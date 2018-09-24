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Три простых рецепта глинтвейна для дождливых дней

Домашний глинтвейн поможет вкусно согреться осенью

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Осенний глинтвейн Фото: depositphotos.com
Осенний глинтвейн Фото: depositphotos.com

Ничто так не согреет после осенней прогулки, как бокал правильно приготовленного глинтвейна. К тому же, горячее вино – прекрасное средство от простуды. Классический глинтвейн состоит из красного вина, сахара или меда, специй и фруктов. Ингредиенты закидываются в кастрюльку, заливаются вином и все подогревается до 70 градусов. 

Цитрусовый глинтвейн

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Цитрусовый глинтвейн
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 бутылка хорошего сухого вина
  • 1/2 нарезанного апельсина
  • 1/2 нарезанного лимона
  • 1 палочка корицы
  • 1 бутон гвоздики
  • несколько звездочек бадьяна
  • мед или тростниковый сахар – 2-3 ст.л.

Рецепт приготовления:

  1. Соединить все ингредиенты.
  2. Варить на слабом огне или в мультиварке на режиме "Тушение" с открытой крышкой. Главное – не дать глинтвейну закипеть. Он должен томиться около 15 минут.
  3. Перелить напиток в жаропрочные стаканы и подавать.
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Ягодный глинтвейн

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Ягодный глинтвейн
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 бутылка красного сухого вина
  • 80 г сахара или меда
  • 1 апельсин
  • 1 корешок свежего имбиря
  • 1 горсть изюма
  • 4 палочки корицы
  • 10 коробочек кардамона
  • 7-8 бутонов гвоздики
  • 2-3 звездочки бадьяна
  • 150-200 г замороженных ягод
  • 150 г ягодного ликера
  • 1 яблоко

Рецепт приготовления:

  1. Снять с апельсина цедру овощечисткой, выжать сок. Яблоко нарезать дольками, изюм промыть. Очищенный имбирь тонко нарезать.
  2. Все ингредиентысоединить в большой кастрюле, поставить на небольшой огонь и довести до температуры 70-75 градусов – при этой температуре начинают появляться малюсенькие пузырьки. Доводить до кипения глинтвейн нельзя.
  3. Снять с плиты, по желанию дать немного настояться и процедить в бокалы.

Пряный глинтвейн

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Пряный глинтвейн
Фото: depositphotos.com

Ингредиенты:

  • 1 бутылка красного полусухого вина
  • 3 ст.л. сахара
  • 1 стакан свежевыжатого сока апельсина
  • 1 апельсин
  • 3 дольки лимона
  • 1 яблоко 
  • 1 ст.л. меда
  • 5-6 бутонов гвоздики
  • 1 чайная ложка корицы
  • 3-4 горошины душистого перца
  • 5-6 горошин красного пряного перца
  • 2/3 чайной ложки мускатного ореха. 
  • 1 чайная ложка кардамона
  • 1 стакан воды

Рецепт приготовления:

  1. В кипящую воду высыпать корицу, перец, гвоздику, мускатный орех, и кардамон. Варить около 5 минут на среднем огне.
  2. Влить бутылку вина и убавить огонь. Добавить сахар и перемешать.
  3. Добавить нарезанные дольками апельсин и яблоки и три дольки лимона. Вылить сок апельсина. Держать на медленном огне 15-20 минут, пока не исчезнет образовавшаяся вначале пена. Глинтвейн нельзя доводить до кипения.
  4. В конце добавить ложку меда и размешать. Перелить глинтвейн в бокалы и подавать.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о пользе горячего вина для здоровья. Также мы делились рецептом идеального глинтвейна от Джейми Оливера.

Смотрите видео, как сделать полку из пустых винных бутылок:

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Источник: "Сегодня"
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