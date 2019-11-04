Турецкие лепешки пиде: рецепт с мясным фаршем и овощами
Открытый пирог пиде часто называют турецкой пиццей
Пиде – это национальное турецкое блюдо, которое похоже на пиццу. Форма пиде напоминает лодочку с мясным фаршем, но начинка очень сочная из-за большого количества в ней овощей: лука, зелени, помидоров.
Смотрите видео, как приготовить вкусную пиццу:
Другим распространенным вариантом является пиде с сыром и яйцом.
Пиде с мясной начинкой
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
Для опары:
- 11 г сухих дрожжей
- 100 мл воды
- 1 ст.л. муки
Для теста:
- 1 кг муки
- 1 ст.л. без верха соли
- 550 мл воды
- 2 ст.л. растительного масла
- Опара
Для начинки:
- 1 кг жирного говяжьего фарша
- 1 болгарский перец, запеченный на гриле
- 1 помидор
- 1 репчатый лук
- 0,5-1 ч.л. черного молотого перца
- 1,5 – 2 ч.л. соли
- 1 ч.л. сушеной мяты
- 3 ст.л. измельченный свежей кинзы
- 3 ст.л. измельченной свежей петрушки
- 1 ст.л. свежей измельченной мяты
- 150 мл воды
Для смазывания:
- 1 яйцо
- 70 г растопленного сливочного масла
Способ приготовления:
- Сделать опару: в миске дрожжи залить теплой водой, размешать до растворения, добавить 1 ст.л. муки, размешать, оставить на 10-15 минут для брожжения.
- В чашку кухонной машины с насадкой "крюк" всыпать 1 кг муки, соль, влить теплую воду, растительное масло, подошедшую дрожжевую опару. Замесить тесто. Тесто должно быть не липким и мягким. Прикрыть крышкой или влажной салфеткой и убрать в теплое место для подъема на 1,5 часа.
- Пока подходит тесто, приготовьте начинку.
- В чашку положите говяжий фарш, мелко нарезанные помидор, репчатый лук и запеченные перец без кожицы, посолить, поперчить, добавить зелень. Тщательно перемешать, постепенно добавляя воду (она придаст сочность нашей начинке).
- Готовое тесто разделить на 20 кусков. Кусочки раскатать в овальные лепешки длиной примерно 10 см. Равномерно распределить фарш по тесту, не доходя до краев по 1 см. Загнуть края теста (1,5-2 см) на фарш, сформировав пиде в виде "лодочки".
- Пиде переложить на противни, застеленные бумагой для выпечки, смазать взбитым яйцом, и поставить запекаться в разогретую до 230 ºС духовку на 15-20 минут.
- Горячие пиде смазать растопленным сливочным маслом и сразу же подавать.
Как выбрать фарш для пиде
- Консистенция фарша не должна быть пастообразной. В противном случае его сделали из испорченного мяса, которое уже успело потерять упругую структуру волокон.
- Понюхайте фарш перед покупкой: он не должен плохо пахнуть. Кисловатый и слегка металлический запах – тоже табу.
- Обращайте внимание на цвет фарша. Мясо не должно быть заветренным.
- Если из фарша выделяется влага – значит, в него добавили слишком много воды с целью заработать на весе. Также жидкость появляется от того, что фарш замораживали.
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Источник: Сегодня