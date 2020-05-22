Три рецепта безалкогольных коктейлей, которые станут хитом любой вечеринки

Лучшие рецепты фруктовых безалкогольных напитков с фото

Существует огромное множество рецептов безалкогольных коктейлей. Это могут освежающие напитки на основе лимонада, которые, подобно классическим коктейлям, можно очень красиво декорировать.

Безалкогольные коктейли – отличный вариант для детского праздника. Мы поделимся лучшими рецептами оригинальных летних напитков с добавлением фруктов и ягод.

Апельсиново-гранатовая настойка

Вода с гранатом и апельсином Фото: Depositphotos

Время приготовления:

5 минут + время для настаивания

Ингредиенты:

1 л воды

1 апельсин

4 веточки мяты

2 горсти гранатовых зерен

Способ приготовления:

Налить в кувшин бутилированную воду. Добавить помытый и порезанный кружочками апельсин, мяту и гранатовые зерна. Перемешать, дать настояться минимум час и подавать со льдом.

Смотрите видео, как сделать необычный домашний лимонад:

Фруктовый пунш с газировкой

Пунш с фруктами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

10 минут

Ингредиенты:

Киви

Клубника

Манго

Консервированные ананасы

Сахар или мед

Газировка

Охлажденный фруктовый сок

Способ приготовления:

Подготовленные фрукты измельчить до состояния пюре блендером и разложить по бокалам, наполняя их на треть. Аккуратно влить охлажденную минеральную воду — еще на треть. А затем до края бокалов — охлажденный фруктовый сок. Украсить фруктами и подавать.

Вишневый лимонад

Лимонад с вишней Фото: Pixabay

Время приготовления:

10 минут + время на охлаждение

Ингредиенты:

1.5 л воды

6 ст.л. сахара

6 листиков мяты

200 г вишни

Способ приготовления:

В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения. Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить. Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также писали, как сделать имбирный лимонад дома.

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