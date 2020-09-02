Три рецепта хумуса от Эктора Хименес-Браво
Классический хумус готовят из турецкого гороха
Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха), измельченного в пюре. В состав блюда входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие добавки, в зависимости от рецепта.
"Хумус – мой любимый перекус. Делюсь с вами тремя легкими рецептами этой закуски", – написал шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.
Ингредиенты:
- 1 банка нута (425 г)
- 2 зубчика чеснока
- 3 ст. л. тахини
- Сок одного лимона
- 2 ст. л. оливкового масла
- Соль – по вкусу
- Кедровые орешки – для презентации
- 1 1/2 ст. л. свежей петрушки
- 2 ст. л. воды
- Лаваш или питы для подачи
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Способ приготовления:
- Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снимите шкурки, слейте воду.
- Соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду.
- Украсьте кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.
Ингредиенты:
- 1 банка нута
- 1 авокадо
- 1 зубчик чеснока
- 1 перец халапеньо
- 10 г свежей кинзы
- 1 ч. л. тмина
- 1 ст. л. сока лайма
- 1/2 ч. л. соли
- 1/2 ч. л. черного перца
- 2 ст. л. оливкового масла
- Свежая кинза – для подачи
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Способ приготовления:
- Смешайте нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбейте до однородности.
- Во время взбивания медленно добавьте оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным.
- Украсьте кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.
Ингредиенты:
- 1 отварной батат
- 1 банка нута
- 3 ст. л. тахини
- Сок одного лимона
- 2 зубчика чеснока
- Соль – по вкусу
- 1/4 ч. л. черного перца
- 1 1/2 ч. л. кайенского перца
- 1/4 ч. л. тмина
- 1/2 ч. л. паприки
- 3 ст. л. оливкового масла
- Кедровые орешки – для украшения
- 3 ст. л. воды
Способ приготовления:
- Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет.
- Снимите шкурки, слейте воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне.
- Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды.
- Наслаждайтесь с овощами или чипсами из лаваша, присыпанными корицей.
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