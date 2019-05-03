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Три рецепта вкусных и полезных салатов из авокадо и помидоров

Салаты из авокадо – путь к хорошему здоровью и фигуре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:10
Салат из авокадо и помидоров
Салат из авокадо и помидоров
Фото: freepik.com

Авокадо прекрасно подходит для приготовления салатов. Этот богатый полезными жирами фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами. Помидоры представляют собой один из самых распространенных компонентов салатов из авокадо.

Салат из авокадо с томатами и мягким сыром

Салат из авокадо с томатами
Салат из авокадо с томатами
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 2 помидора среднего размера
  • 2 зубчика чеснока
  • 100-150 г любого мягкого сыра
  • горсть маслин
  • 2 ст. ложки лимонного сока;
  • небольшой пучок укропа (или любой другой зелени)
  • соль, черный молотый перец
  • оливковое масло – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Помидоры и авокадо произвольно измельчить. Чеснок нарезать тонкими пластинками. Нашинковать зелень.
  2. Перемешать, добавить маслины.
  3. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом.

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Салат из помидоров и авокадо с луком

Салат из авокадо с помидорами и луком
Салат из авокадо с помидорами и луком
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • 1 авокадо
  • 1/4 головки красного лука
  • 2 зубчика чеснока (по желанию)
  • 2 ст. ложки лимонного сока
  • соль, черный перец
  • оливковое масло
  • зелень

Рецепт приготовления:

  1. Авокадо, лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень порубить.
  2. Смешать все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком. Приправить по вкусу.

Салат из авокадо с кукурузой и огурцом

Салат из авокадо с кукурузой
Салат из авокадо с кукурузой
Фото: pexels.com

Ингредиенты:

  • 1 стакан консервированной кукурузы
  • 1 авокадо
  • 1 помидор
  • 1/4 головки красного лука
  • несколько веточек кинзы
  • сок лайма
  • соль, черный перец
  • оливковое масло

Рецепт приготовления:

  1. Нашинковать лук. Кубиками порезать авокадо и помидоры.
  2. Смешать ингредиенты, добавив зелень и заправив салат соком лайма и оливковым маслом. Посолить и поперчить. 

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

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Источник: Сегодня
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