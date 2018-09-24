Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней
Домашний глинтвейн поможет вкусно согреться осенью
Ничто так не согреет после осенней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, горячее вино – прекрасное средство от простуды. Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидываются в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов.
Цитрусовый глинтвейн
Ингредиенты:
- 1 бутылка хорошего сухого вина
- 1/2 нарезанного апельсина
- 1/2 нарезанного лимона
- 1 палочка корицы
- 1 бутон гвоздики
- несколько звездочек бадьяна
- мед или тростниковый сахар – 2-3 ст.л.
Рецепт приготовления:
- Соединить все ингредиенты.
- Варить на слабом огне или в мультиварке на режиме "Тушение" с открытой крышкой. Главное – не дать глинтвейну закипеть. Он должен томиться около 15 минут.
- Перелить напиток в жаропрочные стаканы и подавать.
Ягодный глинтвейн
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного сухого вина
- 80 г сахара или меда
- 1 апельсин
- 1 корешок свежего имбиря
- 1 горсть изюма
- 4 палочки корицы
- 10 коробочек кардамона
- 7-8 бутонов гвоздики
- 2-3 звездочки бадьяна
- 150-200 г замороженных ягод
- 150 г ягодного ликера
- 1 яблоко
Рецепт приготовления:
- Снять с апельсина цедру овощечисткой, выжать сок. Яблоко нарезать дольками, изюм промыть. Очищенный имбирь тонко нарезать.
- Все ингредиентысоединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70-75 градусов – при этой температуре начинают появляться малюсенькие пузырьки. Доводить до кипения глинтвейн нельзя.
- Снять с плиты, по желанию дать немного настояться и процедить в бокалы.
Пряный глинтвейн
Ингредиенты:
- 1 бутылка красного полусухого вина
- 3 ст.л. сахара
- 1 стакан свежевыжатого сока апельсина
- 1 апельсин
- 3 дольки лимона
- 1 яблоко
- 1 ст.л. меда
- 5-6 бутонов гвоздики
- 1 чайная ложка корицы
- 3-4 горошины душистого перца
- 5-6 горошин красного пряного перца
- 2/3 чайной ложки мускатного ореха.
- 1 чайная ложка кардамона
- 1 стакан воды
Рецепт приготовления:
- В кипящую воду высыпать корицу, перец, гвоздику, мускатный орех, и кардамон. Варить около 5 минут на среднем огне.
- Влить бутылку вина и убавить огонь. Добавить сахар и перемешать.
- Добавить нарезанные дольками апельсин и яблоки и три дольки лимона. Вылить сок апельсина. Держать на медленном огне 15-20 минут, пока не исчезнет образовавшаяся вначале пена. Глинтвейн нельзя доводить до кипения.
- В конце добавить ложку меда и размешать. Перелить глинтвейн в бокалы и подавать.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.
Смотрите видео, как сделать полку из пустых винных бутылок:
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Источник: "Сегодня"