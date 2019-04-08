Три весенних рецепта из черемши
Готовим суп, салат и несладкие булочки
Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу, в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно и заготовить: замариновать, заквасить или высушить. Сегодня мы поделимся рецептами вкусных весенних блюд из этой зелени.
Картофельный суп-пюре с черемшой
Ингредиенты:
- 600 г картофеля
- 60 г лука
- 200 г черемши
- 100 г сметаны
- 1 л бульона
- 2 ст.л. растительного масла
- Соль, перец черный – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Обжарить нарезанный лук до прозрачности на растительным масле.
- Очищенный картофель нарезать средними кубиками. Добавить к пасссерованному луку.
- Залить овощи бульоном и довести до кипения на сильном огне. Затем варить суп еще пятнадцать минут, убавив огонь до минимума.
- Листья черемши помыть и нарезать. Небольшое количество нарезанных листиков оставить для украшения готового супа, остальные положите в суп.
- Добавить в суп половину сметаны (или сливок любой жирности) и снова довести до кипения.
- Суп снять с огня и взбить до одонородности погружным блендером. Посолить и поперчить суп.
- Разлить по тарелкам, добавив оставшуюся сметану и порезанную черемшу.
Салат с черемшой
Ингредиенты:
- 1 большой пучок черемши
- 2 отварных яйца
- 1 крупный свежий огурец
- 1 большой пучок зеленого лука
- соль, перец
- по 2 ст.л. сметаны и майонеза
Рецепт приготовления:
- Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
- Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками.
- Зеленый лук мелко порубить.
- Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.
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Булочки с черемшой
Ингредиенты:
- 1 кг несладкого дрожжевого теста
- 1 большой пучок черемши
- 4 вареных яйца
- 100 г мягкого сливочного масла
- 3 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. муки
- 1 желток
- соль – по вкусу
Рецепт приготовления:
- Черемшу помыть и мелко порубить. Яйца нарезать кубиками.
- Смешать черемшу, яйца и сливочное масло. Посолить.
- Раскатать дрожжевое тесто на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Разрезать на кусочки толщиной примерно 2 см.
- Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Выложить заготовки и смазать их взбитым яичным желтком. Дать постоять 15 минут.
- Отправить в разогретую до 180 С духовку и печь до золотистого цвета.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний суп с черемшой. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевого теста для булочек и хлеба.
Смотрите видео, чем полезна черемша для здоровья:
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Источник: Сегодня