Три рецепта вкусных и полезных салатов из авокадо и помидоров
Салаты из авокадо – путь к хорошему здоровью и фигуре
Авокадо прекрасно подходит для приготовления салатов. Этот богатый полезными жирами фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами. Помидоры представляют собой один из самых распространенных компонентов салатов из авокадо.
Салат из авокадо с томатами и мягким сыром
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 2 помидора среднего размера
- 2 зубчика чеснока
- 100-150 г любого мягкого сыра
- горсть маслин
- 2 ст. ложки лимонного сока;
- небольшой пучок укропа (или любой другой зелени)
- соль, черный молотый перец
- оливковое масло – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Помидоры и авокадо произвольно измельчить. Чеснок нарезать тонкими пластинками. Нашинковать зелень.
- Перемешать, добавить маслины.
- Посолить и поперчить по вкусу. Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом.
Салат из помидоров и авокадо с луком
Ингредиенты:
- 1 авокадо
- 1/4 головки красного лука
- 2 зубчика чеснока (по желанию)
- 2 ст. ложки лимонного сока
- соль, черный перец
- оливковое масло
- зелень
Рецепт приготовления:
- Авокадо, лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень порубить.
- Смешать все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком. Приправить по вкусу.
Салат из авокадо с кукурузой и огурцом
Ингредиенты:
- 1 стакан консервированной кукурузы
- 1 авокадо
- 1 помидор
- 1/4 головки красного лука
- несколько веточек кинзы
- сок лайма
- соль, черный перец
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Нашинковать лук. Кубиками порезать авокадо и помидоры.
- Смешать ингредиенты, добавив зелень и заправив салат соком лайма и оливковым маслом. Посолить и поперчить.
Напомним, ранее мы делились рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо.
Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:
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Источник: Сегодня