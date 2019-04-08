Три весенних рецепта из черемши

Готовим суп, салат и несладкие булочки

Сезон черемши наступает весной Фото: Depositphotos

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу, в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно и заготовить: замариновать, заквасить или высушить. Сегодня мы поделимся рецептами вкусных весенних блюд из этой зелени.

Картофельный суп-пюре с черемшой

Картофельный суп с черемшой Фото: Pixabay

Ингредиенты:

600 г картофеля

60 г лука

200 г черемши

100 г сметаны

1 л бульона

2 ст.л. растительного масла

Соль, перец черный – по вкусу

Рецепт приготовления:

Обжарить нарезанный лук до прозрачности на растительным масле. Очищенный картофель нарезать средними кубиками. Добавить к пасссерованному луку. Залить овощи бульоном и довести до кипения на сильном огне. Затем варить суп еще пятнадцать минут, убавив огонь до минимума. Листья черемши помыть и нарезать. Небольшое количество нарезанных листиков оставить для украшения готового супа, остальные положите в суп. Добавить в суп половину сметаны (или сливок любой жирности) и снова довести до кипения. Суп снять с огня и взбить до одонородности погружным блендером. Посолить и поперчить суп. Разлить по тарелкам, добавив оставшуюся сметану и порезанную черемшу.

Салат с черемшой

Салат с черемшой Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 большой пучок черемши

2 отварных яйца

1 крупный свежий огурец

1 большой пучок зеленого лука

соль, перец

по 2 ст.л. сметаны и майонеза

Рецепт приготовления:

Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками. Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками. Зеленый лук мелко порубить. Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.

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Булочки с черемшой

Несладкие дрожжевые булочки с зеленью Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг несладкого дрожжевого теста

1 большой пучок черемши

4 вареных яйца

100 г мягкого сливочного масла

3 ст.л. растительного масла

2 ст.л. муки

1 желток

соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

Черемшу помыть и мелко порубить. Яйца нарезать кубиками. Смешать черемшу, яйца и сливочное масло. Посолить. Раскатать дрожжевое тесто на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Разрезать на кусочки толщиной примерно 2 см. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Выложить заготовки и смазать их взбитым яичным желтком. Дать постоять 15 минут. Отправить в разогретую до 180 С духовку и печь до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний суп с черемшой. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевого теста для булочек и хлеба.

Смотрите видео, чем полезна черемша для здоровья:

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