Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Три весенних рецепта из черемши

Готовим суп, салат и несладкие булочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:10
Сезон черемши наступает весной
Сезон черемши наступает весной
Фото: Depositphotos

Из черемши делают салаты, супы, начинки для пирогов. Ее добавляют в соусы к рыбе и мясу, в тесто для выпечки, ее листья хороши для приготовления голубцов. Черемшу можно и заготовить: замариновать, заквасить или высушить. Сегодня мы поделимся рецептами вкусных весенних блюд из этой зелени.

Картофельный суп-пюре с черемшой

Картофельный суп с черемшой
Картофельный суп с черемшой
Фото: Pixabay

Ингредиенты:

  • 600 г картофеля
  • 60 г лука
  • 200 г черемши
  • 100 г сметаны
  • 1 л бульона
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Соль, перец черный – по вкусу 

Рецепт приготовления:

  1. Обжарить нарезанный лук до прозрачности на растительным масле. 
  2. Очищенный картофель нарезать средними кубиками. Добавить к пасссерованному луку.
  3. Залить овощи бульоном и довести до кипения на сильном огне. Затем варить суп еще пятнадцать минут, убавив огонь до минимума.
  4. Листья черемши помыть и нарезать. Небольшое количество нарезанных листиков оставить для украшения готового супа, остальные положите в суп.
  5. Добавить в суп половину сметаны (или сливок любой жирности) и снова довести до кипения.
  6. Суп снять с огня и взбить до одонородности погружным блендером. Посолить и поперчить суп.
  7. Разлить по тарелкам, добавив оставшуюся сметану и порезанную черемшу.

Салат с черемшой

Салат с черемшой
Салат с черемшой
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 большой пучок черемши
  • 2 отварных яйца
  • 1 крупный свежий огурец
  • 1 большой пучок зеленого лука
  • соль, перец
  • по 2 ст.л. сметаны и майонеза

Рецепт приготовления:

  1. Черемшу хорошо помыть и нарезать тонкими полосками.
  2. Огурцы (их можно предварительно почистить) и вареные яйца нарезать кубиками.
  3. Зеленый лук мелко порубить.
  4. Подготовленные ингредиенты соединить в салатнице, посолить и поперчить. Заправить смесью майонеза и сметаны.

Читайте также
Рецепт постной закуски: хумус с черемшой и фасолью

Булочки с черемшой

Несладкие дрожжевые булочки с зеленью
Несладкие дрожжевые булочки с зеленью
Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг несладкого дрожжевого теста
  • 1 большой пучок черемши
  • 4 вареных яйца
  • 100 г мягкого сливочного масла
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. муки
  • 1 желток
  • соль – по вкусу

Рецепт приготовления:

  1. Черемшу помыть и мелко порубить. Яйца нарезать кубиками.
  2. Смешать черемшу, яйца и сливочное масло. Посолить.
  3. Раскатать дрожжевое тесто на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Разрезать на кусочки толщиной примерно 2 см.
  4. Противень для выпечки застелить пекарской бумагой и смазать маслом. Выложить заготовки и смазать их взбитым яичным желтком. Дать постоять 15 минут.
  5. Отправить в разогретую до 180 С духовку и печь до золотистого цвета.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить весенний суп с черемшой. "Сегодня" также делились рецептом дрожжевого теста для булочек и хлеба

Смотрите видео, чем полезна черемша для здоровья:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Вегетарианские рецепты супов: ТОП-5 идей для обеда Лучшие рецепты: как вкусно приготовить редис Вегетарианская пицца: три рецепта для тех, кто не ест мяса Черемша: что приготовить из первой весенней зелени
рецепты зелень черемша
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Мария Порошина обручилась со своим избранником
Мария Порошина обручилась со своим избранником
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
До мурашек! Леонид Агутин высказался об отношениях с Анжеликой
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Популярные статьи

Вчера, 17:15Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 17:06Fun

Благовещение: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 15:25Техно

Xiaomi отказалась от поддержки старых смартфонов Redmi

Вчера, 14:27Fun

Поздравления с Благовещением 2019: стихи и картинки

Вчера, 13:55Fun

Как отбелить зубы за одну минуту: видео

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

Вся в черном: дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти матери

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Последнее видео Юлии Началовой всколыхнуло сеть

Вчера, 05:03Психология

Гороскоп на неделю: Водолеи – на пике популярности, а Тельцам нужно бороться с фобиями

6 апреляFun

Благовещение 2019: традиции, заговоры и гадания в этот день

6 апреляСобытия на ТК Украина

Благовещение 2019: обряды, приметы и поверья к празднику

6 апреляТехно

Как сделать Android модным: ТОП-5 красивых оболочек

6 апреляШоу-бизнес

"На рыбалку собралась": Настя Каменских нарвалась на жесткую критику новым снимком

6 апреляАфиша

Как выглядят герои "Мстителей" в реальной жизни и в гриме – забавное сравнение

6 апреляШоу-бизнес

СМИ: Меган Маркл и принц Гарри попали в очередной скандал

6 апреляТехно

Microsoft полностью переделает Windows 10 с майским обновлением

6 апреляТехно

Что случится с Землей в будущем: в космосе увидели пугающий ответ

Новости партнеров

«Сбежала в Париж. Погибла…». Что случилось с актрисой
«Сбежала в Париж. Погибла…». Что случилось с актрисой
"Как можно так народ обманывать?": новое фото Ани Лорак
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
Ходченкову заподозрили с романе с с Александром Петровым
"Ух, яка!": Ані Лорак завела мережу глибоким декольте (фото)
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Невероятно вкусная квашеная капуста
Невероятно вкусная квашеная капуста
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Не надо стесняться: 5 правил нескромности от психолога Холоденко
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали