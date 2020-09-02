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Три рецепта хумуса от Эктора Хименес-Браво

Сегодня, 17:47

Классический хумус готовят из турецкого гороха

Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха), измельченного в пюре. В состав блюда входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие добавки, в зависимости от рецепта.

Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво
Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Хумус – мой любимый перекус. Делюсь с вами тремя легкими рецептами этой закуски", – написал шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Хумус с чесноком

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

  • 1 банка нута (425 г)
  • 2 зубчика чеснока
  • 3 ст. л. тахини
  • Сок одного лимона
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль – по вкусу
  • Кедровые орешки – для презентации
  • 1 1/2 ст. л. свежей петрушки
  • 2 ст. л. воды
  • Лаваш или питы для подачи

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Способ приготовления:

  1. Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снимите шкурки, слейте воду.
  2. Соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду.
  3. Украсьте кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.

Хумус из авокадо

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

  • 1 банка нута
  • 1 авокадо
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 перец халапеньо
  • 10 г свежей кинзы
  • 1 ч. л. тмина
  • 1 ст. л. сока лайма
  • 1/2 ч. л. соли
  • 1/2 ч. л. черного перца
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Свежая кинза – для подачи

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Способ приготовления:

  1. Смешайте нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбейте до однородности.
  2. Во время взбивания медленно добавьте оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным.
  3. Украсьте кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.

Хумус с бататом

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

  • 1 отварной батат
  • 1 банка нута
  • 3 ст. л. тахини
  • Сок одного лимона
  • 2 зубчика чеснока
  • Соль – по вкусу
  • 1/4 ч. л. черного перца
  • 1 1/2 ч. л. кайенского перца
  • 1/4 ч. л. тмина
  • 1/2 ч. л. паприки
  • 3 ст. л. оливкового масла
  • Кедровые орешки – для украшения
  • 3 ст. л. воды

Способ приготовления:

  1. Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет.
  2. Снимите шкурки, слейте воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне.
  3. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды.
  4. Наслаждайтесь с овощами или чипсами из лаваша, присыпанными корицей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере, а также делились рецептом хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой.

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Источник: Сегодня
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