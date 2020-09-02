Три рецепта хумуса от Эктора Хименес-Браво

Классический хумус готовят из турецкого гороха

Хумус – традиционная на Ближнем Востоке закуска из вареного нута (турецкого гороха), измельченного в пюре. В состав блюда входит также оливковое масло, сок лимона, тхина (паста из кунжута) и другие добавки, в зависимости от рецепта.

Судья МастерШеф Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Хумус – мой любимый перекус. Делюсь с вами тремя легкими рецептами этой закуски", – написал шеф-повар и судья кулинарного шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво в своем Instagram.

Хумус с чесноком

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

1 банка нута (425 г)

2 зубчика чеснока

3 ст. л. тахини

Сок одного лимона

2 ст. л. оливкового масла

Соль – по вкусу

Кедровые орешки – для презентации

1 1/2 ст. л. свежей петрушки

2 ст. л. воды

Лаваш или питы для подачи

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Способ приготовления:

Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снимите шкурки, слейте воду. Соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Украсьте кедровыми орехами и маслом. Вкуснее с лавашем или свежими овощами.

Хумус из авокадо

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

1 банка нута

1 авокадо

1 зубчик чеснока

1 перец халапеньо

10 г свежей кинзы

1 ч. л. тмина

1 ст. л. сока лайма

1/2 ч. л. соли

1/2 ч. л. черного перца

2 ст. л. оливкового масла

Свежая кинза – для подачи

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Способ приготовления:

Смешайте нут, авокадо, чеснок, сок лайма и приправы. Взбейте до однородности. Во время взбивания медленно добавьте оливковое масло, пока хумус не станет кремовым и нежным. Украсьте кинзой, томатами, нарезанными кубиками, и оливковым маслом.

Хумус с бататом

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ингредиенты:

1 отварной батат

1 банка нута

3 ст. л. тахини

Сок одного лимона

2 зубчика чеснока

Соль – по вкусу

1/4 ч. л. черного перца

1 1/2 ч. л. кайенского перца

1/4 ч. л. тмина

1/2 ч. л. паприки

3 ст. л. оливкового масла

Кедровые орешки – для украшения

3 ст. л. воды

Способ приготовления:

Отварите нут до тех пор, пока шкурка не сойдет. Снимите шкурки, слейте воду и соедините все ингредиенты в кухонном комбайне. Перемешайте до однородной массы, добавьте масло и воду. Этот рецепт обычно требует больше жидкости, так как батат впитает много воды. Наслаждайтесь с овощами или чипсами из лаваша, присыпанными корицей.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из нута в блендере, а также делились рецептом хумуса с цветной капустой от Юлии Высоцкой.

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