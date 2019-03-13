Три универсальных вина, которые подойдут практически к любому блюду

Неважно, что вы готовите, эти вина станут идеальным дополнением к вашему ужину

Красное вино стоит оставить для мясных блюд Фото: freepik.com

Поиск идеального сочетания еды и вина звучит как непростая задача. К счастью, есть три категории вина, которые подходят к практически любому блюду, которое только можно представить.

Игристое вино

Игристое вино Фото: Pixabay

Помимо того, что игристое вино праздничное, шипучее и очень вкусное, оно является одним из самых универсальных вин на столе. Его естественная высокая кислотность отлично оттеняет салаты, морепродукты и блюда с густыми, насыщенными соусами. Пузырьки также делают его прекрасным выбором перед ужином, чтобы пробудить аппетит. Что касается десерта, то здесь лучше всего подойдет бокал полусухого или полусладкого игристого вина.

Розовое вино

Розовое вино Фото: Pixabay

Хотя его часто называют "менее серьезной" категорией вина, розовое вино является одной из самых сложных и широких категорий на рынке из-за множества сортов винограда и используемых методов производства. Освежающая кислинка сухого розового цвета, низкий уровень танинов и приятный вкус делают его идеальным компаньоном для разнообразных блюд.

Рислинг

Рислинг делают из белых сортов винограда Фото: Pixabay

Рислинг считается одним из самых универсальных вин из-за своей высокой кислотности и разнообразных видов. Это вино варьируются от сухого до чрезвычайно сладкого, что делает его отличной парой для любого блюда, особенно из индийской и азиатской кухонь.

Напомним, ранее мы делились советами, как быстро охладить вино. Кроме этого, "Сегодня" рассказывали, чем отличаются шампанское и просекко.

Смотрите видео, как легко открыть вино и шампанское:

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