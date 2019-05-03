Три рецепта вкусных и полезных салатов из авокадо и помидоров

Салаты из авокадо – путь к хорошему здоровью и фигуре

Салат из авокадо и помидоров Фото: freepik.com

Авокадо прекрасно подходит для приготовления салатов. Этот богатый полезными жирами фрукт имеет довольно нейтральный вкус, поэтому идеально сочетается с самыми разными ингредиентами. Помидоры представляют собой один из самых распространенных компонентов салатов из авокадо.

Салат из авокадо с томатами и мягким сыром

Салат из авокадо с томатами Фото: pexels.com

Ингредиенты:

1 авокадо

2 помидора среднего размера

2 зубчика чеснока

100-150 г любого мягкого сыра

горсть маслин

2 ст. ложки лимонного сока;

небольшой пучок укропа (или любой другой зелени)

соль, черный молотый перец

оливковое масло – по вкусу

Рецепт приготовления:

Помидоры и авокадо произвольно измельчить. Чеснок нарезать тонкими пластинками. Нашинковать зелень. Перемешать, добавить маслины. Посолить и поперчить по вкусу. Заправить салат лимонным соком и оливковым маслом.

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Салат из помидоров и авокадо с луком

Салат из авокадо с помидорами и луком Фото: pexels.com

Ингредиенты:

1 авокадо

1/4 головки красного лука

2 зубчика чеснока (по желанию)

2 ст. ложки лимонного сока

соль, черный перец

оливковое масло

зелень

Рецепт приготовления:

Авокадо, лук и чеснок очистить и мелко нарезать. Зелень порубить. Смешать все ингредиенты, полить оливковым маслом и лимонным соком. Приправить по вкусу.

Салат из авокадо с кукурузой и огурцом

Салат из авокадо с кукурузой Фото: pexels.com

Ингредиенты:

1 стакан консервированной кукурузы

1 авокадо

1 помидор

1/4 головки красного лука

несколько веточек кинзы

сок лайма

соль, черный перец

оливковое масло

Рецепт приготовления:

Нашинковать лук. Кубиками порезать авокадо и помидоры. Смешать ингредиенты, добавив зелень и заправив салат соком лайма и оливковым маслом. Посолить и поперчить.

Напомним, ранее мы делились рецептом полезного смузи из авокадо. "Сегодня" также писали, как приготовить ланч-боул с семгой и авокадо.

Смотрите видео, как приготовить фаршированные авокадо:

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