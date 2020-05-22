Три рецепта безалкогольных коктейлей, которые станут хитом любой вечеринки
Сегодня, 16:42
Лучшие рецепты фруктовых безалкогольных напитков с фото
Существует огромное множество рецептов безалкогольных коктейлей. Это могут освежающие напитки на основе лимонада, которые, подобно классическим коктейлям, можно очень красиво декорировать.
Безалкогольные коктейли – отличный вариант для детского праздника. Мы поделимся лучшими рецептами оригинальных летних напитков с добавлением фруктов и ягод.
Время приготовления:
- 5 минут + время для настаивания
Ингредиенты:
- 1 л воды
- 1 апельсин
- 4 веточки мяты
- 2 горсти гранатовых зерен
Способ приготовления:
- Налить в кувшин бутилированную воду.
- Добавить помытый и порезанный кружочками апельсин, мяту и гранатовые зерна.
- Перемешать, дать настояться минимум час и подавать со льдом.
Смотрите видео, как сделать необычный домашний лимонад:
Время приготовления:
- 10 минут
Ингредиенты:
- Киви
- Клубника
- Манго
- Консервированные ананасы
- Сахар или мед
- Газировка
- Охлажденный фруктовый сок
Способ приготовления:
- Подготовленные фрукты измельчить до состояния пюре блендером и разложить по бокалам, наполняя их на треть.
- Аккуратно влить охлажденную минеральную воду — еще на треть. А затем до края бокалов — охлажденный фруктовый сок.
- Украсить фруктами и подавать.
Время приготовления:
- 10 минут + время на охлаждение
Ингредиенты:
- 1.5 л воды
- 6 ст.л. сахара
- 6 листиков мяты
- 200 г вишни
Способ приготовления:
- В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения.
- Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить.
- Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки.
- В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа.
- Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.
Напомним, ранее мы делились рецептом персикового лимонада, а также писали, как сделать имбирный лимонад дома.
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Источник: Сегодня