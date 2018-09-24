Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Домашний глинтвейн поможет вкусно согреться осенью

Осенний глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ничто так не согреет после осенней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, горячее вино – прекрасное средство от простуды. Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидываются в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов.

Цитрусовый глинтвейн

Цитрусовый глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 бутылка хорошего сухого вина

1/2 нарезанного апельсина

1/2 нарезанного лимона

1 палочка корицы

1 бутон гвоздики

несколько звездочек бадьяна

мед или тростниковый сахар – 2-3 ст.л.

Рецепт приготовления:

Соединить все ингредиенты. Варить на слабом огне или в мультиварке на режиме "Тушение" с открытой крышкой. Главное – не дать глинтвейну закипеть. Он должен томиться около 15 минут. Перелить напиток в жаропрочные стаканы и подавать.

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Ягодный глинтвейн

Ягодный глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 бутылка красного сухого вина

80 г сахара или меда

1 апельсин

1 корешок свежего имбиря

1 горсть изюма

4 палочки корицы

10 коробочек кардамона

7-8 бутонов гвоздики

2-3 звездочки бадьяна

150-200 г замороженных ягод

150 г ягодного ликера

1 яблоко

Рецепт приготовления:

Снять с апельсина цедру овощечисткой, выжать сок. Яблоко нарезать дольками, изюм промыть. Очищенный имбирь тонко нарезать. Все ингредиентысоединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70-75 градусов – при этой температуре начинают появляться малюсенькие пузырьки. Доводить до кипения глинтвейн нельзя. Снять с плиты, по желанию дать немного настояться и процедить в бокалы.

Пряный глинтвейн

Пряный глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

1 бутылка красного полусухого вина

3 ст.л. сахара

1 стакан свежевыжатого сока апельсина

1 апельсин

3 дольки лимона

1 яблоко

1 ст.л. меда

5-6 бутонов гвоздики

1 чайная ложка корицы

3-4 горошины душистого перца

5-6 горошин красного пряного перца

2/3 чайной ложки мускатного ореха.

1 чайная ложка кардамона

1 стакан воды

Рецепт приготовления:

В кипящую воду высыпать корицу, перец, гвоздику, мускатный орех, и кардамон. Варить около 5 минут на среднем огне. Влить бутылку вина и убавить огонь. Добавить сахар и перемешать. Добавить нарезанные дольками апельсин и яблоки и три дольки лимона. Вылить сок апельсина. Держать на медленном огне 15-20 минут, пока не исчезнет образовавшаяся вначале пена. Глинтвейн нельзя доводить до кипения. В конце добавить ложку меда и размешать. Перелить глинтвейн в бокалы и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

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