотейник и довести на небольшом огне до густой консистенции. Дать остыть до комнатной температуры. 
  5. Используя формировочное кольцо, выложить на корж по одному слою каждого крема. Аккуратно снять кольцо.
  6. Пирог украсить ягодами и миндальными лепестками.

"Прокинься з Ектором" идет каждое воскресенье в 9:00 на канале СТБ.

Напомним, ранее мы делились рецептом паэльи от Эктора Хименес-Браво. "Сегодня" также рассказывали, как приготовить мидии по рецепту шеф-повара.

Все подробности в спецтеме Осеннее меню

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Источник: Сегодня
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