Турецкие лепешки пиде: рецепт с мясным фаршем и овощами

Открытый пирог пиде часто называют турецкой пиццей

Пиде с рубленым мясом Фото: freepik.com

Пиде – это национальное турецкое блюдо, которое похоже на пиццу. Форма пиде напоминает лодочку с мясным фаршем, но начинка очень сочная из-за большого количества в ней овощей: лука, зелени, помидоров.

Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу:

Другим распространенным вариантом является пиде с сыром и яйцом.

Пиде с мясной начинкой

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

Для опары:

11 г сухих дрожжей

100 мл воды

1 ст.л. муки

Для теста:

1 кг муки

1 ст.л. без верха соли

550 мл воды

2 ст.л. растительного масла

Опара

Для начинки:

1 кг жирного говяжьего фарша

1 болгарский перец, запеченный на гриле

1 помидор

1 репчатый лук

0,5-1 ч.л. черного молотого перца

1,5 – 2 ч.л. соли

1 ч.л. сушеной мяты

3 ст.л. измельченный свежей кинзы

3 ст.л. измельченной свежей петрушки

1 ст.л. свежей измельченной мяты

150 мл воды

Для смазывания:

1 яйцо

70 г растопленного сливочного масла

Способ приготовления:

Сделать опару: в миске дрожжи залить теплой водой, размешать до растворения, добавить 1 ст.л. муки, размешать, оставить на 10-15 минут для брожжения. В чашку кухонной машины с насадкой "крюк" всыпать 1 кг муки, соль, влить теплую воду, растительное масло, подошедшую дрожжевую опару. Замесить тесто. Тесто должно быть не липким и мягким. Прикрыть крышкой или влажной салфеткой и убрать в теплое место для подъема на 1,5 часа. Пока подходит тесто, приготовьте начинку. В чашку положите говяжий фарш, мелко нарезанные помидор, репчатый лук и запеченные перец без кожицы, посолить, поперчить, добавить зелень. Тщательно перемешать, постепенно добавляя воду (она придаст сочность нашей начинке). Готовое тесто разделить на 20 кусков. Кусочки раскатать в овальные лепешки длиной примерно 10 см. Равномерно распределить фарш по тесту, не доходя до краев по 1 см. Загнуть края теста (1,5-2 см) на фарш, сформировав пиде в виде "лодочки". Пиде переложить на противни, застеленные бумагой для выпечки, смазать взбитым яйцом, и поставить запекаться в разогретую до 230 ºС духовку на 15-20 минут. Горячие пиде смазать растопленным сливочным маслом и сразу же подавать.

Как выбрать фарш для пиде

Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.

Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.

Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.

Если из фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить сочные чебуреки на заварном тесте. "Сегодня" также делились рецептом слоек с куриным мясом.

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